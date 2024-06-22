Как приглашать рефералов (друзей) в Hamster Kombat

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Всегда приятно делиться своими увлечениями с близкими. А еще приятнее, когда это приносит не только эмоциональную радость, но и приятные бонусы. Кликер на основе Telegram-бота Hamster Kombat не просто позволяет заработать внутриигровую монету с помощью друзей, но и особенно поощряет такой подход и даже требует этого для разблокировки некоторых особенностей игры.
Без использования реферальных ссылок вы не сможете полноценно прокачать хомяка, а значит, невозможно и получение максимального дохода.
За каждого приглашенного по реферальной ссылке игра начисляет 5 тысяч монет за обычного пользователя Telegram и 25 тысяч за владельца премиум-версии мессенджера. При этом прокачка друзей приносит дополнительный доход и вам.
Но самое важное, что принесет вам желание поделиться «Хомяком» — это открытие внутриигровых карточек. Без приглашения людей в игру вы не сможете открыть все карты, в то время как некоторые из них могут принести виртуальных монеток гораздо больше, чем реферальные 25 тысяч.
Hamster Kombat позволяет добавлять неограниченное число рефералов, так что не стесняйтесь скидывать ссылки всем друзьям, знакомым, коллегам и даже подчиненным на работе — им будет неловко отказать вам в установке «Хомяка» и у вас появится больше рефералов.
Первое, с чего стоит начать приглашение людей в Hamster Kombat, — это с личной рассылки. Отправляйте приглашения в сообщениях всем людям, которым будет интересно потапать хомяка. Учитывая популярность игры, наверняка ваши друзья и знакомые слышали о пушистом зверьке. Так что смело заходите во вкладку Friends, копируйте ссылку и отправляйте всем друзьям.
Механики игры не отличаются сложностью, при этом могут удивительно сильно затянуть, так что хотя бы поверхностно разобраться в проекте будет не сложно. Тем более что все новые игроки, приходящие в игру по реферальным ссылкам, также получают бонус. Ну а если вы достаточно близки с приглашенными людьми, можете даже напоминать им о игре, ведь их прогресс отражается и на вашем доходе.
Кроме адресной рассылки можно использовать фактор социальных сетей. Благодаря огромному количеству пользователей вокруг «Хомяка» успело сформироваться преданное комьюнити. Так что заходите в профильные чаты и группы в соцсетях и без стеснения делитесь своей ссылкой.
Если в вашем распоряжении смекалка, навыки создания контента и хоть какая-то аудитория — попробуйте завоевать внимание пользователей хорошо поданной информацией. Рассказывайте в постах, сторис и видео про ежедневные комбо-карточки, шифры азбуки Морзе, airdrop и листинг. Если ваши подписчики доверятся вашей экспертизе, им с большей вероятностью захочется использовать именно вашу реферальную ссылку для перехода в проект.
Если вы добрались до самых дальних своих знакомых и вычистили все контакты из возможных, следующим шагом станет создание новых аккаунтов в Telegram.
Для подобных махинаций вам понадобятся новые номера: можно накупить реальных сим-карт, а можно воспользоваться сервисами по продаже номеров — бывают платные и бесплатные, например onlinesim. Правда, для получения бесплатного номера нужно будет перебрать десятки уже использованных.
После создания нового аккаунта вы можете собственноручно зайти в него и принять приглашение от самого себя, получив бонус на основном аккаунте. Способ сомнительный, но окей — если вы действительно будете заходить в игру и развивать своего хомяка, это будет похоже на реального игрока.
Но некоторые из пользователей не просто покупают сторонние номера и делают новые аккаунты, а создают целые крипто-фермы в Hamster Kombat, приобретая отдельные мобильные телефоны и используя автокликеры. Кто-то запускает приложение с помощью эмулятора на ПК. В некоторых случаях, если мощность ПК не позволяет создавать множество окон через эмуляцию приложения, игроки прибегают даже к аренде виртуальных серверов.
Подобные способы накрутки рефералов могут быть провальными. Разработчики заинтересованы именно в реальных активных пользователях игры и создании комьюнити, так что фейки и ботов могут блокировать.
Большой успех Hamster Kombat и миллионная база пользователей логично породили множество сервисов, которые помогают привести новых друзей с помощью вашей реферальной ссылки.
Конечно, все это делается не бесплатно, так что в этом случае, как и в случае покупки номеров для Telegram, придется раскошелиться. Благо цены пока не столь высоки и многомиллионных вложений от вас никто не потребует.
Подобные сайты и Telegram-каналы обещают, что за свои деньги вы получите не просто принимающих приглашение ботов, а реальных игроков — они будут развивать своих хомяков и приносить монеты вам тоже. Подобные услуги оказывает FunPay или уже знакомый российским геймерам Plati.ru.
Проверить правдивость подобных заявлений невозможно, а риск попасть в бан хоть и меньше, чем при регистрации фейков, но все-таки присутствует.
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Hamster Kombat позволяет приглашать неограниченное количество рефералов, а пассивный доход за каждого нового игрока по вашей ссылке выглядит крайне привлекательно. И если самые страшные последствия, которые вас ждут при личной рассылке друзьям — отказ и саркастичные подколы, то вот регистрация новых аккаунтов или покупка подписчиков на сторонних сервисах выглядят уже не столько безопасно. Перед подобным решением стоит взвесить все риски, есть вероятность попасть под бан и потерять все накопленные монеты.