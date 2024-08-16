Обзор на VLADiK BRUTAL — бодро, сложно, в духе старой школы

Сложно поверить в то, что это создал один человек.

Сделать игру в одиночку очень сложно. То, чем занимаются хотя бы несколько человек, а обычно десятки и сотни, приходится делать в одиночестве, быть своего рода мастером на все руки. Впрочем, нельзя сказать, что это большая редкость — на свете достаточно много талантливых и трудолюбивых людей, готовых убивать годы на проект мечты.

Однако среди такого «инди на максималках» шутеры встречаются нечасто — уж слишком этот жанр требователен к графике и анимациям. Именно поэтому VLADiK BRUTAL, сделанный Владиславом Мещеряковым, — редкий зверь.

Привет из детства

Вагонетка.

Стоило запустить игру — и мгновенно стали угадываться знакомые нотки. А спустя час-другой рецепт автора окончательно стал ясен. И всякий, кто рос в нулевые годы и имел компьютер, узнает его с первого взгляда.VLADiK BRUTAL — это один большой привет серии Half-Life, как первой, так и второй части.

И речь не только о прямых отсылках, которых тут благодаря не вполне серьезному настрою местного нарратива в избытке. Построение уровней, дизайн боев, мгновенно узнаваемые места — ну здравствуй, «Черная Меза». Давненько же мы не виделись, аж с последнего обновления монументального мода Black Mesa.

Ученый.

Впрочем, хватает и других источников вдохновения. Тут и S.T.A.L.K.E.R. с его мрачными подземельями, вечной осенью и системой транспорта, вырезанной разработчиками и восстановленной моддерами. И DOOM 3 с его темнотой, фонариком, внешним видом противников и расстрелом их из дробовика. И даже F.E.A.R. с его нетипично бодрыми врагами-людьми.

И надо понимать, что новичков здесь... Не то что бы ненавидят, но к ним явно не испытывают особенной симпатии. Никаких маркеров, никакого «ведьмачьего чутья» — все нужно делать самостоятельно. Поначалу это может фрустрировать даже тех, кто всю юность шарился по извилистым виртуальным коридорам в поисках очередного ключа. Но те, кто не забросит прохождение, освоятся быстро.

Налево пойдешь — мутантов найдешь. Направо — тоже

Комната.

Каждый уровень начинает восприниматься как головоломка, требующая решения, — благо они здесь не такие сложные. В комнате нет двери? Значит, нужно искать вентиляцию — или, скажем, огромный крутящийся вентилятор, на котором можно будет подлететь повыше. Благо автор сжалился и обозначил ключевые точки зелеными химическими фонариками и другими источниками света.

Боевка также не склонна прощать ошибок даже на среднем уровне сложности. Начнем с непривычной для современных шутеров особенности — никакой регенерации здоровья. После напряженной стычки у вас осталось всего два-три «хэлса» из 100? Печально, печально. Загружайтесь или идите дальше в надежде на то, что рано или поздно вам встретятся аптечки.

Коктейль.

Тут можно было бы ждать плохого баланса в духе некоторых модов для серии S.T.A.L.K.E.R. Но нет, аптечки раскиданы по уровню и трупам врагов в количестве, достаточном для того, чтобы игрок страдал, но не слишком сильно.

То и дело встречаются места, которые кажутся непроходимыми, но это значит лишь одно — нужно не рваться вперед, а подумать. Зачастую результатом размышления становится осторожно кинутый «коктейль Молотова» — на удивление полезное оружие, помогающее избавиться сразу от целой толпы врагов.

Классика — выбор джентльменов

Белая комната.

Сам по себе набор оружия в игре более-менее стандартен и знаком любому геймеру — пистолет, автомат, винтовка, дробовик... Почти у каждого вида вооружения есть версия помощнее, но обладающая меньшей вместимостью. Например, обрез буквально сносит врагов с ног — его выдают сразу после того, как поиздеваются над игроком появлением бронированных противников.

Но влезает в обрез всего два патрона вместо шести. То же самое с пистолетом и шестизарядным револьвером, который, как и многое во VLADiK BRUTAL, словно телепортировался из Half-Life — не хватает только прицела-зума. Так или иначе, придется использовать все — патронов на уровнях дефицит, а уходит их много. В худшем случае игроку придет на помощь... монтировка.

Противники приятно удивляют — как общей живостью, так и тем, что они активно пытаются сделать жизнь игрока сложнее. Местные «снорки» прыгают в стороны, сбивая прицел игроков. «Кровососы», разумеется, включают невидимость. Обычные зомби берут числом, «толстяки» — запасами здоровья. Впрочем, их неповоротливость обычно делает их самой простой целью.

Босс.

Но, пожалуй, самым необычным врагом стала «мама-зомби» — она бегает по уровням и «рожает» маленьких зомби-камикадзе, напоминающих уже не столько о Half-Life, сколько о «Серьезном Сэме». Разумеется, игра то и дело кидает целые пачки разнообразных «мобов» — это просто нужно пережить.

Нужно пережить и боссов. Самый первый из них, обладатель чрезмерно большой головы, застрявший в какой-то яме — и самый неприятный из них, в основном за счет того, что постоянно посылает на игроков обычных врагов, на которых постоянно приходится отвлекаться.

И да, среди боссов есть вертолет. Стоит ли этому удивляться? Владика не любят и солдаты диктатора, а мы не любим их — уж слишком активно они маневрируют, чересчур больно стреляют, да еще и прикрываются щитами.

Наверное, один из самых приятных моментов игры — получение местной БФГ, экспериментального оружия, позволяющего буквально «схлопнуть» в пространстве целую комнату заготовленных специально для этого вражеских бойцов.

Проснитесь и пойте, мистер Владик

Повстанцы.

Владик сидит в тюрьме, так как в стране правит ужасный диктатор, выглядящий как молодой Горбачев. В лаборатории, где заставляют работать Владика, происходит аварийная ситуация. В результате мир заполняют мутанты, а местные повстанцы сражаются с милицией.

Этот абзац описывает 90% всего, что происходит в сюжете игры. Да, автор попытался добавить неожиданные повороты, но здесь они скорее для галочки. Не стоит ждать и особенно ярких персонажей — как говорится, «игра не про это».

Диктатор.

В отличие от своего американского коллеги-физика, Владик умеет говорить, но не очень любит — первый раз, когда он вдруг подал голос по ходу игры, стал неожиданностью. Наш герой не Дюк Нюкем и не протагонист Postal 2.

Говоря короче, нарратив здесь нужен для того, чтобы порадовать игрока отсылками к мемам, заставив в очередной раз предаться ностальгии или хихикнуть от полной мата речи героев — в выражениях те не стесняются. В больших дозах это начало бы раздражать, но на деле редкие разговоры и кат-сцены помогают разбавить истребление монстров и решение загадок.

Взрыв из прошлого

Машина.

Скажем честно — VLADiK BRUTAL не блещет ни графикой, ни дизайном. Собранная на модифицированном Unreal Engine 4 игра по меркам 2024 года выглядит... прилично, да и то в лучшие моменты. Освещение то и дело заставляет желать лучшего, спецэффекты безуспешно пытаются выбраться из прошлого, а дизайн уровней мог бы быть и не таким квадратным.

Впрочем, назвать это по-настоящему критичным недостатком просто не поворачивается язык — вспоминая как обстоятельства создания игры, так и ее предшественников из нулевых. Нехватка технологичности начинает казаться стилизацией — и, вероятно, в какой-то степени ею и является.

Цитадель.

И это становится возможным не в последнюю очередь из-за удачных решений и упорности автора. Подземелья, явно составленные из ограниченного количества ассетов, он постарался сделать разнообразными — обросшие мутировавшей плотью лаборатории сменяются просторными залами с трубами и извилистыми каменными коридорами, явно отсылающими еще к какой-то игре.

Удачнее всего с точки зрения эстетики получились надземные уровни. Стилизация под постсоветскую глубинку — беспроигрышный ход для российской аудитории. А учитывая успех серии S.T.A.L.K.E.R. и Metro — пожалуй, и для любой аудитории.

Ты только заходи хоть иногда

Гитарка.

Нравится вам VLADiK BRUTAL или нет — нельзя отрицать, что разработчик проделал огромный объем работы. Да, игра проходится за несколько часов — как и некоторые высокобюджетные шутеры. Да, в ней полно мелких недочетов, но она не пестрит ужасными багами, в отличие от некоторых куда более высокобюджетных шутеров. Да и оптимизация неплоха.

Впрочем, сам по себе труд автора не обязывает нас покупать проект. Игра должна быть интересной. А будет ли она интересной конкретно для вас, зависит от ответа на вопрос. Вы любите старые шутеры с их достоинствами и недостатками? Если ответ «да» — то больше говорить не о чем. Владик ждет нового игрока.

Если «нет» — то, пожалуй, игра вряд ли придется вам по душе. VLADiK BRUTAL — нишевая игра. И почти три тысячи обзоров в Steam на момент написания статьи приятно удивляют — оказывается, эта ниша не такая уж маленькая, а игра с мемами про Глада Валакаса может «зайти» и зарубежным геймерам.