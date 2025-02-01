Half-Life под водой? Обзор DLC «Чары подводных глубин» для Atomic Heart

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«Чары морских глубин», третье по счету дополнение для Atomic Heart, погрузит игроков на дно — и сделает это весьма неплохо. Предупреждаем — будут спойлеры для оригинальной игры и предыдущих DLC.
Мало кто верил в Atomic Heart — уж слишком непривычно было видеть что-то, подозрительно напоминающее ААА-игры, в производстве российской студии-новичка. Не добавляли оптимизма и нехорошие слухи, ходившие об условиях работы в студии Mundfish. Многие были уверены в том, что проект ожидает позорный провал — вроде того, который позднее постиг The Day Before.
Тем удивительнее было то, что игра получилась хорошей и пришлась по нраву как игрокам, так и прессе. Окрыленные успехом, разработчики взялись за DLC, развивающие основную историю. К сожалению, те получились менее успешными: достаточно посмотреть на их рейтинг в Steam. А вот третье дополнение, «Чары морских глубин», геймеры оценили гораздо лучше. В чем секрет?
Начнем с очевидного: да, Atomic Heart во многом похожа на серию Bioshock, а «Чары морских глубин» очевидно вдохновлены дополнениями Burial at Sea для Bioshock Infinite. Впрочем, сходство оказывается не таким глубоким.
Действительно, большую часть нового DLC майор Сергей Нечаев проведет в подводном комплексе «Нептун». Однако ничего похожего на город Восторг из игр Кена Левина нас не ожидает — нет ни нуара, ни мрачно-трагичной истории.
Скорее, коридоры исследовательского центра «Нептун» вызывают ассоциации с Half-Life — и, внезапно, недавним VLADiK BRUTAL. Ну как не узнать в клетчатой плитке, автоматах со снеками и разбросанных тут и там телах старую-добрую «Черную Мезу»? И дело не только в визуале, но и в геймплее. Об этом позже.
Пока же достаточно знать, что главный герой все-таки сумел, пусть и не без помощи, выбраться из Лимбо — и вернуться в знакомые по оригинальной игре места. Но его путешествие на этом не заканчивается, а скорее начинается.
Главным оппонентом выступает искусственный интеллект ХРАЗ, претендующий на лавры «Скайнета» из франшизы Terminator. В приключениях под водой (куда, если что, протагонист попадет далеко не сразу же) поучаствуют как старые персонажи вроде Бабы Зины, так и совсем новые.
Перестал ли майор исторгать из себя шутки, вызывающие испанский стыд? Пожалуй, это риторический вопрос — подобный юмор уже стал визитной карточкой персонажа. Поэтому приготовьтесь узнать, сколько букв нужно убрать из слова «команда», чтобы стало смешно.
Впрочем, не все так плохо. С одной стороны, разработчики все-таки немного снизили градус и частоту хохм, с другой — теперь они зачастую вплетены в сюжет. Основной сюжетный нерв дополнения — это попытки главного героя выстроить отношения со своей супругой, которая оказалась намертво привязана к своему страдающему амнезией супругу.
Поначалу отношения Кати и Сережи выглядят очень и очень натянуто — и неловкие шутки майора хорошо вписываются в попытку растопить лед. Как нетрудно догадаться, старания Нечаева не останутся без вознаграждения, а игрок сможет пронаблюдать за возрождающейся любовью.
Екатерина выглядит живым человеком, а ее характер удачно вступает в контраст со знакомой нам личностью ее супруга — пусть иногда ее настроение и меняется слишком быстро. Увы, так повезло не всем. Остальные новые персонажи дополнения не реализуют свой потенциал — они получились яркими, но совершенно не глубокими.
Их действия не всегда хорошо мотивированы. Хуже того — интрига, которая нагнетается с самого начала истории, к финалу оказывается вовсе не такой интересной и закрученной, как могло показаться. Хочется верить, что в следующем дополнении новые герои сыграют более значимые роли.
Завязка на продолжение основной истории очевидна — все-таки «Чары морских глубин» это не конец похождений Нечаева. Но сценаристам Mundfish удалось хорошо завершить линию воссоединения Сергея и Екатерины — поэтому финальные сцены DLC не вызывают раздражения.
Кроме того, позаботились они и о совсем новых игроках, которые отчего-то решили начать знакомство с Atomic Heart с третьего по счету дополнения — специально для них профессор Лебедев кратко объяснит во вступительном ролике, что и почему происходило «в предыдущих сериях».
Atomic Heart по-прежнему развлекает аудиторию старым-добрым способом — заставляя его уничтожать пачки противников на локациях-аренах и время от времени подкидывая сложных боссов. Тем не менее, даже опытные игроки найдут на морских глубинах кое-что новенькое. Прежде всего, речь идет о новых врагах — роботах и не только. Как водится, к каждому из них нужен свой подход.
Как и в оригинале, это иногда обескураживает — когда врагов разных типов много, игрок рискует растеряться и потратить все припасенные «лечилки», будучи сбитым с ног или зажатым в угол. А если еще вспомнить появившихся в дополнении крабов, обожающих раздражать игрока, прячась в непробиваемый панцирь...
И это не единственный неприятный противник — чего стоит осьминог, выскакивающий из труб и пускающий в протагониста отпрысков-камикадзе, выпускающих облако ослепляющих чернил...
Но не все так мрачно. Майор Нечаев получил новые способности — обыкновенный, пусть и приятный, огненный шар, и гораздо более интересный «Хлыст», позволяющий герою буквально летать по локациям и уворачиваться от атак.
Да, здесь в очередной раз возникают ассоциации с Bioshock Infinite с ее перемещением по рельсам — ну и что? Тем более что местный крюк более многофункционален — им можно притягивать себя к противникам, и с должной прокачкой эта способность не раз выручит игрока в сложной ситуации.
Разбавлять истребление обезумевших роботов и морских гадов будут паззлы, от простеньких замков до попыток манипулировать разумным, но игривым дельфином при помощи мячика.
Авторам удалось соблюсти баланс между сложностью и скукой — по крайней мере с точки зрения тех, кто не очень любит загадки. Ждать зубодробительных ребусов в духе Myst все-таки не стоит, но и игра, как говорится, «не про это».
А вот поднимающийся уровень воды, позволяющий попасть в следующую локацию, или полуразрушенные индустриальные помещения, вызывают приятную ностальгию по все той же Half-Life. На это работает и полностью линейная структура — никакого открытого мира здесь нет, и, пожалуй, это хорошо.
Пожалуй, единственным настоящим разочарованием стала скудность подводных механик. Все, что Нечаев может делать под водой — это неспешно плыть или подтягиваться крюком. Никакой боевки нет, но при этом нет и страха утонуть — дескать, легкие майора защищают чудесные
нанотехнологии, сынок полимеры.
В сюжете есть путешествия на подводных аппаратах, но происходят они в кат-сценах. Все это могло бы стать основой для необычного геймплея, но не стало.
С технической точки зрения «Чары морских глубин» сделаны безупречно. За несколько часов прохождения встретился лишь один баг, требующий перезагрузки — внезапно во тьму погрузилось все, кроме интерфейса. И нет, это не была способность упомянутого ранее осьминога.
Кроме того, однажды пришлось всерьез призадуматься над тему «баг или фича» — нога робота-манекена застряла в стуле, который продолжал кувыркаться по всей локации в лучших традициях фильмов о привидениях.
Тех, кто уже был знаком с Atomic Heart, едва ли удивит графика — она выглядит настолько же хорошо, как и в оригинальной игре. Точно также визуалу не помешали бы несколько лишних миллионов долларов — тогда освещение могло бы стать получше, текстуры — четче, да и разбросанные тут и там трупы выглядели бы менее неряшливо.
Впрочем, не стоит ждать слишком радикальных улучшений от обыкновенных DLC. Atomic Heart вышла не вчера, и игре явно нужен полноценный сиквел, а не очередная порция контента на той же платформе.
А вот где придраться не к чему — так это в области дизайна. Mundfish по-прежнему прекрасно удаются как величественные пейзажи, так и более тесные интерьеры — на некоторые из них хочется смотреть не отрываясь. Пожалуй, постараться побольше можно было бы — как и в случае с геймплеем — с водой.
Да, эпизоды на дне сделаны «как надо» — с рыбками, водорослями, медузами и источниками света. Тем не менее, их мало и потому они однообразны — хотя для тематического DLC можно было бы придумать разные подводные биомы.
Часто бывает, что расширения к основной игре выходят либо заметно лучше оригинала, либо заметно хуже. Поначалу казалось, что Mundfish пошли по второму пути — по крайней мере, если судить по прохладной реакции аудитории.
Однако «Чары морских глубин» сумели сломать этот паттерн. Разработчики показали, что способны прислушиваться к пожеланиям покупателей и работать над ошибками — благодаря этому ждать завершения оригинального сюжета стало спокойнее. Но самый главный экзамен — Atomic Heart 2 — все еще впереди.