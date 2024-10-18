Обзор Angelic The Chaos Theatre: когда стратегию скрестили с RPG и экшеном

Самый большой вопрос к игре — это оправданность жанрового микса.

Желание скрестить экшен, RPG и стратегию преследует студии давно — кто-нибудь помнит Battlezone 1998 года? Как правило, результат выходит сомнительным. Игра, где нужно одновременно командовать сражениями и участвовать в них, выглядит хорошо только в теории, а на практике становится ясно, что один компонент почти всегда перетягивает на себя внимание в ущерб другим.

Тем не менее, разработчики Angelic: The Chaos Theatre решили рискнуть. Разбираемся, получилось ли у них это?

Беспечные ангелы

На самом деле Angelic: The Chaos Theatre — это мультиплеерный модуль находящейся в разработке игры Angelic: Dark Symphony. В ней нас ожидает эпическое ролевое приключение, сопартийцы с душещипательными историями, неожиданные повороты... Но когда-нибудь в будущем.

Пока же разработчики просто предлагают пострелять друг в друга или ботов, а о ролевых корнях проекта напоминают только на удивление длинные описания персонажей. И еще в игре пока нет того, ради чего все и затевалось — функций на основе технологии блокчейна.

Мир франшизы Angelic — типичное «научное фентези»: космические станции и постапокалипсис, неолюди со сверхспособностями и ярким, но не очень практичным дизайном. То, что можно увидеть в бета-версии Chaos Theatre, не отталкивает и не привлекает — в подобных играх сюжет нужен, чтобы обосновать столкновения команд красочных персонажей.

Надо понимать, что «подобные игры» тут — это Overwatch, Valorant и другие MOBA-сессионки. Да, Angelic — это не шутер. Управлять здесь нужно целой командой героев, но и дизайн персонажей, и лежащая в основании игры идея явственно намекают, что смотреть нужно именно сюда.

Теория хаоса

Основное развлечение в бета-версии — это матчи, в которых одна команда должна истребить другую. Теоретически, добиться победы можно и через выполнение заданий, но на практике этого не происходит — тратить основной ресурс в виде энергии, которая для этого потребуется, лучше на что-то другое.

Например, на вызов подкреплений — игра то и дело предлагает докинуть в бой еще героев. Каждого из играбельных персонажей можно отнести к привычным каждому геймеру ролям: «танк», «саппорт», «DD»... Причем время от времени разработчики не боятся экстрима — местный ангелоподобный лекарь в принципе не имеет никаких атакующих способностей, что может приводить к забавным ситуациям.

Бои выглядят следующим образом: мы поочередно управляем персонажами так, словно это экшен — ходим, прыгаем и приседаем в реальном времени. Если на пути удастся встретить врага — можно в него выстрелить, применить одну из способностей (для некоторых из них нужно заранее приземлить рядом с собой капсулу) или, скажем, спрятаться получше.

Сопротивляться враг, если не считать действия некоторых заранее включаемых способностей, не может — и ему остается только мечтать о том, чтобы дожить до своего хода. А это не всегда бывает просто — неудачно подставившийся персонаж, которому не повезло встретить заточенных на нанесение урона противников, запросто может погибнуть за единственный ход.

Потерянный рай

Так или иначе, вне управления конкретными персонажами камера взлетает вверх, чтобы игрок мог обозреть поле боя и принять важные тактические решения — например, атаковать врага сейчас всей толпой, либо же использовать местного снайпера-невидимку для организации засады.

Особенной глубины или проработанности в местных стычках нет — это, конечно, не полноценный аналог XCOM. Тем не менее, комбинировать способности персонажей, ловить врагов на ошибках, реализовывать численное преимущество и «ультовать» в нужный момент может быть вполне интересно.

Учитывая, что героев в игре не так мало для бета-версии, интерес может растянуться относительно надолго — если, конечно, игроку хватит терпения, чтобы фармить ради разблокировки очередного «ангела».

В противном случае игра за скудный стартовый набор наскучит довольно быстро, несмотря на попытки авторов разнообразить процесс, добавив в обе команды роботов, которыми можно поуправлять. Вы устанете и от одинаковых способностей, и от постоянно повторяющихся фразочек.

К западу от Эдема

Надо сказать, что модели персонажей удались разработчикам лучше всего. Возможно, дизайн и не блистает оригинальностью, но смотреть на детализированных неолюдей действительно приятно.

В остальном игра выглядит именно так, как должен выглядеть условно-бесплатный мультиплеерный проект: симпатично, но без излишеств, чтобы аудитория со старым железом не оставалась на обочине жизни.

Правда, оптимизация оставляет желать лучшего, по крайней мере на действительно устаревших компьютерах. Но можно надеяться, что работа над этим еще ведется, и к релизу игра будет не такой тяжелой.

А вот локации пока не впечатляют — слишком уж стандартно они выглядят по меркам фантастики. И базы и джунгли все видели уже много раз. Учитывая, что сеттинг позволяет фантазии дизайнеров разгуляться — хочется надеяться, что к релизу в игре появятся более яркие и оригинальные локации.

В ожидании Темной Симфонии

Нельзя сказать, что Angelic: Chaos Theatre поражает воображение. Пожалуй, в местной реализации тактических боев есть своя изюминка — они как минимум выглядят оригинально. Но они же и оттолкнут значительную часть аудитории, которая бы с большим удовольствием сыграла в самый обыкновенный экшен. А ведь проект явно рассчитан на большое количество игроков, которые будут вкладывать время и, возможно, деньги в новых персонажей и кастомизацию.

Пожалуй, самый большой вопрос к игре — это оправданность жанрового микса. К чему притворяться экшеном, если никакого экшена в привычном понимании здесь нет? Все, чем могут заниматься герои в рамках своих ходов, можно было бы реализовать и в стандартном для жанра пошаговом режиме.

Главное преимущество гибридного жанра — динамика — утрачена если не безвозвратно, то в значительной мере. Камера за плечом и потоки искр не помогут скрыть того факта, что герои играют в шахматы — просто до нужной позиции на доске надо бежать, вдавливая W на клавиатуре.