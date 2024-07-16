Какой будет карта в S.T.A.L.K.E.R. 2

Игровой мир в новой части культового шутера будет почти в два раза больше, чем в Skyrim.

Чем ближе релиз S.T.A.L.K.E.R. 2, тем больше сведений о долгожданной игре появляется в Сети. Но даже так про карту будущего проекта все еще известно очень мало. Собрали то немногое, что известно о данном элементе в Heart of Chornobyl.

Открытый мир в S.T.A.L.K.E.R. 2

Главной фишкой продолжения станет полноценный, а главное — бесшовный и большой открытый мир. Теперь можно будет спокойно передвигаться между разными местами, не боясь надоедливых подзагрузок. В «Тенях Чернобыля», «Чистом небе» и «Зове Припяти» Зона состояла из отдельных больших локаций, переход между которыми сопровождался экраном загрузки.

По словам разработчиков, размер игровой карты S.T.A.L.K.E.R. 2 составит 64 кв. км, что делает ее одним из крупнейших игровых миров в сеттинге постапокалипсиса. Для сравнения: площадь The Elder Scrolls V: Skyrim составляет 39 кв. км, в Red Dead Redemption 2 — 75 кв. км, а суша в GTA 5 занимала 49,4 кв.км.

Список локаций в S.T.A.L.K.E.R. 2

На огромной карте игроков ожидают как новые, так и хорошо знакомые по прошлым частям локации. Список уровней выглядит следующим образом:

Карта S.T.A.L.K.E.R. 2 из сливов.

Как известно, сюжет S.T.A.L.K.E.R. 2 продолжит оригинальную трилогию и разворачивается в наши дни. К этому моменту Зона увеличилась в размерах, природа постепенно восстанавливается, а некоторые постройки, наоборот, пришли в упадок. Для исследования доступно множество подземелий и лабораторий, а в зависимости от местности различаются биомы мутантов.

Также некоторые локации, вероятно, откроются только с выходом дополнений. Если верить материалам из утечек, то в будущем должны появиться Лиманск, Холодный остров, Песчаное плато. Так это или нет, покажет только время.

Карта S.T.A.L.K.E.R. 2 из коллекционного издания

В Интернете можно найти несколько карт будущего проекта. Одна из них представляет собой изображение, входящее в коллекционное издание для диска.

Карта S.T.A.L.K.E.R. 2 из коллекционного издания.

Она стилизована под карандашный рисунок и не отличается высокой детализацией. Но рассмотреть ряд ключевых объектов на ней все же возможно.