Кого прокачивать в Path of Exile 2: самый слабый и сильный класс в игре

Сегодня, 19:20
В Path of Exile 2 пока представлено шесть классов, но когда игра выйдет из раннего доступа, то их станет двенадцать. При этом в ролевой игре нет откровенно якорных (то есть слабых) классов — каждый персонаж абсолютно играбелен.
Однако кто-то все равно сбалансирован лучше других. Составили рейтинг классов, исходя из мнения сообщества игры, критиков и своего собственного.
Плюсы: хорошая защита, много здоровья
Минусы: обычные способности, не мобилен и не вариативен
Атрибуты: сила
Стиль игры: наносите много урона в ближнем бою
Основное снаряжение: булава и щит / меч и щит / двуручное оружие
Воин — классический персонаж с обычными, примитивными атаками, направленными на оглушение и разрушение противника в ближнем бою. Вооружен двуручной булавой и имеет высокий запас здоровья.
В этой игре предпочтение отдается мобильным персонажам, специализирующимся на дальних атаках, чем на ближних. И в этом плане воин выглядит слабее других персонажей: если окружить его со всех сторон, то проживет он недолго.
Плюсы: миньоны могут быть эффективными, если правильно их использовать
Минусы: небольшой урон призываемых существ и самой Ведьмы
Атрибуты: интеллект
Стиль игры: накладывайте на врагов эффекты и призывайте нежить
Основное снаряжение: Скипетр
Ведьма — магический класс, напоминающий Некроманта из Diablo 2. Помимо множества заклинаний, ориентированных на хаос и проклятия, которые она может накладывать на врагов с дальних расстояний, Ведьма умеет призывать скелеты и нежить, а также оживлять трупы тех, кого они убивают.
Приспешники Ведьмы не так смертоносны. Они хорошо отвлекают противников, но наносят им небольшой урон. У нераскачанной Ведьмы в начале игры могут возникнуть проблемы из-за плохой оснащенности и слабого урона.
Плюсы: точность, дальнобойность, стихийная сила
Минусы: низкий запас здоровья, мало AOE-атак
Атрибуты: ловкость
Стиль игры: держитесь на расстоянии, выпуская стрелы и используя способности для замедления врагов
Основное снаряжение: лук
Рейнджер в Path of Exile 2 — это класс, полагающийся на ловкость. Персонаж использует лук и способности, направленные на быстрое передвижение, чтобы кружить вокруг врагов и непрерывно наносить урон на расстоянии.
Использует «Уклонение» в качестве основного защитного заклинания, что в сочетании со способностями к передвижению сделает героя наиболее защищенным от урона. Впрочем, персонаж оказывается слаб на ближке. И если вы недостаточно раскачали показатель уклонения, то будете уязвимы.
Плюсы: сила стихий дальнего действия, сильный урон
Минусы: низкое здоровье, сильно зависит от маны
Атрибуты: интеллект
Стиль игры: отступайте и бросайте в противника молнии и огненные бури
Основное снаряжение: гелидовый посох / вольтовый посох
Чародейка — мощный класс дальнего действия. Персонаж наносит стихийные атаки на расстоянии — огненные шары, молнии, ледяные бури. Если все это правильно скомбинировать вместе, то Чародейка станет настоящей машиной.
Два недостатка чародейки — сильная зависимость от маны и низкий уровень здоровья. Опять же, в Path of Exile 2 ценятся классы с ориентацией на дальние атаки. И это одна из причин, почему чародейка стоит так высоко в рейтинге.
Плюсы: скорость, ловкость, сильные и вариативные способности
Минусы: очень зависим от скилла игрока
Атрибуты: ловкость и интеллект
Стиль игры: носитесь вокруг врага и повелевайте стихиями
Основное снаряжение: посох
Монах ориентирован на ближний бой, но что он делает на втором месте? Во-первых, он отличается от воина по нескольким параметрам. Персонаж не полагается на силу — он грамотно сочетает ловкость с интеллектом. И не просто примитивно избивает врагов дубинкой по голове, а использует сочетание заклинаний, самовосстанавливающихся баффов с эффектами оглушения.
Однако монах очень зависим от скилла игрока. Вам придется выбирать атаки в нужный момент и использовать способности там, где они будут наиболее эффективны. Все это придется делать в самой гуще событий, а не бросаться заклинаниями издалека. Благо, персонаж способен мгновенно перемещаться.
Плюсы: универсален, смертоносен на расстоянии, наносит мощный урон
Минусы: время перезарядки арбалета, недостаточно маневренен
Атрибуты: ловкость и сила
Стиль игры: атакуйте врага на расстоянии, используйте взрывчатки
Основное снаряжение: арбалет
Многие игроки считают именно этого персонажа самым сильным в игре. Это лучший класс по нескольким ключевым причинам. Во-первых, герой использует арбалет — оружие дальнего боя. Во-вторых, наемник может наносить много урона по площади, используя ледяные и электрические заряды, выпущенные из арбалета по конкретным целям, попутно нанося статусные эффекты.
Недостатком является долгая перезарядка самого арбалета и недостаточная маневренность по сравнению с аналогичными классами, такими как рейнджер. Тем не менее, наемник наносит мощный урон и обладает достаточным запасом здоровья, чтобы выдержать даже самые неприятные удары от боссов.
Дуэлянт: мечник, специализирующийся на скорости и уклонении.
Друид: оборотень, переключающийся между дальними и ближними атаками.
Охотница: персонаж с высокой мобильностью, использующий копье.
Мародер: варвр, наносящий урон в ближнем бою.
Тень: убийца-изгой, наносящий удары с высоким уроном.
Тамплиер: паладин-заклинатель ближнего боя.