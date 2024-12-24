Лучшие навыки, оружие и броня для ведьмы в Path of Exile 2

На кладбищах данная особа чувствует себя как дома.

Ведьма в Path of Exile 2 — класс, заточенный под дальний бой. Это роднит ее с волшебницей, однако первая делает ставку на контроль миньонами и ослабление вражеского урона с помощью проклятий.

Из нашего гайда вы узнаете о том, как превратить ведьму в смертоносное оружие.

Лучшие навыки для ведьмы в Path of Exile 2

Навык — Unearth (Неупокоенные)

Камень поддержки — Ambush (Засада)

Ведьма создает область, из которой вылезают кости. Они наносят урон и создают трупы. Последние превращаются в Bone Crawlers (Костяные ползуны) и помогают в бою. Что до камня поддержки, то он увеличивает шансы на нанесение критического урона врагам с полной шкалой здоровья.

Навык — Skeletal Arsonists (Скелеты-поджигатели)

Камни поддержки — Magnified Effect (Усиленный эффект) и Minion Instability (Нестабильность миньонов)

Как несложно догадаться по названию, данный навык призывает скелетов-поджигателей, которые станут отличной командой с костяными ползунами. Камни усилят эффект, позволяя наносить огромный урон по области.

Навык — Bonestorm (Костяной шторм)

Камень поддержки — Minion Pact (Пакт миньонов)

Навык вызывает вихрь, не только атакующий врагов, но и усиливающий последующие атаки. Пакт миньонов повышает наносимый миньонами урон в ущерб здоровью. Такая комбинация отлично подойдет как для уничтожения большой группы врагов, так и в сражении с боссом.

Навык — Skeletal Warriors (Скелеты-воины)

Камень поддержки — Meat Shield (Живой щит)

Эти скелеты обладают хорошим запасом здоровья и отлично годятся на роль «танков», отвлекающих на себя внимание. Живой щит снизит наносимый урон.

Скелеты-снайперы — альтернатива скелетам-воинам.

Навык — Grim Feast (Мрачный пир)

Данный навык поможет быстро восстановить энергощит в случаях, когда враги погибают в непосредственной близости с игроком.

Лучшие пассивные навыки для ведьмы в Path of Exile 2

Сосредоточьтесь на повышении основных характеристик миньонов: здоровья, брони и урона. Лучше всего для этого подойдут:

Лучшее оружие для ведьмы в Path of Exile 2

Лучшим оружием для ведьмы служат скипетры, усиливающие миньонов и дающие бонусы к заклинаниям. Лучшим образцом является Omen Scepter (Скипетр Омена) — он дает навык Malice (Злоба) и увеличивает шансы на нанесение крита.

Скипетр — то, что нужно ведьме.

Также отдавайте предпочтение экземплярам с наивысшим значением духа и способностью скелет-воин. Это позволит вам тратить свои очки духа на другие типы миньонов и обрушить на врагов град разношерстных приспешников.

Лучшая броня для ведьмы в Path of Exile 2

Ищите экземпляры с энергетическим щитом и броню, увеличивающую характеристики миньонов. Как вариант — Crown of Thorns, т.е Корона Шипов.

Лучшие аксессуары для ведьмы в Path of Exile 2

Отдавайте предпочтение вещам, увеличивающим показатели жизни и урона. Самым желанным предметом для ведьмы является Emerald Ring (Изумрудное кольцо) или любые другие аксессуары с увеличенным уроном от хаоса.