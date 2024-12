Skyrim, Mafia 2 и еще 5 игр для поднятия новогоднего настроения

Если за окном не хватает снега, а в душе — праздника.

Давайте подумаем, как заядлые геймеры проводят новогодние праздники. На лыжах в парке? Точно нет. Закупившись мандаринами и шампанским? Может быть. Запустив любимую игрушку с зимней атмосферой? Несомненно.

Новогоднее настроение — это не только история про оливье и бой курантов. Это состояние ума — а значит, его можно создать. В сегодняшней подборке оказались игры, которые гарантированно подарят вам праздничное настроение и без «Иронии судьбы» — никакой мишуры, только проверенные годами хиты.

The Elder Scrolls V: Skyrim

Что может быть лучше, чем в новогодние праздники унестись куда-нибудь в далекий мир The Elder Scrolls? Забыть обо всех заботах, лазить по пещерам, бить бандитов и сражаться с драконами... Если и выбирать между частями серии, то стоит присмотреться к Skyrim: главная зимняя РПГ как-никак.

Это нетленная классика, которая выдержала миллион переизданий. Горы, елки, суровые норды — природа хоть и дикая, но ощущение уюта все равно не отпускает.

Если каким-то чудом The Elder Scrolls V обошла вас стороной, то мы вам завидуем: в одну и ту же реку нельзя войти дважды. Хотя в случае со Skyrim это правило не работает. Появилось такое количество модов, что в них можно просто утонуть.

Но сейчас нас интересует конкретная модификация — с ее помощью можно добавить в игру еще больше праздника. Речь идет о Сатуралиях — тамриэльском аналоге Нового года. Приготовьтесь увидеть праздничные товары, нарядных оленей, зимний пар из ноздрей дракона... ну вы поняли.

Также можно выбрать более суровую модификацию, которая включает режим «выживача». Если кратко: ищите места, где можно погреться от холода, чтобы ненароком не превратиться в подобие сосульки.

Mafia 2

Если Skyrim кажется слишком очевидным выбором, то почему бы не присмотреться ко второй «Мафии» — эдаком двоюродном брате GTA, только с упором на миссии.

Да, когда-то игра не оправдала завышенных ожиданий, однако все недостатки «Мафии 2» можно простить за выдающееся начало. Готовьте приборы для измерения новогоднего настроения — показатели будут зашкаливать.

Игра покажет вам очень, ну очень зимний аналог Нью-Йорка с его визитной карточкой — небоскребами. Новогодняя иллюминация, поскальзывающиеся на льду пешеходы, белые шапки на крышах машин — все это промчится в вихре снега мимо вас. Будут кружиться снежинки, а на фоне прозвучит песня Фрэнка Синатры: let it snow, let it snow, let it snow... Хочется сказать: ни слова больше!

Основная часть игры, увы, проходит летом. «Если бы вся «Мафия» была такой, как начало...» К счастью, мододелы уже обо всем позаботились: для игры доступна модификация, которая вернет новогоднее чудо даже в самый жаркий день.

Frostpunk 1 и 2

Вся эта атмосфера с новогодними огоньками и хлопушками кажется слишком приторной, но хочется, чтобы по коже пробежал холодок? Добиться этого просто. Достаточно поиграть в первую или вторую часть Frostpunk — градостроительной стратегии про коллективное выживание (или лучше сказать вымирание) в снегах.

Название более чем говорящее: как steampunk, только в условиях мерзлоты. Эта игра уже не такая комфортная, как предыдущие: люди то и дело умирают от холода и голода, ресурсов катастрофически не хватает. Но время от времени жизнь общины налаживается — такие моменты воспринимаются как настоящее чудо.

В общем, если заветные слова «зима близко» для вас не пустой звук, то настоятельно рекомендуем. Вот только в случае с Frostpunk кажется, что она была всегда — и продлится как минимум еще целую вечность.

Серия Syberia

Еще один эталонно зимний проект. Syberia — знаменитая серия с квестами, ныне насчитывающая в своем арсенале 4 игры. У нас серию прозвали «сибирской клюквой» — все-таки без стереотипов о русских не обошлось. Но, черт возьми, как же это прекрасно: в игре полно не только затейливых механизмов, но и локаций на фоне бескрайней белизны.

Времени, чтобы насладиться каждой из них, будет предостаточно: геймплей рассчитан на то, чтобы вы неспешно решали головоломки. Ценители прекрасного (включая выживших мамонтов, куда уж без них!) обычно начинают с первой части.

Те, кто хочет чего-то поновее, могут браться сразу за вышедшую в 2022 году Syberia: The World Before — последнюю игру автора серии Бенуа Сокаля, скончавшегося во время ее разработки.

The Long Dark

Помните, как сложно было выживать в Skyrim в survival-режиме? Так вот, забудьте. По сравнению с The Long Dark даже самые хардкорные моды для The Elder Scrolls выглядят детской песочницей.

Выживальщика, который рискнет вступить в заснеженный и оледеневший мир этой игры, ждут вовсе не орды зомби, скелетов или даже враждебных людей с оружием. Тем не менее опасностей будет хоть отбавляй: можно умереть от голода, от ядовитых грибов, от болезни или даже в пасти волков и медведей.

О чем тут говорить — убить может даже оголенный электрический провод! Фанаты игры отмечают, что это создает отличный геймплей, ведь страх за свою жизнь не исчезает даже на пятисотом часу прохождения.

Кстати, о нем: в The Long Dark есть достаточно продолжительный сюжет, но можно обойтись и без этого, с ходу «ворвавшись» в бесконечный survival-режим. А что может быть лучше, чем виртуальное выживание посреди холода и сугробов, когда на стене висит гирлянда, а на столе стоит стакан горячего глинтвейна?

Batman: Arkham Origins

Трудно представить более успешную и популярную игровую серию о супергероях, чем Batman: Arkham — пожалуй, соперничать с ней может только Marvel's Spider-Man. Origins, приквел к оригинальной игре, несколько затерялся и на ее фоне, и на фоне великолепного Arkham Knight, завершившего основную серию.

Однако в нашей подборке Origins самое место — как-никак именно здесь Бэтмен творит свои геройские дела посреди заснеженного города.

Поэтому избивать толпы бандитов, использовать бэт-гаджеты и срывать планы Джокера (с которым протагонист только-только познакомился) можно во вполне себе зимней атмосфере. Даже в музыкальную тему известного всем клоуна-преступника здесь вплетены рождественские мотивы!

The Division

Оригинальная Tom Clancy's The Division была одним из свежих проектов Ubisoft, не относившихся к проверенным франшизам. Геймеры ждали от нее много и получили не все, что хотели — к релизу невероятная графика стала заметно слабее, а контента было не так уж много.

Впрочем, со временем эта The Division получила немало обновлений, а интереса игроков хватило, чтобы обеспечить разработку еще более успешного сиквела.

Что же эта игра забыла в нашей подборке? Все очень просто — ее действие разворачивается в заснеженном постапокалиптическом Нью-Йорке.

Да, игроку предстоит раздавать не подарки, а пули, и искать что-то ценное не под елкой, а на трупах поверженных противников — как-никак это лутер-шутер. Однако множество игроков отмечали, что атмосфера зимнего Манхэттена создает отличный праздничный фон.

Если для вас зимние праздники ассоциируются не с «Иронией судьбы», а с американскими фильмами вроде «Один дома» и «Крепким орешком», тогда The Division — лучший выбор, чтобы скрасить новогоднюю ночь.