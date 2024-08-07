Топ-10 модов для S.T.A.L.K.E.R. за всю историю серии

И двух лет не хватит, чтобы переиграть во все существующие для серии моды.

В ожидании второго S.T.A.L.K.E.R. можно поиграть не только в похожие игры, но и в любительские модификации. Тем более среди фанатского творчества встречаются очень хорошие образцы. Собрали десять лучших модов, которые стоит опробовать всем фанатам культовой вселенной.

1. Call of Chernobyl

Дата выхода мода: 7 июля 2020 года

Платформа: Зов Припяти

Фото vk.com/approduction

Легендарная глобальная модификация, которая превращает Зону Отчуждения в полноценную «песочницу». Да, тут нет центрального сюжета, но это даже не минус, ведь так игрок по-настоящему вживается в роль охотника за артефактами. Здесь можно спокойно заниматься исследованием всех доступных локаций и выполнять квесты на свое усмотрение.

Тотальной переработке подверглись почти все игровые элементы, от системы A-Life и искусственного интеллекта NPC до уровней, транспорта и напарников. Зона стала не только оживленнее, но и атмосфернее, в том числе благодаря новой музыке. Ну и главное, на основе Call of Chernobyl можно создавать собственные или добавлять сторонние моды. Все это подарит новый опыт в знакомом сеттинге.

2. MISERY

Дата выхода мода: 31 июля 2013 года

Платформа: Зов Припяти

Еще одна культовая модификация и настоящая классика, что высоко ценится фанатским сообществом. В Misery нет новых заданий или локаций, но проходить его от этого не менее интересно. Это проект для тех, кто ценит хардкор и выживание. Достаточно сказать то, что даже еда и вода превращены в действительно важный ресурс, ведь иначе герой умрет от голода.

Ценная добыча встречается реже, атаки мутантов куда смертоноснее, да и любая пуля может стать последней. Иной раз лучше обойти группу бандитов, чем ввязываться в перестрелку с высоким риском погибнуть. Сама Зона предстает в более заброшенном состоянии, что создает гнетущую атмосферу безысходности. Отличный вариант для тех, кто хочет посмотреть на S.T.A.L.K.E.R. с другой стороны.

3. Anomaly

Дата выхода мода: 26 августа 2019 года

Платформа: Зов Припяти

Фото vk.com/approduction

Глобальная модификация, которая предлагает множество улучшений большего и меньшего масштабов. Разработчики активно вносили усовершенствования в систему A-Life, чтобы превратить Зону в действительно живое место. Внутриигровой чат реагирует на происходящие события, сталкеры и мутанты свободно перемещаются по всей территории, а в кланы можно вступать.

Для любителей сюжета добавили целых четыре кампании. Но если выполнение заданий надоест, то всегда можно отправиться в режим исследования большого мира. Также предусмотрена возможность настраивать, включать и выключать разные опции под себя. Всем желающим познакомиться с более жесткой версией знакомого сеттинга рекомендуется.

4. Долина Шорохов

Дата выхода мода: 14 мая 2013 года

Платформа: Зов Припяти

«Долина Шорохов» — это сюжетная модификация, рассказывающая о попытке сталкера Макса покинуть Зону Отчуждения. Но для этого герою придется пройти через множество испытаний и стать свидетелем необычных событий. История получилась очень крепкой и интересной, в духе сценариев из оригинальных игр.

События проекта разворачиваются в совершенно новой локации, чье изучение доставит немало удовольствия. А вот в остальном тут нет никаких новых механик или улучшений графики. Это такой же S.T.A.L.K.E.R., как и «Тени Чернобыля» или «Чистое небо», с хорошо всем знакомыми достоинствами и недостатками.

5. True Stalker

Дата выхода мода: 21 декабря 2023 года

Платформа: Зов Припяти

Фото vk.com/approduction

Одно из лучших сюжетных дополнений, созданных фанатами серии. Главным героем выступает обычный сталкер, который отправился в центр на поиски приключений. История разворачивается одновременно с приключениями Стрелка, содержит множество кат-сцен и сразу несколько концовок.

К тому же авторы основательно подошли к переработке оригинала. Они переделали интерфейс, добавили новые локации и доработали старые, прокачали искусственный интеллект NPC и мутантов, включили вырезанных существ и подтянули качество картинки. Все это работает стабильно, без вылетов и багов.

6. Oblivion Lost Remake 3.0

Дата выхода мода: 20 января 2024 года

Платформа: Тень Чернобыля

Фото vk.com/approduction

Создатели данной модификации задались целью вернуть «настоящий S.T.A.L.K.E.R.», планировавшийся еще в далеком 2003-м. В результате была проделана колоссальная работа по восстановлению разнообразного контента, вырезанного по тем или иным причинам.

Stalker Oblivion Lost добавляет убранные локации, мутантов, виды оружия и даже целые сюжетные ветки. К тому же проект постоянно обновляется и расширяется. Но стоит отметить, что в силу своей специфики творение подойдет далеко не всем. В первую очередь рекомендуется тем, кто хочет познакомиться с первоначальным видением студии и сравнить с итоговым результатом.

7. Ф.О.Т.О.Г.Р.А.Ф

Дата выхода мода: 13 декабря 2013 года

Платформа: Тень Чернобыля

Фото vk.com/approduction

Все давно привыкли, что по Зоне Отчуждения ходят только вооруженные до зубов люди, ведь иначе в этом неприветливом месте не выжить. Но данная модификация позволяет вжиться в роль обычного фотографа, который отправляется в Чернобыль, чтобы раскрыть его главные тайны.

Сюжет получился необычным, особенно в рамках серии. Игрокам необходимо постоянно подмечать мелкие детали, запоминать информацию, проводить расследования и составлять фотоотчеты. На своем пути предстоит преодолеть различные препятствия, читать диалоги и живо комментировать происходящее.

8. Lost Alpha DC

Дата выхода мода: 26 апреля 2017 года

Платформа: Тень Чернобыля

Фото vk.com/approduction

Изначально Lost Alpha начинался как очередная попытка вернуть «тот самый S.T.A.L.K.E.R.». Авторы просто хотели восстановить утерянный контент и воссоздать первоначальную атмосферу. Но затем они решили не останавливаться и превратить свой проект во что-то действительно серьезное.

На основе старых идей поклонники франшизы смогли углубить геймплей, добавить новые механики, прокачать качество картинки. В S.T.A.L.K.E.R. появились ролевые элементы, сохранения работают в определенных местах, а герою приходится считаться со множеством опасностей. Это одна из самых комплексных работ.

9. SFZ Project: Episode Zero

Дата выхода мода: 21 июня 2020 года

Платформа: Тень Чернобыля

Фото vk.com/approduction

SFZ Project — увлекательное творение, чей сюжет вращается вокруг третьего большого выброса. Создатели решили поэкспериментировать с мистической стороной Зоны. Пугающего эффекта удалось достичь за счет качественной графики, минимального интерфейса, постановки кадра и соответствующего саундтрека.

Из дополнительных достоинств стоит отметить пустынные локации и внезапные видения, создающие дополнительное напряжение. Также геймеров порадуют система достижений, дополнительный режим и ограниченное количество сохранений. Мод легко пробегается за несколько часов, но за счет своей атмосферы способен с легкостью удержать на более долгий срок.

10. Пространственная аномалия

Дата выхода мода: 31 марта 2015 года

Платформа: Зов Припяти

Фото vk.com/approduction

В данной модификации игроки перевоплотятся в сталкера по кличке Зверь, который умудрился попасть в пространственный пузырь. У разработчиков получилась крепкая история про выживание в необычных обстоятельствах, оставляющая после себя ощущение тоски и безысходности.

На новом месте придется бороться с постоянным дефицитом всего необходимого, от лекарств и еды до боеприпасов. Экономить придется даже болты, ведь иначе выбраться из ловушки не получится. Квесты и миссии не только раскрывают всех персонажей, но и добавляют новых загадок. Любителям детективов оценить «Пространственную аномалию» стоит совершенно точно.