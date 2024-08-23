Не Mafia 4, а Mafia The Old Country: первые подробности о новой игре

Нас ожидает история о становлении клана Сальери.

Все ждали Mafia 4, а получили Mafia: The Old Country — по сути, это и есть четвертая часть, но без приписки к цифрам. Рассказываем, что о ней известно.

Что такое Mafia: The Old Country

Впрочем, Mafia: The Old Country не будет прямым продолжением предыдущих частей. Новая игра является приквелом к самой первой части.

Приквел — это произведение, время действия которого происходит до событий ранее созданного произведения. Иными словами, Mafia: The Old Country расскажет о событиях, предшествующих оригинальной части.

Временной отрезок игры — начало ХХ века. Место действия игры — Сицилия. Игроки окунутся в преступный мир сицилийских банд и станут свидетелями превращения мафии из небольших групп в могущественные группировки.

Фанаты серии смогут исследовать знаковые итальянские города, участвовать в захватывающих миссиях и делать выбор, который окажет влияние на сюжет.

Mafia: The Old Country.

На каких платформах выйдет Mafia The Old Country

Игра выйдет на PS5, Xbox Series и ПК. Фанаты уже могут добавить Mafia The Old Country в список желаемого в Steam, чтобы оставаться в курсе последних новостей.

Дата выхода Mafia The Old Country

Точные сроки появления Mafia The Old Country пока не определены. Известна только примерная дата выхода — до конца 2025 года новая Mafia должна появиться в магазинах. Больше информации об игре обещают раскрыть в декабре 2024 года.

Будет ли Mafia: The Old Country переведена на русский

Что удивительно, Mafia: The Old Country собираются перевести на русский язык. Это касается не только субтитров, но и полноценной озвучки.

Mafia: The Old Country.

Кто разарабатывает Mafia The Old Country

Созданием игры занимается студия Hangar 13, которая разработала противоречивую Mafia 3 и принятый тепло ремейк первой Mafia.

Возможный сюжет Mafia The Old Country

По информации инсайдеров, Mafia The Old Country расскажет историю семьи дона Сальери, одного из ключевых персонажей первой части. В центре сюжета окажется и Томми Анджело — главный персонаж первой части и его ремейка. Главарь Эннио Сальери — дон сицилийской мафии в первой части Mafia — родился 6 июля 1876 года, так что его появление в приквеле выглядит вполне логичным явлением.

Дон Сальери в Mafia: Definitive Edition.

На каком движке разрабатывается Mafia The Old Country

Последние вакансии Hangar 13 говорят о том, что игра разрабатывается на Unreal Engine 5. Так что с графикой в новой Mafia должно быть все в порядке.