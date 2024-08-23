Не Mafia 4, а Mafia The Old Country: первые подробности о новой игре

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Все ждали Mafia 4, а получили Mafia: The Old Country — по сути, это и есть четвертая часть, но без приписки к цифрам. Рассказываем, что о ней известно.
Впрочем, Mafia: The Old Country не будет прямым продолжением предыдущих частей. Новая игра является приквелом к самой первой части.
Приквел — это произведение, время действия которого происходит до событий ранее созданного произведения. Иными словами, Mafia: The Old Country расскажет о событиях, предшествующих оригинальной части.
Временной отрезок игры — начало ХХ века. Место действия игры — Сицилия. Игроки окунутся в преступный мир сицилийских банд и станут свидетелями превращения мафии из небольших групп в могущественные группировки.
Фанаты серии смогут исследовать знаковые итальянские города, участвовать в захватывающих миссиях и делать выбор, который окажет влияние на сюжет.
Игра выйдет на PS5, Xbox Series и ПК. Фанаты уже могут добавить Mafia The Old Country в список желаемого в Steam, чтобы оставаться в курсе последних новостей.
Точные сроки появления Mafia The Old Country пока не определены. Известна только примерная дата выхода — до конца 2025 года новая Mafia должна появиться в магазинах. Больше информации об игре обещают раскрыть в декабре 2024 года.
Что удивительно, Mafia: The Old Country собираются перевести на русский язык. Это касается не только субтитров, но и полноценной озвучки.
Созданием игры занимается студия Hangar 13, которая разработала противоречивую Mafia 3 и принятый тепло ремейк первой Mafia.
По информации инсайдеров, Mafia The Old Country расскажет историю семьи дона Сальери, одного из ключевых персонажей первой части. В центре сюжета окажется и Томми Анджело — главный персонаж первой части и его ремейка. Главарь Эннио Сальери — дон сицилийской мафии в первой части Mafia — родился 6 июля 1876 года, так что его появление в приквеле выглядит вполне логичным явлением.
Последние вакансии Hangar 13 говорят о том, что игра разрабатывается на Unreal Engine 5. Так что с графикой в новой Mafia должно быть все в порядке.