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Все любят красивые истории успеха — в том числе и о геймдеве. Разработчик Stardew Valley несколько лет жил на средства своей девушки, убивающейся на двух работах, зато теперь они не будут нуждаться в деньгах до конца жизни — чем не сказка? И похоже, что еще одна такая история родилась у нас на глазах.
Manor Lords — инди-игра, которую Грег Стычень из Польши разрабатывал себе потихоньку несколько лет. Работать приходилось в одиночку — это если не считать фрилансеров, к которым то и дело приходилось обращаться.
Такие сюжеты обычно заканчиваются долгами, но Грегу повезло — релиз бета-версии Manor Lords, доступ к которой в Steam открылся 26 апреля, стал ошеломительным успехом. Всего за сутки игру купили более миллиона раз! Действительно, удача невероятная... Или не только она? Попытались разобраться.
Геймер, который решается попробовать себя в роли феодала, оказывается в чистом поле и с толпой живущих в палатках оборванцев. Естественно, людей надо чем-то кормить, поэтому самое время построить избушку охотника.
Впрочем, припасы на пару-тройку месяцев они все-таки захватили с собой, но и с этим проблема — под открытым небом они быстро испортятся. Значит, пора построить склад... Что, нет воды? Срочно копаем колодец!
Всякий, кто хоть раз играл в похожие проекты, мгновенно узнает геймплейный цикл — на ум приходят The Settlers и Banished. Детали и механики меняются, но основа остается неизменной — мы несем ответственность за людей и должны всячески их облагодетельствовать, чтобы те были довольными, прирастали числом и учились строить все более и более продвинутые сооружения.
Такой геймплей может увлечь очень и очень сильно. «Сейчас я построю еще пару домиков...» запросто может растянуться на всю ночь. Пожалуй, главный секрет таких игр — это идеальный ритм, в котором практически нет провисаний. На протяжении всей партии игра постоянно подбрасывает игроку задачки именно в том количестве, которого достаточно, чтобы поддерживать интерес.
Конечная же цель — большой и отлаженный виртуальный мир, где все работает как часы, а конкуренты остались только в истории, так и будет маячить где-то впереди до конца каждой партии.
Интересно, что вовлеченность в таких играх удивительным образом совмещается с медитативностью. Вот игрок судорожно пытается обеспечить поселян едой, чтобы те не начали умирать с голода, а вот умиротворенно наблюдает за тем, как тащат бревно или возводят очередной домик.
Кому не приятно насладиться делом рук своих? Поэтому даже сложные проекты этого жанра редко вызывают фрустрацию даже в случае поражения, скорее разочарованный вздох: «Ну что же, еще раз. Теперь я точно знаю, что...»
Однако все это не объясняет, почему «взлетела» именно Manor Lords — далеко не первый симулятор такого толка. Более того, игра еще не доделана — полноценный релиз обещают в 2025-м, да и то не факт. Что же помогло ей обогнать последнюю часть Civilization в первые же сутки после релиза?
Кажется, можно выделить две основных причины. Первая — работа с комьюнити. Разработка Manor Lords продолжалась несколько лет, и на протяжении всего этого времени игра понемногу привлекала к себе аудиторию.
Интересующиеся новинками в жанре натыкались на любопытный проект, репостили геймплей и рассказывали друзьям. Когда Грег сумел ускорить разработку (благодаря грантам) и найти издателя, Manor Lords уже была «известна в узких кругах», ведь раньше игра финансировалась благодаря подписчикам с Patreon.
А дальше популярность стала расти как снежный ком — стримеры, блогеры, публикации в прессе... Чем дальше — тем больше людей узнавали о Manor Lords, и тут вступал в дело второй важнейший компонент успеха: игра выглядит очень приятно. Что ни говори, а любят люди все-таки глазами. «Фишка» Disco Elysium в одновременно отвязных и глубоких текстах, но вряд ли игра стала бы настолько популярной, если бы не ее уникальный визуальный стиль.
Картинку Manor Lords нельзя назвать оригинальной, но она очаровывает тем же, чем и Kingdom Come. Игрок буквально проваливается в европейское средневековье, где каждая деталь — от сюрко рыцаря до неказистого крестьянского частокола — подчеркивает, что сейчас на дворе вовсе не 2024 год от Рождества Христова и что хмель явно хранится в опасной близости от долгоносика.
Unreal Engine, на котором работает игра, позволяет показать красоты эпохи с весьма пристойной графикой и вменяемым интерфейсом. Говоря короче, на Manor Lords западает глаз. Происходит это не в последнюю очередь из-за того, что происходящее не ограничивается мирной жизнью.
Любой ролик об игре так или иначе показывает потасовки колоритно разодетых реконструкторов — и это тоже сказывается на росте аудитории, кусок которой получилось откусить от серии Total War. Разумеется, всерьез сравнивать с ней местную боевку трудно, но это уже не важно, главное — это изначальный интерес.
Грегу удалось заинтересовать своим творчеством столько людей, что о лучшем и мечтать нельзя. Придя в ранний доступ, они обнаружили проект, как минимум достойный внимания — никогда строить сразу несколько лачуг не было так быстро!
Это видно и по отзывам и оценкам: из 15 637 оценок в Steam 89% оказались положительными. А уж каким окажется финальное впечатление и послевкусие — узнаем со временем. Но почему-то кажется, что у Manor Lords все будет хорошо.
Игра находится в раннем доступе, так что продается по привлекательной цене. Стоимость игры в Steam составляет всего 1124 рублей.
Да, игра доступна в российском Steam без VPN и прочих обходных путей.
ОС: Windows(r) 10 (64-bit)
Процессор: Intel Core i5-4670 / AMD FX-Series FX-4350
Оперативная память: 8 ГБ
Видеокарта: GeForce GTX 1050 / AMD Radeon RX-460
DirectX: версии 12
Место на диске: 15 ГБ
ОС: Windows 10 (64-bit)
Процессор: Intel Core i5-7600 / AMD Ryzen 3 2200G
Оперативная память: 12 ГБ
Видеокарта: GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580
DirectX: версии 12
Место на диске: 15 ГБ