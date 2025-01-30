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Человек-паук 2 на ПК: дата выхода, системные требования, есть ли Denuvo

Артем Ращупкин
Руководитель раздела Техно
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15 месяцев игра пробыла эксклюзивом PS5.

30 января выходит Marvel's Spider-Man 2 на ПК. Теперь в бывший эксклюзив PlayStation 5 смогут поиграть все. Рассказываем, что нужно знать про порт.

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Отличие ПК-версии игры от консольной

Сюжет, геймплей и прочие игровые механики остались, понятное дело, без изменений. Экшен про дружелюбого соседа на ПК будет отличаться от консольной версии только улучшенными графическими возможностями.

Заявлена поддержка трассировки лучей, а для обладателей мощных ПК будут предусмотрены высокие настройки детализации и поддержка DLSS и FSR.

Для игры в ПК-порт потребуется учетная запись PS Network. Из-за этого игра не будет продаваться в целом ряде стран, включая Россию.

Дата и время выхода «Человека-паука 2» на ПК

«Человек-паук 2» на ПК выйдет 30 января 2025 года в 19:00 по мск. То есть до релиза осталось менее четырех часов.

Будет ли в Marvel's Spider-Man 2 на ПК русский язык

Да, Sony полностью перевела «Человек-паук 2» на русский язык. На родном языке будут доступны не только меню и субтитры, но и дубляж.

Будет ли в ПК-версии «Человека-паука 2» защита Denuvo

Как и многие порты с консолей, «Человек-паук 2» не будет иметь защиты Denuvo. Игра появится на торрентах, скорее всего, в течение 2-3 часов после релиза.

Системные требования Marvel's Spider-Man 2

Это официальные системные требования «Человека-паука 2», которые Sony озвучила за несколько часов до релиза игры на ПК.

Минимальные требования (720p / 30 FPS / низкие настройки)

— Операционная система: 64-битная Windows 10 и 11
— Процессор: Intel Core i3-8100 или AMD Ryzen 3 3100
— Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1650 или AMD Radeon RX 5500 XT
— ОЗУ: 16 ГБ
— SSD: 140 ГБ

Рекомендуемые требования (1080p / 60 FPS / средние настройки)

— Операционная система: 64-битная Windows 10 и 11
— Процессор: Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 3600
— Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060 или AMD Radeon RX 5700
— ОЗУ: 16 ГБ
— SSD: 140 ГБ

Высокие требования (1440p / 60 FPS / высокие настройки)

— Операционная система: 64-битная Windows 10 и 11
— Процессор: Intel Core i5-11400 или AMD Ryzen 5 5600
— Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070 или AMD Radeon RX 6800
— ОЗУ: 16 ГБ
— SSD: 140 ГБ

Высокие настройки RTX (1440p / 60 FPS / очень высокие настройки)

— Операционная система: 64-битная Windows 10 и 11
— Процессор: Intel Core i5-11600K или AMD Ryzen 5 5600X
— Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4070 или AMD Radeon RX 7900 XT
— ОЗУ: 16 ГБ
— SSD: 140 ГБ

Очень высокие настройки RTX (1440p / 60 FPS / очень высокие настройки)

— Операционная система: 64-битная Windows 10 и 11
— Процессор: Intel Core i7-12700K или AMD Ryzen 9 5900X
— Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4080 или AMD Radeon RX 7900 XTX
— ОЗУ: 16 ГБ
— SSD: 140 ГБ

Максимальные настройки RTX (4K / 60 FPS / очень высокие настройки)

— Операционная система: 64-битная Windows 10 и 11
— Процессор: Intel Core i9-12900K или AMD Ryzen 7 7800X3D
— Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4090
— ОЗУ: 32 ГБ
— SSD: 140 ГБ

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