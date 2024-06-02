Кто такой Мелстрой: его фанаты срывают футбольные и хоккейные матчи

Король вечеринок и самый богатый русскоязычный блогер с сомнительной репутацией.

В финальном матче футбольной Лиги чемпионов на поле выбежали три молодых человека с надписью «Мелстрой» на футболках. Это не название какого-то бренда или компании, а никнейм белорусского блогера, который привлекает к себе внимание эпатажными выходками. Если вы не в теме и не понимаете, кто это такой и чем он так зацепил людей, то рассказываем.

Мелстрой начинал с видеоигр

Настоящее имя блогера — Андрей Бурим. До того как переключиться на треш-ролики, Андрей был игровым стримером: сначала он стримил Minecraft, потом создал сервер по этой игре и начал продавать скины в Dota 2 и CS:GO. Уже затем появился YouTube-канал, на котором Мел занялся разоблачением других блогеров.

Настоящая популярность пришла за пределами игр

Впрочем, игровые стримы не могли принести Мелстрою настоящей популярности. Тогда блогер решил сменить направленность трансляций и переключился на треш-стримы. В первое время он сидел в чат-рулетках, где уговаривал девушек раздеваться за продвижение и лайки в соцсетях. Чем более популярным становился блогер на просторах интернета, тем более провокационными были его трансляции.

После чат-рулетки пошли пранки, где, прикидываясь сыном известного бизнесмена, Мелстрой соблазнял девушек. Естественно, без скандалов подобный контент обойтись никак не мог. В 2020-м блогер снял апартаменты в Москва-Сити, куда звал сомнительных товарищей типа Руки-Базуки или Эдварда Била.

Мелстрой с Эдвардом Биллом. Фото https://vk.com/mellstroy999

Первое наказание за агрессивное поведение

В Москва-Сити он устраивал вечеринки и челленджи. На одной из таких трансляций блогер явно перебрал. Под раздачу попала модель Алена Ефремова, которую Мелстрой несколько раз ударил головой о стол.

Девушка подала заявление в полицию, и на блогера завели первое уголовное дело. Впрочем, блогер чудом сумел миновать тюрьмы, получив всего полгода исправительных работ и штраф в размере 72 тысяч рублей.

Первые розыгрыши и челленджи

На некоторое время блогер пропал с радаров и вернулся лишь в декабре 2022 года, разыграв «Майбах». Дорогой автомобиль получил один из его фанатов, задонативший Мелстрою в общей сложности 2 миллиона рублей.

Почти тогда же Мел придумал один из своих первых челленджей. Он закидывал деньгами стримеров и блогеров, которые соглашались побриться налысо. Многомиллионные траты окупались просмотрами и еще большей популярностью.

Фото https://vk.com/mellstroy999

Контракт с казино и раздача денег направо и налево

Незадолго до этого Мелстрой заключил контракт с казино, и тогда деньги полились рекой. В мае 2023 года он был вынужден уйти со стрим-платформы Twitch на Kick, так как первая площадка запретила любые трансляции по казино.

Непопулярная в России платформа Kick не приносила Мелстрою тех просмотров, к которым он привык. Тогда блогер решает удариться в челленджи. Мел предложил другим блогерам в TikTok подхватить его идею. За создание роликов о нем в TikTok он начал платить деньги. А если эти ролики выбивались в тренды, то он готов был платить еще больше. Получилась недешевая, но эффективная реклама.

Многомиллионные челленджи

Своего пика блогер добился в феврале 2024 года. Тогда Мел объявил о начале многомиллионных челленджей. Он пообещал выплатить по 30 миллионов рублей подписчикам, которые смогут уговорить футболистов Лионеля Месси, Мбаппе или Холанна передать ему привет. Почти те же деньги он поставил на кон, если блогеры IShowSpeed, KSI, Хаби Лейм и Логан Пол подпишутся на него в соцсетях.

Также блогер пообещал выплатить по 30 миллионов рублей тем, кто сможет выбежать на поле в финале Лиги чемпионов с логотипом или никнеймом стримера. Данный челлендж выполнили сразу трое, но выплатит ли блогер им деньги?

Фото https://vk.com/mellstroy999

Мелстрой недавно объявил себя банкротом

А вот с этим могут возникнуть трудности. Может вполне получиться так, что старания этих людей были зря, так как в конце мая блогер объявил себя банкротом. На одной из своих трансляций Мелстрой заявил, что проиграл все свои деньги в казино и теперь не может заплатить даже за номер в отеле.

«Сегодня нужно заплатить за отель, а в сейфах везде ноль. Проиграл все последние деньги, Сегодня меня выселяют. Последние деньги, которые мог долгануть, я долганул. Вот как-то так произошло, что я свою жизнь не ценю вообще. Клянчить деньги я не собираюсь. Пусть выселяют и депортируют с Кипра», — заявил блогер.

Впрочем, это далеко не первый случай, когда Мел объявил себя банкротом, так что относиться к данным словам серьезно, наверное, не стоит. Хайп — дело такое.

До того как фанаты Мелстроя прорвались на футбольное поле, был еще один случай подобной остановки матча. Правда, произошло это на хоккеее: в марте текущего года один из фанатов выбежал на лед во время матча «Динамо» и «Трактора» в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. За появление в майке с никнеймом Мелстроя болельщик был осужден на 10 суток. Теперь он никогда не сможет посетить хоккейный матч в России.

Сколько зарабатывает Мелстрой

А вообще, сколько зарабатывает Мелстрой? Его можно назвать не только самым эпатажным блогером России и Белоруссии, но и самым богатым блогером.

Как писал сам Мелстрой, за каждую трансляцию ему удается поднимать по 1,5-2 миллиона рублей. А ежемесячный заработок стримера составляет около 50 миллионов рублей. В основном за счет рекламы казино и донатов от фанатов.

Фото https://vk.com/mellstroy999

За что Мелстроя разыскивают в России и Белоруссии

Блогера опять объявили в розыск в России и Белоруссии — уже во второй раз за последние полгода. Не за его треш-стримы или челленджи, а по другой причине. Сначала блогера объявили в розыск 13 февраля — причиной розыска могло стать уклонение от военной службы в армии Белоруссии. Второй розыск, открытый в конце мая, не объясняется, но, вероятно, идет по той же статье.

По большей части из-за этого Мелстрою приходится частенько уезжать из Москвы в другие страны. В начале года он временно осел в Эмиратах, а в середине мая блогер вновь покинул Россию и временно переехал на Кипр.

Перед этим Андрей приобрел себе девять дорогих автомобилей, общая стоимость которых составила 500 миллионов рублей. Учитывая это, даже если Мелстрой проиграл все свои деньги в казино, он может легко продать эти дорогие артефакты и вновь стать самым богатым блогером. Если, конечно, эти машины он действительно приобрел, а не взял покататься на время.