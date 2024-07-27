5 бонус-кодов для «Мир танков» актуальных на конец июля 2024 года

Бесплатное серебро, золото и дни премиум-аккаунта на Прохоровке не валяются.

«Мир танков» по-прежнему является одной из самых популярных онлайн-игр в России. И, как и в любой популярной онлайн-игре, главную роль во внутриигровой экономике играет местная валюта. Чтобы быстрее прокачать танки, нужно как раз накопить много серебра и опыта.

А чтобы серебро и опыт копились быстрее, желательно приобрести премиум-аккаунт за деньги. Впрочем, есть еще один способ получить немного серебра и дней премиум-аккаунта бесплатно. Достаточно следить за бонус-кодами, которые периодически появляются в разных Telegram-каналах и VK-группах. Рассказываем, какие бонус-коды актуальны в игре на конец июля 2024 года.

Бонус-коды для «Мир танков» в июле 2024 года

Название кода Что дает BONUSMIRTANKOV2024 50 000 серебра 10JLMTTELEGRAM 50 золота MT26JUNBKOHTAKTE 1 день танкового прем-акаунта BOOSTERCREWEXP 50% к боевому опыту на 1 час, 200% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 час CREWFIREFIGHTING 5 предбоевых инструкций для экипажа «Искусство сбивать пламя»

Промокоды для «Мир танков» в июле 2024 года

Промокоды, в отличие от бонус-кодов, меняются очень редко. Их предназначение другое: если бонус-коды могут ввести все игроки, то промокоды рассчитаны на новые аккаунты. В июле доступно 9 промокодов.

Название кода Что дает IGRAIVMIRTANKOV боевая задача «Золотой стандарт» на 1000 голды, 7 дней премиум-аккаунта, 250 000 кредитов, три танка в аренду на 7 дней — Объект 274a, КВ-122, СУ-100Y, боевая задача «Быстрый старт» и купон на 15% скидки в премиум-магазине. TANKOLET боевая задача «Золотой стандарт» на 1000 голды, 7 дней премиум-аккаунта, 250 000 кредитов, танк 2-го уровня AM 39 Gendron-Somua навсегда и 10 боевых задач на x5 опыта для этого танка, аренда на 10 боев танка 4-го уровня Matilda LVT. LESTAMIRТАНКОВ боевая задача «Золотой стандарт» на 1000 голды, 7 дней премиум-аккаунта, 250 000 кредитов, танк 2-го уровня T2 Light Tank и 10 боевых задач на х5 опыта для этого танка, аренда на 10 боев танка 4-го уровня Matilda LVT. TANKBATTLES боевая задача «Золотой стандарт» на 750 голды, 7 дней премиум-аккаунта, 250 000 кредитов, танк 3-го уровня M22 Locust и 10 боевых задач на х5 опыта для этого танка, аренда на 10 боев танка 5-го уровня Ram II. MIPТАНКОВ боевая задача «Золотой стандарт» на 750 голды, 7 дней премиум-аккаунта, 250 000 кредитов, танк 3-го уровня Т-127 и 10 боевых задач на х5 опыта для этого танка, аренда на 10 боев танка 5-го уровня КВ-1 экранированный. RUTANKS боевая задача «Золотой стандарт» на 500 голды, 7 дней премиум-аккаунта, 250 000 кредитов, танк 4-го уровня Т-34 с Л-11 и 10 боевых задач на х5 опыта для этого танка, аренда на 10 боев танка 6-го уровня Т-34-85М экранированный. MTLESTA боевая задача «Золотой стандарт» на 500 голды, 7 дней премиум-аккаунта, 250 000 кредитов, танк 4-го уровня Matilda LVT и 10 боевых задач на х5 опыта для этого танка, аренда на 10 боев танка 6-го уровня Sherman VC Firefly. TANKI боевая задача «Золотой стандарт» на 250 голды, 7 дней премиум-аккаунта, 250 000 кредитов, танк 5-го уровня Т-34 экранированный и 10 боевых задач на х5 опыта для этого танка, аренда на 10 боев танка 6-го уровня Т-34-85М. TANKITOP1RU боевая задача «Золотой стандарт» на 250 голды, 7 дней премиум-аккаунта, 250 000 кредитов, танк 5-го уровня КВ-1 экранированный и 10 боевых задач на х5 опыта для этого танка, аренда на 10 боев танка 6-го уровня Объект 244.

Как не пропустить новые бонус-коды для «Мир танков»

Чтобы оставаться в теме и не пропустить новые бонус-коды для «Мир танков», советуем время от времени открывать следующие ссылки:

— WOT EXPRESS: один из самых популярных сайтов по игре, где оперативно выкладываются бонус-коды. Проходим по ссылке и забираем коды.

— JOVE: Telegram-канал популярного танкового блогера Джова, где помимо полезной информации об игре публикуются и бонус-коды. Доступен по ссылке.

Как и где вводить бонус-коды для «Мир танков»

Первый вариант: на сайте Lesta Games. Регистрируемся либо входим в свою учетную запись, жмем на ник (в правом верхнем углу) и вводим один из кодов.

Второй вариант: через лаунчер игры. Скачиваем лаунчер на сайте Lesta Games, входим в свою учетную запись и вводим в самой программе один из кодов.