Рейтинг серии Mortal Kombat: от худшей к лучшей игре

Последняя игра в серии вышла настолько слабой, что не добралась даже до топ-10.

Mortal Kombat олицетворяет жанр файтингов, ведь его конкуренты значительно уступают как по количеству культовых героев, так и по уровню народной любви. За много лет франшиза пережила взлеты и падения, несколько перезапусков и спин-оффов. Рассказываем обо всех играх серии, от худшей к лучшей.

15. Mortal Kombat: Special Forces

Данная попытка представить что-нибудь новое во вселенной Mortal Kombat обернулась громким фиаско. Special Forces создавалась в спешке, из-за чего в релизной версии отсутствовали многие обещанные фишки. Из игры полностью вырезали второго протагониста Соню и одного из главных злодеев Кабала. Неудивительно, что получился безликий шутер с пустым сюжетом.

14. Mortal Kombat 4

Четверка не оставила ни одного поклонника серии равнодушным, но только в плохом смысле. С одной стороны разработчики заметно осовременили геймплей, добавили интерактивные предметы на аренах, а бойцам выдали фирменное оружие и позволили двигаться не только вперед-назад, но и влево-вправо. С другой же убрали все добивания кроме фаталити, динамика боев заметно снизилась, а новые персонажи не обладали должной харизмой.

13. Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero

Первая попытка вывести вселенную Mortal Kombat за пределы файтингов. Приключенческий боевик с видом сбоку рассказывал историю похождений криомансера Саб-Зиро. Интересная задумка сломалась об неудобное управление, кривой платформинг, слабоватую графику и технические недоработки.

12. Mortal Kombat 1

Последняя игра в серии получилась крайне спорной. Очередной перезапуск обнулил все события и взаимоотношения персонажей прошлых частей, а также добавил механику камео бойцов, позволяющую выполнять специальные приемы.

Однако других интересных нововведений за три года так и не придумали. А ведь драки стали медленнее, анимации — кисельными, режимы — скучными, а история лишилась логики. Кажется, что вместо того, чтобы углублять геймплей свежими фишками, авторы решили позаигрывать с темой мультивселенных.

11. Mortal Kombat vs. DC Universe

Масштабный кроссовер, несмотря на повышенные ожидания, получился весьма посредственным. Достоинства в виде приятной картинки, интересных режимов и любопытного ростера из персонажей MK и комиксов DC нивелировались такими недостатками как неинтересные бои, невнятная история, отсутствие фирменной жестокости. И очень хорошо, что в будущем две вселенные пошли своими путями.

10. Mortal Kombat: Armageddon

В Armageddon явно делали упор на количество, а не на качество. Из-за раздутого ростера авторам пришлось сократить число уникальных боевых стилей и фаталити. Анимации у разных бойцов выглядели практически одинаково. Радовал только редактор персонажей, позволявший создавать своих героев и придумывать собственные связки приемов. Слабый результат для амбициозного проекта.

9. Mortal Kombat: Deadly Alliance

После нескольких неудачных проектов франшиза смогла вернуть к себе доверие только с релизом Deadly Alliance. Игра впечатляла подтянутой графикой, множеством новых режимов и интересным сюжетом. Каждый персонаж обладал тремя боевыми стилями, переключаться между которыми можно было во время боя. Из-за этого, а также внедрения 3D драки получились крайне зрелищными.

8. Mortal Kombat: Shaolin Monks

Еще один спин-офф, но уже в формате beat'em'up, где нашлось место и любопытной истории, и абсолютно новому управлению. Благодаря кооперативу стало в разы интереснее путешествовать по локациям первых двух частей и сражаться с разными злодеями. Боевая система Shaolin Monks прибавила в разнообразии, позволяя проводить уникальные приемы, комбо и фаталити, а также использовать предметы окружения. Поклонникам серии обязателен для прохождения.

7. Mortal Kombat

Игра, с которой все началось. В далеком 92-м Midway Games выпустила файтинг, на долгие годы ставший флагманом жанра. Разнообразные и харизматичные персонажи, отличная картинка и анимации, жестокие добивания, задранный до небес уровень пафоса — турнир Смертельной битвы впечатлял всех.

И пока геймеры чинили кровавый разнос противникам, серьезные дяди и тети заговорили о «жестоких играх» и возрастном рейтинге. Прошли годы, а франшиза продолжает радовать. Она, что греха таить, представляет историческую ценность.

6. Mortal Kombat 11

А Mortal Kombat 11 представляла собой немного улучшенную версию MK X. Из редких нововведений выделялась система кастомизации, которая давала возможность создавать уникальных героев с собственными боевыми стилями. Также во франшизу вернулись полноценные фаталити и бруталити, а вместо X-ray приемов ввели Fatal Blow. Получилось неплохо, но не более. Вместо еще одного шага вперед получилось очередное (хоть и неплохое) топтание на месте.

5. Mortal Kombat X

В Mortal Kombat X авторы собрали все лучшее от свежего перезапуска и от прошлых тайтлов. В игре крепкий сюжет, зрелищные бои, интерактивное окружение, новая система вариаций способностей и стилей, обновленные башни испытаний. Кроме того, ростер получился очень сбалансированным, куда вошли как хорошо знакомые всем старички, так и не менее колоритные новички. Это позволило заметно освежить серию, при этом сохранив хорошо знакомые элементы.

4. Mortal Kombat: Deception

Эта часть Mortal Kombat стала логичным развитием идей, заложенных в Deadly Alliance. Геймплей заметно доработали, добавили несколько режимов, а динамику боев повысили за счет оружия, харикири и смертоносных ловушек. Дополнялось все увлекательной историей и появлением сетевого режима на консолях.

3. Mortal Kombat 3 / Ultimate / Trilogy

В MK 3 авторы сохранили все достоинства предшественников, внеся лишь точечные улучшения. Было увеличено количество персонажей, появилось несколько двухуровневых арен, комбо свелось к заучиванию двух последовательностей, а некоторые фаталити можно было провести нажатием одной кнопки.

Версии Ultimate и Trilogy добавляли больше контента, арен и сюжетных линий, хотя основная история оставалась нетронутой. Можно сказать, что третья часть окончательно закрепила за серией Mortal Kombat культовый статус.

2. Mortal Kombat 2

Продолжение Mortal Kombat прокачало оригинал по всем направлениям. Разработчики пополнили ростер несколькими запоминающимися персонажами, которые в будущем обрели статус легенды. У каждого бойца в арсенале появились по паре фаталити, а также бабалити и фриендшип.

Графика и модели стали еще более реалистичными, а сами бои — интересными и увлекательными. Все это открыло удивительную вселенную Mortal Kombat для массовой аудитории, окончательно закрепив серию на вершине. А на втором месте проект расположился только из-за своего возраста: все-таки в 2024 году «двойка» играется не так хорошо, как в момент своего релиза.

1. Mortal Kombat 9

Перезапуск 2009 года получился не только сюжетным, но и геймплейным. Список улучшений впечатлял: приятная картинка, перекликающийся с оригиналом сюжет, командные бои, прокаченная система комбо, усовершенствованные спецприемы, еще более кровавые добивания и эффектные рентгеновские атаки.

И это все не считая кучу мини-игр и смешные бабалити. Не менее важным дополнением стали Challenge Towers, где игроки открывали дополнительный контент. Получилось не только свежо, но и уважительно к наследию прошлых частей. Тайтл не только понравился преданной фанбазе, но и привлек новичков.