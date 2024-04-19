Как играть в Genshin Impact с друзьями — все о кооперативном режиме в игре

Хотя игра преимущественно одиночная, но с друзьями веселее убивать боссов.

Genshin Impact — преимущественно одиночная игра, пусть и требует постоянного подключения к Сети. При этом разработчики добавили и совместный режим для игры с друзьями, хотя в него входят только некоторые элементы геймплея, это в любом случае крутая возможность провести время вместе в любимой игре.

Здесь мы расскажем, что необходимо для совместной игры, какие ограничения есть в кооперативе и насколько широки возможности Genshin Impact в таком формате.

Как поиграть в Геншин с друзьями

Для того чтобы добавить кого-то в друзья, в Genshin Impact используется уникальный 10-значный UID-код. У каждого игрока он свой, а если у вас несколько аккаунтов на разных серверах, то они отличаются.

Его легко можно найти в двух местах: в меню паузы слева вверху (ниже есть кнопка «Копировать» для удобства) и слева внизу в любой момент игры.

Фото Genshin Impact

Чтобы добавить кого-то в друзья, нужно открыть соответствующий раздел меню, перейти во вторую вкладку сверху и вставить нужный UID в поле.

Там отобразится информация об аккаунте игрока и кнопка с приглашением в друзья. Друг должен будет принять его — у него появится оповещение о заявке. Приглашать в друзья и играть можно с кем угодно, независимо от платформы.

Фото Genshin Impact

После этого в разделе «Друзья» появится кнопка «Запросить присоединение» — у другого человека будет 10 секунд для подтверждения запроса.

Присоединиться на сервере к другому игроку можно также в меню «Мультиплеер» — синий круг на первом скриншоте. Тут добавлять в друзья не нужно, достаточно просто ввести UID или выбрать случайного игрока из списка.

Но нужно помнить, что без добавления в друзья в «коопе» доступны не все функции, а незнакомые игроки не всегда хотят играть со случайным человеком.

Фото Genshin Impact

Новым игрокам должны напомнить, что совместный режим открывается после 16-го ранга приключений — он достигается через 6-8 часов активной соло-игры.

Поскольку боевая система Genshin Impact завязана на взаимодействии четырех персонажей, в совместном режиме их будет такое же количество, но на всех:

— два игрока в коопе — у каждого по два персонажа;

— три игрока в коопе — у хоста два персонажа, у гостей по одному;

— четыре игрока в коопе — у каждого по одному персонажу.

Персонажа можно поменять в меню, но не во время битвы. Можно использовать одинаковых героев, но в подземельях придется взять разных.

Как работает онлайн в Genshin Impact

Кооперативный режим открывает сервер, на котором вы играете, для других игроков. Они видят тот же мир, что и вы, но могут взаимодействовать лишь с некоторыми активностями.

Впуская случайных игроков в свой мир, вы почти ничем не рискуете — никто не сможет «сломать» вам квест или открывать ваши сундуки. Обычно игроки просят помочь с убийством боссов или хотят пофармить у вас возобновляемые ресурсы — диковинки, цветки, железо.

Тем не менее отдельные игроки после входа в мир без спроса начинают собирать нужные вам ресурсы. Они вновь появятся на карте через 48 часов, но такое «воровство» все равно неприятно и критикуется в сообществе.

Если вам не хватает каких-то цветков и железа, лучше спросите разрешения — обычно игроки не против, если этот тип ресурсов не нужен им самим.

Чем заняться с друзьями в Геншине

В кооперативном режиме доступны не все режимы. Один из самых популярных — совместное прохождение подземелий, убийство боссов или других противников.

Это особенно актуально для начинающих игроков, которые не могут справиться с сильными врагами самостоятельно. Новички без друзей в игре также пользуются кнопкой «Совместный режим» при входе в данж — Геншин подберет вам случайных союзников для прохождения.

Награды за прохождение подземелья могут забирать те, у кого есть смола. Если ее нет, вы все равно можете сражаться в коопе, но не получите ресурсов.

Награды за прохождение подземелья. Фото Genshin Impact

Также вы можете фармить в мире у друзей недостающие диковинки и различные ресурсы — конечно, если они не против. По сути, это касается всех возобновляемых резервов в игре.

«Одноразовые» награды (сундуки, окулусы, феи и так далее) из мира другого игрока забрать невозможно. Опытные игроки могут только показать товарищам, где находится какой-то секрет или значимая награда.

Вы можете вместе пройти испытания, но награду за них получит только хост. Это же касается некоторых заданий мира и ежедневных испытаний. Отдельные события тоже рассчитаны на нескольких игроков, их нельзя пройти без напарника.

Еще вы можете показать друзьям свой Чайник безмятежности — пространство, которое оформляли в своем стиле. Там можно не только прогуляться, но и пройти совместные испытания и лабиринты, если вы позаботились о них заранее.

Некоторые постройки действительно хочется показать друзьям. Фото Genshin Impact

Кроме того, в Genshin Impact есть несколько достижений, которые можно получить только в совместном режиме:

Роскошный сундук на том самом «скрытом» острове близ Мондштадта можно получить только в кооперативе. Фото Genshin Impact

Чего нельзя делать в кооперативе Genshin Impact

Выше мы уже упомянули, что сундуки, печати, окулусы и другие ресурсы, которые появляются в каждом мире только один раз, может получить только владелец мира.

Но кооператив в Genshin Impact накладывает еще несколько ограничений:

При всем этом в Геншин действительно весело играть вместе с друзьями — убивать боссов, гулять по мирам друг друга или придумывать себе различные испытания. Надеемся, вы сможете получить удовольствие от кооператива в игре.