Танкисты в шоке: в «Мире танков» появятся тяжелые огнеметные танки

Осталось только ввести пожарные танки, которые будут тушить огнеметные танки.

Разработчики самой популярной онлайн-игры про танки, видимо, посчитали, что обычных танков на гусеницах, которые стреляют осколочно-фугасными снарядами, будет мало. Что это рано или поздно наскучит. Именно поэтому в игре сначала появились колесные танки, а теперь в разработке находятся огнеметные танки.

Рассказываем, что это будут за танки и когда они появятся в игре.

Что за огнеметные танки

Это обычные на вид тяжелые танки, но стреляющие не осколочно-фугасными снарядами, а струей огня. Отличить эти танки внешне от обычных не представляется возможным. У них будет даже типичное для остальных представителей класса дуло, которое на самом деле является муляжом.

Огнеметный танк в Мир танков: дуло — это муляж.

Какие огнеметные танки добавят в «Мир танков»

В состав первой ветки огнеметных танков в игре войдут тяжелые огнеметные танки США. Всего в этой ветке будет четыре огнеметных танка — с 7-го по 10-й уровень.

И хотя разработчики держат в секрете названия танков с новой механикой, но инсайдеры с сайта WOT EXPRESS раскрыли их раньше времени:

Класс танка Название танка Уровень танка Огнеметный тяжелый танк M4A3FL 7 уровень Огнеметный тяжелый танк TF-3 8 уровень Огнеметный тяжелый танк TF-4 9 уровень Огнеметный тяжелый танк Astron-FL 10 уровень

Пятым тяжелым огнеметным танком станет еще один танк США, но вне этой ветки. Это TF-2 CLARK — огнеметный тяжелый танк 9-го уровня, который можно будет получить отдельно за выполнение операций кампании «Новые горизонты».

Огнеметный танк 10-го уровня Astron-FL.

Какими будут огнеметные танки в «Мир танков»

Оказывается, как говорят разработчики, в американском танкостроении действительно были прототипы подобных танков, так что это не выдуманная история или фантазия разработчиков.

У этих танков в игре будет два вида огня: на 100 метров для ближнего боя и хорошо бронированных целей и на 200 метров для дальнего боя и подвижных целей. Что важно: оглушения эти выстрелы накладывать не будут.

Дальность выстрела будет одинаковой для всех машин этого класса. Сколько урона будут наносить эти танки, разработчики пока не могут сказать. Техника только тестируется. Единственное, что известно: параметры урона будут соответствовать другим тяжелым танкам с классическими механиками.

Огнеметы.

Будут ли эти танки бронированными? Да, их броня будет толстой. Возможно, придется выцеливать уязвимые места, чтобы пробить их.

Для прицеливания будет использоваться либо аркадный прицел, либо снайперский. По сравнению с классическими танками — в этом плане никаких различий.

Повысятся ли системные требования с введением огнеметных танков? Разработчики уверяют, что нет. Они останутся прежними. А чтобы огнеметная смесь не нагружала ПК, они уделяют оптимизации особое внимание.

На словах все хорошо, но как будет на деле? Обещания — обещаниями, но единственный пока добавленный в «Мир танков» огнеметный танк при выстреле хорошенько так просаживает FPS на слабых ПК.

А вот TF-2 CLARK будет отличаться от исследуемой ветки схемой бронирования и характером стрельбы. Возможно, этот танк будет не таким бронированным.

Дата выхода огнеметных танков в «Мир танков»

Огнеметные танки планируется выпустить для всех 22 января 2025 года.

Но в игре уже есть огнеметный танк. Ведь так?

Да, но этот танк не относится к тяжелым или средним. Если вы не знали, с весны 2023 года в игре появился Объект 156 О — действительно, первый в истории игры огнеметный танк. Вернее, премиумный огнеметный танк 8-го уровня, являющийся по классификации танков артиллерийной установкой.

Объект 156 О или «Горыныч» (как его прозвали сами игроки) — первая и пока единственная огнеметная артиллерия в игре.

У Объекта 156 траектория полета струи — навесная. У новых огнеметных танков она будет прямой. Достаточно будет зажать кнопку мыши, чтобы струя огня начала наносить урон. Но не все так просто: поджаривая противников, нужно будет следить за температурой. На танках будет установлен индикатор перегрева. Если достичь максимальной температуры, орудие уйдет на охлаждение.

Как игроки встретили тяжелые огнеметные танки

Мало кто вообще обрадовался новым танкам. Танкисты, мягко говоря, в шоке от того, что происходит с их любимой игрой. Во-первых, все боятся, что танки с новой механикой сломают и так еле как работающий баланс окончательно. И что эти машины станут новыми «поджигателями жоп» — колесные танки и артиллерия с оглушением могут показаться лишь цветочками. Главный вопрос остается открытым: а как вообще можно будет контрить летящую в тебя струю огня?

Да и какой теперь смысл в бронировании? Ведь играя на «огнеметах» не нужно будет выцеливать уязвимые места танков. Любое попадание огня в танк противника принесет урон. Разработчики и так оказуалили в игре многие вещи, но с введением огнеметных танков доведут это дело до абсурдности. Прошли те времена, когда нужно было думать, куда пробить, чтобы получить урон.