Лучшие билды для воина в Path of Exile 2

Самый слабый класс в игре, который можно сделать сильным и эффективным.

Воин — один из классов персонажей в Path of Exile 2, ориентированный на ближний бой. Из гайда вы узнаете о лучших видах экипировки и навыков для него. Благодаря этим знаниям вы сможете создать идеальный билд для себя.

Лучшие навыки для воина в Path of Exile 2

На начальном этапе следует сосредоточиться на разблокировке:

— Earthquake (Землетрясение)

— Boneshatter (Дробление костей)

— Shockwave Totem (Сотрясающий тотем)

— Infernal Cry (Клич преисподней)

Большинство боссов в первом акте стоят неподвижно в течение долгого времени, поэтому землетрясение будет как нельзя кстати. В сражении с группой врагов следует пользоваться дроблением костей. Также обращаем ваше внимание на то, что дробление костей способно мгновенно убить врагов с пометкой Primed for Stun.

Воин в действии. Фото Eurogamer.

После разблокировки навыков седьмого уровня лучше отдать предпочтение Leap Slam (Наскок) — прыжку к врагам в сочетании с мощной оглушающей атакой. С этого момента лучшей тактикой станет использование наскока с последующим применением землетрясения или дробления костей. Также в начале боя следует применять клич преисподней для усиления последующих атак.

Навык Leap Slam (Наскок) нужно прокачивать в первую очередь. Фото Eurogamer.

На более поздних этапах замените:

— Earthquake на Sunder (Раскол)

— Shockwave Totem на Ancestral Warrior Totem (Тотем предкового воина)

— Infernal Cry на Seismic Cry (Сейсмический клич)

Лучшие пассивные навыки для воина в Path of Exile 2

Пассивные навыки, которые мы вам порекомендуем, ориентированы на увеличение брони и урона по области, а также на регенерацию жизни и накопление оглушения. Поэтому лучшим выбором для воина станут:

— Брутальный — увеличение порога оглушения и урона в ближнем бою;

— Неутомимый — увеличение брони и регенерация здоровья;

— Прочный металл — увеличение эффективности экипированной брони;

— Сокрушительный удар — усиление урона оглушенным врагам;

— Определение титана — увеличение порога оглушения и скорости регенерации здоровья во время движения персонажа.

Ветка с одним из пассивных навыков для воина. Фото Eurogamer.

Лучшее оружие для воина в Path of Exile 2

Воин наносит значительный урон в ближнем бою и отличается повышенной стойкостью к вражеским атакам. Вместо какого-нибудь оружия в сочетании с щитом рекомендуется воспользоваться двуручной булавой. Например, Dusk Ram Cultist Greathammer. Оружие снизит скорость атак, но позволит наносить врагам внушительный урон, мгновенно сносящий большую часть здоровья.

Предмет выпадает не так часто, поэтому до тех пор, пока не обзаведетесь им, используйте оружие с максимальным уроном.

Например, отличным выбором для воина станут:

— Oak Greathammer (Дубовый боевой молот)

— Forge Maul (Кузнечный молот)

Двуручная булава для воина — оружие первой необходимости. Фото Eurogamer.

Лучшая броня для воина в Path of Exile 2

Выбирайте предметы с высоким показателем брони и способствующие увеличению здоровья. Рекомендуем держать в загашнике экземпляры с сопротивляемостью к элементальным атакам. Это поможет избежать неприятных сюрпризов с боссами.

Воин получает большую выгоду от брони, дающей жизнь и ману за убитых врагов. Один из самых лучших вариантов брони для воина — Шлем прорицателя.

Шлем прорицателя — один из лучших вариантов брони для воина. Фото Eurogamer.

Лучшие аксессуары для воина в Path of Exile 2

Отдавайте предпочтение экземплярам, увеличивающим регенерацию здоровья, максимальный объем здоровья и маны. Такой подход поможет вам снизить риски во время прыжков на врагов, когда герой становится открыт для прямых атак.

Среди амулетов лучше отдать предпочтение амулету возбуждения — оно ускоряет восстановление маны. А также кольцо ящерицы — оно усиливает физический урон.