Path of Exile 2: броня, оружие и способности для рейнджера

Для тех, кто любит снайперов и лучников в играх.

Рейнджер в Path of Exile 2 — класс, полагающийся на дальний бой. Предлагаемый нами билд ориентирован на молниеносные атаки.

Лучшие навыки и камни поддержки для рейнджера

Навык — Bow Shot (Выстрел из лука)

Камни поддержки — Added Lightning Damage (Дополнительный урон молнией) / Additional Accuracy (Дополнительная точность)

Базовая атака, усиливаемая рекомендуемыми нами камнями.

Навык — Lightning Arrow (Молниеносная стрела)

Камни поддержки — Chain (Цепь) / Electrocute (Электрошок)

Стрела цепляется к нескольким врагам и наносит им шок, усиливаемый вторым камнем. Первый же увеличивает количество цепочек между неприятелями.

Навык — Lightning Rod (Молниеносный жезл)

Камни поддержки — Area of Effect (Увеличенная область действия) / Lightning Penetration (Проникновение молний)

Молниеносный жезл.

Желз усиливает эффект от молниеносных атак. Вкупе с выбранными камнями это делает его хорошим помощником в сражении с группой недругов.

Навык — Snipe (Прицельный выстрел)

Камни поддержки — Window of Opportunity (Окно возможностей) / Ranged Combat (Дальний бой)

Прицельный выстрел позволяет нанести мощный удар по одной цели. Первый камень увеличивает урон в случае попадания в тайминг, а второй делает атаки с расстояния более сильными. Отличная связка для сражения с боссами.

Навык — Escape Shot (Выстрел побега)

Камни поддержки — Unbreakable (Несокрушимость) / Blind (Слепота)

С помощью выстрела побега вы сможете быстро выйти из окружения. Камни используются для защиты от прерывания навыка и для снижения точности врагов.

Навык — Voltaic Mark (Знак вольтаики)

Камень поддержки — More Duration (Увеличенная длительность)

Навык увеличивает урон по выбранной цели, а после ее смерти создает мощный выстрел. Отлично подойдет для битв с боссами. Камень продлевает действие.

Лучшие пассивные навыки для рейнджера

Ваша цель — максимально увеличить урон от молниеносных атак и шансы на нанесение шока. Поэтому отдайте предпочтение следующим «пассивкам»:

Honed Instincts (Обостренные инстинкты)

Combat Alchemy (Боевая алхимия)

Vile Wounds (Оскверненные раны)

Master Fletching (Мастерское владение луком)

Surging Currents (Рвущиеся токи)

Death from Afar (Смерть издалека)

Rattled (Ошеломленный)

Frazzled (Сбитый с толку)

Electrocution (Электрошок)

Freedom of Movement (Свобода движения)

Exploit (Эксплуатация)

Wasting (Истощение)

Лучшее оружие для рейнджера

Поскольку билд выстроен вокруг молниеносных атак, то и искать следует луки и колчаны, усиливающие электрический урон. Также обратите внимание на экземпляры, дающие прибавку к силе и скорости атаки.

Ищите луки и колчаны, усиливающие электрический урон.

Лучшая броня для рейнджера

По аналогии с оружием отдавайте приоритет доспехам, увеличивающим урон от молниеносных атак. Помните о том, что уклонение служит основной защитой для рейнджера. Неплохо бы обзавестись экипировкой с данным свойством.

Лучшие аксессуары для рейнджера

Ищите экземпляры, увеличивающие запас здоровья, ускоряющие регенерацию маны и защищающие от элементального урона.