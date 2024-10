Какие персонажи вернутся в Dragon Age: The Veilguard

You're not looking good, old friend — старые персонажи Dragon Age в новой компании.

Мы радуемся словно дети, когда в продолжении истории встречаем полюбившихся персонажей. Эта встреча сродни свиданию со старым другом после многолетней разлуки: нам хочется поскорее узнать, как он поживал все это время.

Вот и в Dragon Age: The Veilguard фанатов ожидает возвращение знакомых персонажей из предыдущих игр. Часть старых героев уже показали в трейлерах, часть — только анонсировали. Появление других пока держится в секрете, но разработчики обещают несколько «коварных сюрпризов».

Время от времени авторы подбрасывают фанатам косточки, дабы ожидание было не слишком томительным. Недавно ведущий сценарист намекнул, что вернуться может любой персонаж серии, который еще не умирал на экране. Если это и не полноценное признание, то, по крайней мере, теперь мы знаем, в каком направлении стоит «рыть землю».

А пока начнем с персонажей, появление которых уже официально подтверждено.

Варрик и Хардинг в новой части Dragon Age. Фото BioWare

Варрик (и Бьянка)

Так выглядел Варрик в Dragon Age: Inquisition. Фото BioWare

Харизматичный и словоохотливый гном-разбойник, он же прославленный писатель, он же представитель Торговой гильдии, он же глава дома Тетрас, он же член Инквизиции и наместник Киркволла, он же верный друг и спутник Хоука и Инквизитора из предыдущих частей серии.

Титулов и регалий у Варрика не меньше, чем поклонников среди геймеров. Последним, впрочем, всегда приходилось довольствоваться легким флиртом: Варрик остался верен своей возлюбленной Бьянке, в честь которой и назвал арбалет. Не похоже, чтобы в новой игре эта ситуация кардинально изменилась — гнома убрали из спутников и состарили на 10 лет.

Бьянка крупным планом. Фото BioWare

Теперь он обзавелся темной шевелюрой и легкой сединой. А вот густые волосы на груди, которые не раз становились мишенью для шуток, куда-то пропали. Возможно, перекочевали на лицо — посмеиваются фанаты, смущенные преображением Варрика и отпущенной им бородой.

Гном, судя по трейлерам, появится в начале игры, чтобы помешать злодейским планам Соласа. Трудно сказать, стоит ли рассчитывать на частые встречи с Варриком, да и геймеры опасаются, что он может погибнуть в новой игре.

Солас

Солас. Фото BioWare

Пожалуй, самый известный лысый эльф и настоящий антагонист Dragon Age: Inquisition вернется, чтобы возродить величие старого мира... и заодно устроить конец света. Изначально бог-трикстер должен был превратиться в центрального персонажа игры. Однако со временем разработчики решили отказаться от этой идеи и сделали акцент на спутниках.

В прологе Dragon Age: The Veilguard Солас пытается разрушить Завесу и терпит крах благодаря вмешательству стражей. Эльф оказывается заперт в Тени, а в Тедас прорываются демоны — чтобы остановить их, главному герою Руку придется вступить в контакт с Соласом.

В результате между ними установится интересная динамика отношений. С одной стороны, какие-то качества Рука напомнят Соласу о тех сторонах его души, к которым он не желает прислушиваться. С другой — игрок в лице Рука будет решать, стоит ли проявлять к эльфийскому богу враждебность или лучше найти с ним общий язык, чтобы разобраться с последствиями прерванного ритуала.

Хардинг

Хардинг в предыдущей части серии. Фото BioWare

Хотели роман с Хардинг? Получите, распишитесь! Разработчики прислушались к мольбам фанатов и вернули миловидную гномиху в качестве спутницы и возможного любовного интереса Рука.

В «Инквизиции» эта разведчица с добрым сердцем, рыжими волосами и меткими стрелами исполняла лишь эпизодическую роль, но успела запомниться многим поклонникам серии. В сценах возле таверны с ней можно было даже пофлиртовать, однако этим дело и ограничивалось. В новой части Хардинг будет управлять не только луком со стрелами, но и неожиданно пробудившейся магией.

Пожалуй, изменилась гномиха еще больше, чем Варрик, и теперь ее трудно узнать. Кому-то новый облик Хардинг пришелся по душе, а для кого-то она утратила былую привлекательность. Годы ее не состарили — скорее осыпали лицо веснушками. Будем надеяться, перемены затронули только внешность и в душе она такая же неисправимая оптимистка.

Морриган

Такой Морриган была в Dragon Age: Inquisition. Фото BioWare

Одна из дочерей легендарной Флемет и по совместительству лесная ведьма, чей камбэк также анонсировали разработчики. Она мельком появляется в одном из трейлеров, где можно полюбоваться ее обновленным образом — надо сказать, эта героиня также изменилась практически до неузнаваемости.

Хотя дизайн костюма почти единогласно признан спорным решением, фанаты рады ее возвращению не меньше, чем появлению Варрика и Хардинг. Готичная и саркастичная, она покорила многие сердца — в том числе и сердце героя Ферелдена, которому в одном из сюжетных выборов успела подарить дитя.

По признанию авторов, в новой части Морриган предстоит проделать собственный путь, примирившись с правдой о себе и своем происхождении. Ее присутствие в игре важно и по другой причине: использовав Источник Скорби, Морриган могла почерпнуть важные сведения о Соласе.

А так Морриган выглядит в новой части серии. Фото BioWare

Инквизитор

Протагонист предыдущей части будет вовлечен в основной сюжет Dragon Age: The Veilguard — каким именно образом, пока держится в секрете. Поскольку инквизитор — это персонаж без определенной внешности, ее можно будет настроить в редакторе перед началом игры.

А вот на появление Хоука и героя Ферелдена рассчитывать не стоит. Пожалуй, присутствие сразу троих протагонистов из разных частей превратило бы игру в одну из серий «Доктора Кто» — фанаты сериала поймут, о чем я говорю. Да и разработчики четко дали понять, что такого возвращения не случится.

Мэйварис Тилани

Мэйварис Тилани в комиксах. Фото BioWare

Первый персонаж в этом списке, которого вы наверняка не помните. Не отчаивайтесь, ведь его не было в играх. Мэйварис лишь мимолетно упоминалась в Inquisition, но мы решили, что она заслуживает отдельного представления.

Почему? Все просто: это популярная героиня серии комиксов Those Who Speak и Until We Sleep, магистр империи Тевинтер и... вдова покойного кузена Варрика.

Стоит ли надеяться на проявление родственных чувств между ними, или нас ожидают более напряженные отношения? Пока сложно сказать, ведь Варрик не жалует Тевинтерскую империю. Пикантности ситуации добавляет тот факт, что Мэйварис родилась мужчиной... О том, что случилось дальше, мы умолчим.

А может, кто-то еще?

Пришло время поделиться слухами, домыслами, шаткими предположениями и ненадежными умозаключениями. Количество персонажей во вселенной Dragon Age очень велико — пора перечислить тех, чье появление не было официально анонсировано, но по тем или иным причинам кажется наиболее вероятным.

Дориан

Дориан. Фото BioWare

По словам одного из инсайдеров, близких к BioWare, вероятность появление мага равна... ста процентам. Во-первых, он родом из основного сеттинга будущей The Veilguard — Тевинтера. Во-вторых, недавно этот персонаж появился в «Рыцарях Тевинтера» — романе, который будет тесно связан с грядущей игрой. И Дориан — просто веселый и обаятельный персонаж... разве этого не достаточно?

Кассандра

Кассандра. Фото BioWare

Вспомним, что разработчики говорили об условии, которое повлияет на появление персонажей. Кассандра как раз одна из тех, кто остается жив при любых обстоятельствах. Благородная, честная, отважная и глубоко религиозная женщина, которая становится неизменным спутником Инквизитора.

Давайте признаем, что сцены допроса Варрика с ней просто шикарны. Главным образом благодаря иронии и уловкам разбойника, но Кассандра не так груба и прямолинейна, как кажется. В душе она романтик. Не верите? Загляните к ней на огонек — и, может быть, застанете ее за чтением любовных романов Варрика.

Фенрис

Фенрис. Фото BioWare

Седовласый эльф-воин, бывший раб, ненавистник магов, самый сумрачный и глубоко травмированный персонаж Dragon Age — все это в одном лице.

Согласно комиксам, судьба занесла Фенриса в рассадник магии Тевинтер. Туда же отправятся и главные герои новой части, а способности, которые даруют лириумные татуировки эльфа, могут сослужить неплохую службу в грядущем противостоянии с Соласом.

Сэндал

Сэндал. Фото BioWare

Загадочный гном, известный чародейскими способностями и некогда найденный на Глубинных тропах, может появиться в новой части. По крайней мере, на это рассчитывают фанаты, которым не терпится узнать тайну его личности, — обычно студия прислушивается к таким запросам.

Алистер

Алистер. Фото BioWare

Хотя актер, игравший Алистера, опроверг свое участие в проекте, нельзя полностью доверять его словам. Подобное признание уже слышали из уст Клаудии Блэк — и тем не менее Морриган вернется. Серый страж появлялся в каждой части — не видим причин, по которым BioWare могла бы нарушить славную традицию.

Флемет

Флемет. Фото BioWare

Судьба могущественной ведьмы Диких земель — одна из главных загадок Dragon Age: Inquisition. Погибла ли она от руки Соласа? Вопрос, который остается подвешенным. Разработчики просто обязаны открыть завесу тайны и вернуть Флемет во плоти — ну или в худшем случае в качестве воспоминания.

Зевран

Зевран. Фото BioWare

Эльф и очаровательный наемный убийца, камео которого напрашивается само собой. В будущей игре нам предстоит встретиться с пользующимся дурной репутацией Домом Воронов, гильдией преступников из Антивы — Зевран как раз принадлежит к ним и может повстречаться главному герою на пути.