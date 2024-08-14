Надежда на моды? S.T.A.L.K.E.R. 2 пока не впечатляет

Показанный в августе геймплей не отвечает стандартам 2024 года и выглядит заведомо устаревшим.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — один из самых видных и вместе с тем противоречивых проектов последнего времени. После продолжительной «комы» разработку перезапустили, но следом произошли известные события в мире, и GSC Game World оказалась в незавидном положении.

Компания раздала слишком много красивых обещаний, а отношение к «Сталкеру» в России и странах особенно трепетное. Поэтому геймеров, находящихся вне политики, не особо волнуют обстоятельства, свалившиеся на головы разработчиков. Как говорится, назвался груздем — полезай в кузов.

Недавно GSC Game World опубликовала большой дневник разработчиков, в котором показала много чего интересного. Обсудим увиденное и реакцию геймеров на презентацию, в завершение вставив свои пять копеек.

S.T.A.L.K.E.R. 2. Фото vk.com/approduction

Что показали в последнем дневнике разработчиков

35-минутный ролик включал в себя множество комментариев от участников команды, а также показ фрагментов геймплея.

Ключевые моменты:

— Большой уровень свободы и уйма «развилок», благодаря чему увидеть весь контент за одно прохождение не получится.

— Игровая карта будет включать в себя 12 просторных локаций, отличающихся друг от друга как внешне, так и по геймплею.

— Геймеры смогут посетить ряд зон, недоступных в прошлых частях.

— У NPC и врагов будут разные ИИ. Причем неприятели будут адаптировать свою тактику под стать поведению игрока.

— Погодные условия будут хаотично меняться в процессе геймплея и могут доставить ряд неудобств.

— Свыше трех частов кат-сцен.

S.T.A.L.K.E.R. 2. Фото vk.com/approduction

Многое из этого мы слышали и раньше. Поэтому нужно вставить пару ремарок. Во-первых, GSC Game World всегда была свойственна тактика Питера Молинье — наобещать с три короба, а затем не выполнить и половины озвученного.

Следившие за разработкой первой части прекрасно помнят полотна красивых слов, которые многие авторитетные СМИ перепечатывали как есть — видимо, в знак солидарности с «братским народом».

При этом разработка проходила туго, и если бы не нагоняи западных партнеров — кто знает, увидела ли бы S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl свет.

S.T.A.L.K.E.R. 2. Фото vk.com/approduction

Во-вторых, до релиза остается меньше полугода. Если, конечно, хоть в этот раз разработчики сдержат слово и не перенесут многострадальный долгострой на 2025-й. Показанные на последней презентации фрагменты геймплея прямо указывают на сырость многих вещей, и в то, что GSC Game World выполнит хотя бы половину из вышеперечисленного, не верится от слова «совсем».

Как фанаты отреагировали на последний геймплей

Подобно прошлым рекламным роликам, новая презентация не сменила настрой аудитории. Те, кто скептически относился к проекту и раньше, продолжают хихикать над рядом проблем. Другие же, напротив, хвалят Heart of Chornobyl за ряд узнаваемых элементов и «ту самую атмосферу».

Третья категория граждан отыгрывает роль соболезнующих — мол, выпуск хоть какой-то игры в текущих условиях уже может считаться большим достижением.

S.T.A.L.K.E.R. 2. Фото vk.com/approduction

Вот некоторые комментарии, собранные в разных уголках Сети:

(Орфография авторов сохранена.)

«Если объективно, то атмосферы сталкера не чувствуется, кусок геймплея выбрали максимально скучный и все обрывками, пререндер убрали и графон стал очень средним, стрельба какая-то никакая».

«А где сталкер 2? Это же буквально недоремейк старых частей серии».

«Боже, это выглядит как настоящее продолжение. Это та же самая знакомая игра, но с доработками и улучшениями, необходимыми для концепции «та же самая игра, которую вы любили, но больше». Очень жду релиза».

«Интересно, почувствовали ли вы атмосферу «Сталкера» после этого трейлера? Я почувствовал».

Какая судьба уготована S.T.A.L.K.E.R. 2

Если откинуть эстетику зоны отчуждения, практически не имеющую аналогов в индустрии, то ситуация с игрой вырисовывается скорее плачевная. Геймплей явно не отвечает стандартам не то что 2024-го, а даже 2021 года, когда на E3 был представлен трейлер. Впрочем, теперь уже всем известно о его фейковости — слитая сборка, равно как и последние показы, подтвердила это.

Если беготня по пустынным болотам с активацией вышек в духе последних частей Far Cry — лучшее, что смогли показать разработчики спустя столько времени, то у второго «Сталкера» определенно проблемы.

S.T.A.L.K.E.R. 2. Фото vk.com/approduction

Графика, несмотря на Unreal Engine 5, тоже выглядит блекло. Многие ехидно отмечали, что половина ассетов выглядит позаимствованной из редактора Epic Games, и чем столько времени занимались авторы — непонятно.

Можно, конечно, зайти с другого угла и парировать — мол, это проект для «своих», которым сеттинг и атмосфера куда важнее технической составляющей и геймплея. Отчасти это так, но здесь стоит помнить о том, что с момента выхода классической трилогии утекло немало воды. К тому же свою популярность эти проекты не в последнюю очередь обрели благодаря модам.

S.T.A.L.K.E.R. 2. Фото vk.com/approduction

Вот и Heart of Chornobyl уже сейчас многие называют модом к «Зову Припяти» с современной графикой. Эту тему, кстати, не обошли стороной и сами разработчики, гордо заявив, что игра не так проста, как кажется.

Ну и последнее, о тех самых «своих». После ряда высказываний GSC Game World многие россияне, составлявшие основной костяк фанатов франшизы, зареклись иметь с проектом что-либо общее. Максимум — скачать с торрентов.

В итоге остается лишь удивляться, что разработчики отказались от выпуска игры в раннем доступе. В этом случае не пришлось бы сильно торопиться и откровенно врать, скармливая пререндер под видом реального геймплея.