Надежда на моды? S.T.A.L.K.E.R. 2 пока не впечатляет

14 августа, 22:40
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — один из самых видных и вместе с тем противоречивых проектов последнего времени. После продолжительной «комы» разработку перезапустили, но следом произошли известные события в мире, и GSC Game World оказалась в незавидном положении.
Компания раздала слишком много красивых обещаний, а отношение к «Сталкеру» в России и странах особенно трепетное. Поэтому геймеров, находящихся вне политики, не особо волнуют обстоятельства, свалившиеся на головы разработчиков. Как говорится, назвался груздем — полезай в кузов.
Недавно GSC Game World опубликовала большой дневник разработчиков, в котором показала много чего интересного. Обсудим увиденное и реакцию геймеров на презентацию, в завершение вставив свои пять копеек.
35-минутный ролик включал в себя множество комментариев от участников команды, а также показ фрагментов геймплея.
Ключевые моменты:
— Большой уровень свободы и уйма «развилок», благодаря чему увидеть весь контент за одно прохождение не получится.
— Игровая карта будет включать в себя 12 просторных локаций, отличающихся друг от друга как внешне, так и по геймплею.
— Геймеры смогут посетить ряд зон, недоступных в прошлых частях.
— У NPC и врагов будут разные ИИ. Причем неприятели будут адаптировать свою тактику под стать поведению игрока.
— Погодные условия будут хаотично меняться в процессе геймплея и могут доставить ряд неудобств.
— Свыше трех частов кат-сцен.
Многое из этого мы слышали и раньше. Поэтому нужно вставить пару ремарок. Во-первых, GSC Game World всегда была свойственна тактика Питера Молинье — наобещать с три короба, а затем не выполнить и половины озвученного.
Следившие за разработкой первой части прекрасно помнят полотна красивых слов, которые многие авторитетные СМИ перепечатывали как есть — видимо, в знак солидарности с «братским народом».
При этом разработка проходила туго, и если бы не нагоняи западных партнеров — кто знает, увидела ли бы S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl свет.
Во-вторых, до релиза остается меньше полугода. Если, конечно, хоть в этот раз разработчики сдержат слово и не перенесут многострадальный долгострой на 2025-й. Показанные на последней презентации фрагменты геймплея прямо указывают на сырость многих вещей, и в то, что GSC Game World выполнит хотя бы половину из вышеперечисленного, не верится от слова «совсем».
Подобно прошлым рекламным роликам, новая презентация не сменила настрой аудитории. Те, кто скептически относился к проекту и раньше, продолжают хихикать над рядом проблем. Другие же, напротив, хвалят Heart of Chornobyl за ряд узнаваемых элементов и «ту самую атмосферу».
Третья категория граждан отыгрывает роль соболезнующих — мол, выпуск хоть какой-то игры в текущих условиях уже может считаться большим достижением.
Вот некоторые комментарии, собранные в разных уголках Сети:
(Орфография авторов сохранена.)
«Если объективно, то атмосферы сталкера не чувствуется, кусок геймплея выбрали максимально скучный и все обрывками, пререндер убрали и графон стал очень средним, стрельба какая-то никакая».
«А где сталкер 2? Это же буквально недоремейк старых частей серии».
«Боже, это выглядит как настоящее продолжение. Это та же самая знакомая игра, но с доработками и улучшениями, необходимыми для концепции «та же самая игра, которую вы любили, но больше». Очень жду релиза».
«Интересно, почувствовали ли вы атмосферу «Сталкера» после этого трейлера? Я почувствовал».
Если откинуть эстетику зоны отчуждения, практически не имеющую аналогов в индустрии, то ситуация с игрой вырисовывается скорее плачевная. Геймплей явно не отвечает стандартам не то что 2024-го, а даже 2021 года, когда на E3 был представлен трейлер. Впрочем, теперь уже всем известно о его фейковости — слитая сборка, равно как и последние показы, подтвердила это.
Если беготня по пустынным болотам с активацией вышек в духе последних частей Far Cry — лучшее, что смогли показать разработчики спустя столько времени, то у второго «Сталкера» определенно проблемы.
Графика, несмотря на Unreal Engine 5, тоже выглядит блекло. Многие ехидно отмечали, что половина ассетов выглядит позаимствованной из редактора Epic Games, и чем столько времени занимались авторы — непонятно.
Можно, конечно, зайти с другого угла и парировать — мол, это проект для «своих», которым сеттинг и атмосфера куда важнее технической составляющей и геймплея. Отчасти это так, но здесь стоит помнить о том, что с момента выхода классической трилогии утекло немало воды. К тому же свою популярность эти проекты не в последнюю очередь обрели благодаря модам.
Вот и Heart of Chornobyl уже сейчас многие называют модом к «Зову Припяти» с современной графикой. Эту тему, кстати, не обошли стороной и сами разработчики, гордо заявив, что игра не так проста, как кажется.
Ну и последнее, о тех самых «своих». После ряда высказываний GSC Game World многие россияне, составлявшие основной костяк фанатов франшизы, зареклись иметь с проектом что-либо общее. Максимум — скачать с торрентов.
В итоге остается лишь удивляться, что разработчики отказались от выпуска игры в раннем доступе. В этом случае не пришлось бы сильно торопиться и откровенно врать, скармливая пререндер под видом реального геймплея.