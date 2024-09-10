Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 14:10

Когда пройдет презентация PlayStation 5 Pro, и где ее смотреть

Артем Ращупкин
Руководитель раздела Техно
Telegram Дзен
Новая консоль от Sony будет чуть ли не в 2 раза мощнее всех предыдущих версий PlayStation 5.

Спустя сутки после презентации Apple планируется еще одно громкое мероприятие в мире электронных развлечений. Sony собирается показать новую консоль. Нет, нет, не PlayStation 6. Речь идет об улучшенной консоли текущего поколения. Про PlayStation 5 Pro, само собой. Рассказываем, когда состоится анонс PS5 Pro.

Если PlayStation 5 Slim от базовой PlayStation 5 отличалась только уменьшенными размерами и лучшим охлаждением, то PlayStation 5 Pro будет чуть ли не в 2 раза мощнее всех предыдущих версий консоли.

PS5 Slim. Новая консоль PS5 Slim: чем она отличается от обычной PlayStation 5, ее цена и дата выхода в России

Что известно о новой PS5 Pro от инсайдеров

Консоль получит улучшенный графический процессор, поэтому ее производительность вырастет с 10,23 терафлопса (в базовой модели) до 33,5 терафлопса. Реальный прирост производительности составит 45 процентов.

В PS5 Pro появится функция масштабирования изображения Spectral Super Resolution. Она повысит разрешение и FPS в играх до 4K и 60 FPS при включенном RTX и до 4K и 120 FPS без активированной функции трасировки лучей. Называется и поддержка разрешения 8K — в таком случае игры будут работать при 30 FPS.

Консоль будет отличаться и внешне — примерный дизайн PS5 Pro уже гуляет по Сети. Продажи новой консоли начнутся в ноябре 2024 года.

Предполагаемый дизайн PS5 Pro.

Где и когда Sony представит PS5 Pro

Презентация PS5 Pro состоится 10 сентября. Начало в 18:00 по мск.

Где смотреть анонс PS5 Pro

Концепт PS5 Pro. Стоит ли купить PS5 Slim сейчас или лучше дождаться PS5 Pro

Где смотреть анонс PS5 Pro на русском

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Новичок ЦСКА Исхаков забил первый гол в КХЛ
Форвард «Валенсии» Рафа Мир отрицает обвинения в сексуальном насилии
За ночь над девятью регионами РФ уничтожили и перехватили 144 украинских БПЛА
«Зенит» намерен потратить еще 13 млн, Дзюба не хочет завершать карьеру. Трансферные слухи РПЛ за 9 сентября
Прощание с актрисой Мариной Полицеймако пройдет в Театре на Таганке 12 сентября
Стало известно о дорогой недвижимости у арестованного за взятку военкома
Популярное видео
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Арсенал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Чехович: из «Локомотива» — в «Витязь»
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
СКА уступил чемпиону в первом матче сезона
«Динамо» проиграло «Куньлуню» в первом матче сезона
Стартовал сезон КХЛ и новый состав СДК
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Стартует 17-й сезон КХЛ
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
От ЦСКА стоит ждать сюрпризов
Сегодня
Вчера
Неделя