Как сделать прицел в КС 2? Лучшие прицелы в 2025 году

Хочешь настроить себе прицел в CS2? Гайд, как сделать прицел, какую карту скачать, а также примеры прицелов от профи.

Лучшие прицелы в Counter-Strike 2

В Counter-Strike 2 любая секунда на счету, поэтому правильно настроенный прицел может стать вашим главным преимуществом. Мы подготовили подробный гайд для тех, кто хочет знать, как сделать прицел в КС 2 идеальным для своего стиля игры и выйти победителем из любой, даже самой напряженной, перестрелки.

Как подобрать лучшие прицелы КС 2

Фото Valve

Прицел в Counter-Strike 2 — такая же индивидуальная история, как отпечаток пальца. Многое зависит от стиля игры и типа оружия. У кого-то лучше получается с маленьким и точным прицелом для хедшотов, другим комфортнее с более крупным для быстрого отслеживания целей в динамичных перестрелках.

В КС 2 предусмотрены настройки прицела — смело экспериментируйте с ними и отправляйтесь в бой, чтобы оценить результат. На это может уйти немало времени, но игра стоит свеч — только так вы сможете раскрыть свой потенциал.

Если же в настройках разбираться лень, а руки так и чешутся что-то поменять, то есть более короткий путь — воспользоваться готовыми кодами от профессиональных игроков. Вы можете быстро импортировать чужие прицелы КС 2, не тратя времени на ручную настройку.

Как изменить внешний вид прицела

Фото Valve

Все гениальное просто — открываете вкладку «Игра» в настройках и выбираете «Прицел». В вашем распоряжении целый перечень параметров:

Стиль. Статичный (прицел не меняется), динамичный (прицел расширяется и сжимается во время движения и стрельбы) или гибридный (прицел меняется только во время стрельбы).

Точка в центре — можно убрать или оставить.

Длина и толщина прямых, образующих прицел, а также зазор между ними и толщина обводки.

Цвет прицела.

Прозрачность.

Импортировать чужой прицел можно в пару кликов — достаточно нажать кнопку «Поделиться/Импортировать» и вставить код. Останется подтвердить действие с помощью кнопки «Импорт».

Готовые коды прицелов от топовых киберспортсменов

Как уже упоминалось, настройка прицела КС 2 — это дорога проб и ошибок. Чтобы сэкономить время и нервы, многие любители каэски подсматривают коды у профи своего дела — топовых киберспортсменов или, на худой конец, популярных стримеров. Мы подобрали для вас несколько готовых вариантов от профессионалов с разными стилями игры.

ZywOo (Матье Эрбо, Team Vitality)

Фото https://cs-config.ru/

Код: CSGO-QBm2i-22Y3a-X8N8C-9GAPZ-pzJzN

ZywOo — невероятно талантливый снайпер и один из лучших игроков мира. Отличается исключительным мастерством в использовании AWP и умением справляться со всеми видами оружия. Его игровой стиль характеризуется хладнокровием в критических ситуациях, интуитивным позиционированием и способностью выигрывать, казалось бы, безнадежные ситуации. Может эффективно играть как на агрессивных, так и на пассивных позициях.

donk (Данил Крышковец, Team Spirit)

Фото https://cs-config.ru/

Код: CSGO-LdXHk-hatWX-JjEa8-tuLDN-5tbJD

Donk — молодой перспективный игрок с впечатляющими навыками. Играет преимущественно роль райфлера и отличается агрессивным стилем игры с бескомпромиссной точностью стрельбы.

Его способность быстро принимать решения и высокая реакция делают его опасным противником в дуэлях. Демонстрирует стабильный рост мастерства и становится одним из ключевых игроков своей команды, несмотря на относительно небольшой опыт выступлений на топ-уровне.

Jame (Джами Али, PARIVISION)

Фото https://cs-config.ru/

Код: CSGO-v7J4e-759Lf-9RKeL-RLDHB-bN3ED

Jame — опытный AWP-снайпер и капитан команды, известный своим уникальным экономичным стилем игры. Отличается исключительным игровым интеллектом, терпением и способностью сохранять оружие в невыгодных ситуациях (если вы фанат, то наверняка знакомы с мемом Jame Time).

Осторожный, расчетливый подход к игре и отличное позиционирование позволяют Jame быть эффективным в клатч-ситуациях. Демонстрирует высокую стабильность как снайпер и лидер, умело координируя действия команды.

m0NESY (Илья Осипов, Team Falcons)

Фото https://cs-config.ru/

Код: CSGO-LdXHk-hatWX-JjEa8-tuLDN-5tbJD

m0NESY — молодой талантливый AWP-снайпер с агрессивным стилем игры. Обладает молниеносной реакцией и исключительной точностью при использовании снайперской винтовки. Его игра характеризуется нестандартными и смелыми решениями. Несмотря на молодой возраст, демонстрирует зрелый подход к игре и стабильность выступлений на топ-уровне.

ropz (Робин Кул, Team Vitality)

Фото https://cs-config.ru/

Код: CSGO-nCfX7-54ue9-aC5eV-6Womf-Q6izO

Ropz — интеллектуальный игрок с исключительным игровым чутьем. Известен своим методичным, расчетливым стилем, превосходным позиционированием и умением считывать игру соперника. Предпочитает роль люркера (любителя засад), часто остается последним в стычках, где демонстрирует хладнокровие и принимает правильные решения. Отличается высокой точностью стрельбы и эффективностью использования винтовок.

Как изменить прицел в Counter-Strike 2

С помощью консоли

Фото Valve

Кроме настроек, существует один древний способ, которым предпочитают пользоваться некоторые игроки. Вы угадали — речь идет о консольных командах. Чтобы они заработали, требуется активировать доступ: открыть настройки и включить консоль разработчика. Сами команды вводятся через знак тильда, а подтверждаются клавишей Enter. Ниже приведен список команд, которые могут вам пригодиться:

cl_crosshairstyle 0 — прицел по умолчанию;

cl_crosshairstyle 4 — классический статичный прицел;

cl_crosshairsize (от 0 до 10) — размер прицела;

сl_crosshair gap (от -5 до 5) — зазор прицела;

cl_crosshairthickness (от 0 до 6) — толщина прицела;

cl_crosshairdot 0/1 — выключить/включить точку в центре;

cl_crosshair_t 0/1 — выключить/включить Т-образный прицел;

cl_crosshairalpha (от 0 до 255) — прозрачность прицела;

cl_crosshaircolor 0 — красный;

cl_crosshaircolor 1 — зеленый;

cl_crosshaircolor 2 — желтый;

cl_crosshaircolor 3 — синий;

сl_crosshaircolor 4 — бирюзовый;

сl_crosshaircolor 5 — белый.

С помощью карты из мастерской

Фото Valve

Пожалуй, самый удобный способ. Вашему вниманию предлагается интуитивно понятный визуальный интерфейс для настройки всех параметров прицела. Для начала нужно перейти в мастерскую Steam, подписаться на карту под названием crashz Crosshair Generator v4, зайти в игру и запустить карту (вкладка «Карты из мастерской»).

Вы можете настроить прицел под себя и тут же опробовать его в комнате с ботами. Впрочем, никто не запрещает пользоваться хранилищем, в котором представлены готовые прицелы про-игроков КС 2, — достаточно выстрелить в понравившийся вариант.

Как поставить прицел для гранат

Фото Valve

Некоторые игроки предпочитают использовать прицел для гранат — он упрощает наведение, повышает точность и экономит время, что жизненно важно в динамичных перестрелках. Чтобы все получилось, необходимо ввести три команды:

1. alias «xhair» «cl-crosshairsize 1000000; bind Y xxhair»

2. alias «xxhair» «cl-crosshairsize 2.5; cl-crosshairgap -2.5; bind Y xhair»

3. bind Y «xhair»

Вместо символа Y укажите свою клавишу для включения/отключения прицела, а во второй команде выберите подходящие именно вам размер (cl-crosshairsize) и зазор (cl-crosshairgap).

Чтобы введенные в консоль команды не сбрасывались после матча, придется создать отдельный .cfg-файлфайл.

Найдите на своем компьютере папку CS 2 или проследуйте по адресу C:Program Files (x86) > Steam > steamapps > common > Counter-Strike 2 > cs2 > cfg.

Создайте файл через программу «Блокнот» или Notepad++ и скопируйте в него все три команды. Назовите файл удобным именем (например, grenadecrosshair.cfg).

Теперь после запуска игры достаточно вбить в консоль всего одну команду — exec grenadecrosshair.cfg — и можно наслаждаться расширенным прицелом.

Советует эксперт

Фото Valve

В качестве бонуса мы решили добавить несколько советов от эксперта.

«На просторах Сети несложно найти прицелы игроков КС 2, и на первый взгляд идея позаимствовать код у чемпиона может показаться заманчивой. Главное — помнить: прицел NiKo не сделает вас NiKo — выбранные параметры должны быть комфортными именно для вас. В противном случае ваш стол может пострадать так же, как в одном из матчей пострадал стол самого Николы.

Попытайтесь нащупать оптимальный баланс между видимостью и точностью. Подберите цвет, который не сольется с окружением, но и не будет постоянно отвлекать от игры. Размер тоже имеет значение — слишком большой прицел может затруднять видимость, а слишком мелкий в пылу перестрелки бывает трудно заметить.

Иногда новичкам рекомендуют включить функцию Follow Recoil («Следовать за отдачей»). Она перемещает перекрестие на экране в соответствии с отдачей вашего оружия, что помогает быстрее освоить стрельбу в КС 2 на начальных этапах. Но, как и было сказано выше, все относительно. Лично мне эта функция всегда только мешала, да и на деле играют с ней нечасто».

Фото Никита Бирюков

Об эксперте: Никита Бирюков, разработчик российской инди-студии «Брезгъ», совладелец компьютерного клуба, давний фанат киберспорта и заядлый игрок в Counter-Strike.