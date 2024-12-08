Актуальные промокоды для Genshin Impact в декабре 2024 года

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Genshin Impact завоевала сердца миллионов человек благодаря завораживающей графике, увлекательному сюжету и огромной вселенной. Чтобы успешно развиваться в игре, необходимо большое количество ресурсов. Часть из них можно получить бесплатно с помощью промокодов от разработчиков.
Промокоды актуальны на момент публикации материала. Некоторые из них со временем могут выдавать ошибки при активации, поскольку имеют ограниченный срок действия. Введите другой, если произошла ошибка.
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GENSHINGIFT
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50 примогемов, 3 опыта героя
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LA5E77CLZX5V
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60 примогемов, 5 опыта искателя приключений
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WAM5UWWU28NV
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60 примогемов, 5 опыта искателя приключений
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SDKLSK67TZ1X
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10 тысяч мора, 10 опыта искателя приключений, 5 превосходной руды усиления, 3 клыка взрослого
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SDKLR94C83AF
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10 тысяч мора, 10 опыта искателя приключений, 5 превосходной руды усиления, 3 клыка взрослого
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FIBE54PL5995
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10 тысяч мора, 10 опыта искателя приключений, 5 превосходной руды усиления, 5 жареной лапши с рыбой, 5 острой курицы
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ACUI96V85FCK
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10 тысяч мора, 10 опыта искателя приключений, 5 превосходной руды усиления, 3 клыка взрослого
Авторы Genshin Impact предусмотрели два способа активации промокодов:
— через официальный сайт,
— в игре.
Чтобы активировать промокод через сайт, перейдите по ссылке, войдите в свою учетную запись, выберите сервер и введите код. Нажмите «Активировать».
Ввести промокод также можно внутри игры. Перейдите в «Настройки» (значок шестеренки) и затем поочередно перейдите по вкладкам «Учетная запись» — «Промокод» — «Получить». Скопируйте нужный код и нажмите «Обменять».