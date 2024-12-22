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Актуальные промокоды для Honkai: Star Rail на январь 2025 года

Александр Свиридов
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Несколько ништяков для хорошего старта в игре.

Honkai: Star Rail — захватывающее космическое путешествие, которое сочетает в себе элементы RPG и стратегии. В нем игроки могут исследовать новые планеты, встречать уникальных персонажей и участвовать в эпических сражениях.

Одним из способов заполучить ценные ресурсы в игре являются промокоды. Ниже вы найдете коды, актуальные в декабре 2024 года и январе 2025 года.

Roblox. Рабочие промокоды для Roblox на декабрь 2024 года

Актуальные промокоды для Honkai: Star Rail в декабре 2024 года и январе 2025 года

Название кода

Награда

TINGYUNISBACK

5000 кредитов, 2 радости небожителя

HAPPYSUNDAY

5000 кредитов, 2 крылатых галовианских бургера

SUNDAYCALENDAR

5 путеводителей путешественника, 2 классические «Услады»

VCUB4T2V4L8N5

20000 кредитов, 3 очищенного эфира, 3 классические «Услады»

WOVPRK19JGM41

20000 кредитов, 3 утраченных кристалла, 3 грезных рожка (три вкуса)

VBKJP473VCS3

10000 кредитов, 50 звездных нефритов

CM26EFGH5678

30000 кредитов, 3 путеводителя путешественника

STARRAILGIFT

50000 кредитов, 100 звездных нефритов, 4 путеводителя путешественника, 5 бутылок газировки

Как активировать промокоды для Honkai: Star Rail

Сделать это можно двумя способами. На официальном сайте:

— Перейдите на сайт;
— Войдите в аккаунт;
— Выберите сервер и введите промокод;
— Нажмите «Активировать».

Награды от промокодов появятся во внутриигровой почте. Нажмите на «принять» их, чтобы они зачислились на ваш аккаунт.

Активировать промокод также можно внутри игры. Для этого откройте меню и нажмите на многоточие возле ника. Затем перейдите на вкладку «Промокод». Вставьте туда необходимые символы и подтвердите действие.

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