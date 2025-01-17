Рабочие промокоды для Honkai Star Rail в январе 2025 года

Легкий способ заработка звездного нефрита.

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Перечислили актуальные промокоды для Honkai: Star Rail в январе 2025 года.

Промокоды Honkai Star Rail в январе 2025 года

Название промокода Что дает в игре HSRAWAITSYOU x60 звездного нефрита, 5,000 кредитов, x2 путеводителя путешественника, x3 очищенный эфир WA3BP6Q7R8S9 20,000 кредитов и x3 грубый эскиз THEHERTAGIFT x6 журнал приключений и x2 одноразовый щит NEWWORLD0115 20,000 кредитов и x3 кинжал со стальным когтем HERTAGIFT x6 журнал приключений и x2 самостоятельный деревянный манекен ABC1CDEF0123 x50 звездного нефрита, 10,000 кредитов BS3265PKCVXT x100 звездного нефрита, 50,000 кредитов RTKJPM6JVCFF x100 звездного нефрита, x5 путеводителя путешественника EAJJPMN3DDE3 x100 звездного нефрита, x4 очищенный эфир THISISTHEHERTA 10,000 кредитов, x2 передатчика жизни HELLOAMPHOREUS 10,000 кредитов, x2 высокотехнологичное защитное снаряжение REMEMBRANCE 5,000 кредитов, x2 мороженое с картошкой фри AWAITSYOURLIGHT 5,000 кредитов, x2 золотой баюнан THEETERNALLAND 5,000 кредитов, x2 салат из люцерны AMPHOREUS0115 5,000 кредитов, x2 пицца «Часик» (целая) AS3J6MNJVCA7 x50 звездного нерфита, 10,000 кредитов YF61G7F3P4Q2 30,000 кредитов и x3 путеводителя путешественника DEF3C9D0E1F2 20,000 кредитов, x3 путеводителя путешественника, x3 космический жареный рис HSRNEWYEAR2025 20,000 кредитов, x3 путеводителя путешественника IC66H7K4D1F3 20,000 кредитов, x3 путеводителя путешественника, x3 дубовый рулет BZ61Z8D5Q6K1 20,000 кредитов, x3 путеводителя путешественника, x3 радость небожителя TT33Z3K5T7V1 20,000 кредитов, x3 утраченный кристал, x3 пицца «Часик» (целая) QI75N8V1J2G7 20,000 кредитов, x3 очищенный эфир, x3 коктейль «Грезавиль» VCUB4T2V4L8N5 20,000 кредитов, x3 классическая «Услада», x3 очищенный эфир WOVPRK19JGM41 20,000 кредитов, x3 утраченный кристалл, x3 грезный рожок HSRINGAMESTOP 10,000 кредитов, x4 журнал приключений, x2 утраченные золотые частицы, x3 голографический билет «Сладкие мечты» HAPPYSUNDAY 5,000 кредитов и x2 крылатый галовианский бургер LIGHTTHEWAY 5,000 кредитов и x2 чудо-пастила HSRFUGUE1225 x3 путеводителя путешественника, x2 радость небожителя SUNDAYCALENDAR x3 путеводителя путешественника и x2 классическая «Услада» STARRAILTREND2024 x3 путеводителя путешественника и x2 мороженое с картошкой фри TINGYUNISBACK x2 радость небожителя и 5,000 кредитов STARRAILGIFT x50 звездного нефрита, x2 путеводителя путешественника, x5 бутылок газировки, 10,000 кредитов

Как активировать промокоды в Honkai Star Rail

Чтобы активировать коды в Honkai, вам для начала нужно выполнить миссию «Момент вселенского спокойствия», чтобы разблокировать почтовый ящик.

Затем вы можете либо посетить официальный сайт активации и войти в свой аккаунт, либо активировать коды в игре.

Активируйте коды на веб-сайте

Чтобы активировать один из промокодов с помощью сайта, вам необходимо:

1. Войти на официальный сайт Honkai: Star Rail.

2. Выбрать правильный сервер и аккаунт.

3. Ввести один из промокодов, затем нажать на «Активировать».

4. Проверить свой внутриигровой электронный ящик.

Активируйте коды в игре

Чтобы активировать коды в игре, необходимо:

1. Открыть главное меню телефона при помощи esc на ПК либо нажав на значок телефона в левом верхнем углу экрана на мобильном устройстве.

2. Выбрать значок с тремя точками, который расположен над вашим рейтингом первопроходца в верхней части экрана.

3. Нажать на «Код погашения».

4. Ввести или вставить один из кодов, затем нажать на «Подтвердить».