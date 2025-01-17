Рабочие промокоды для Honkai Star Rail в январе 2025 года

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Вы либо играете в Honkai, либо только думаете начать играть. Неудивительно, что вы кликнули на данный материал в поисках свежих промокодов. Тогда вы оказались в нужном месте: если не хочется тратить деньги, но хочется иметь в своей команде Бутхилла или Юньли, то промокоды помогут в этом.
Перечислили актуальные промокоды для Honkai: Star Rail в январе 2025 года.
|
Название промокода
|
Что дает в игре
|
HSRAWAITSYOU
|
x60 звездного нефрита, 5,000 кредитов, x2 путеводителя путешественника, x3 очищенный эфир
|
WA3BP6Q7R8S9
|
20,000 кредитов и x3 грубый эскиз
|
THEHERTAGIFT
|
x6 журнал приключений и x2 одноразовый щит
|
NEWWORLD0115
|
20,000 кредитов и x3 кинжал со стальным когтем
|
HERTAGIFT
|
x6 журнал приключений и x2 самостоятельный деревянный манекен
|
ABC1CDEF0123
|
x50 звездного нефрита, 10,000 кредитов
|
BS3265PKCVXT
|
x100 звездного нефрита, 50,000 кредитов
|
RTKJPM6JVCFF
|
x100 звездного нефрита, x5 путеводителя путешественника
|
EAJJPMN3DDE3
|
x100 звездного нефрита, x4 очищенный эфир
|
THISISTHEHERTA
|
10,000 кредитов, x2 передатчика жизни
|
HELLOAMPHOREUS
|
10,000 кредитов, x2 высокотехнологичное защитное снаряжение
|
REMEMBRANCE
|
5,000 кредитов, x2 мороженое с картошкой фри
|
AWAITSYOURLIGHT
|
5,000 кредитов, x2 золотой баюнан
|
THEETERNALLAND
|
5,000 кредитов, x2 салат из люцерны
|
AMPHOREUS0115
|
5,000 кредитов, x2 пицца «Часик» (целая)
|
AS3J6MNJVCA7
|
x50 звездного нерфита, 10,000 кредитов
|
YF61G7F3P4Q2
|
30,000 кредитов и x3 путеводителя путешественника
|
DEF3C9D0E1F2
|
20,000 кредитов, x3 путеводителя путешественника, x3 космический жареный рис
|
HSRNEWYEAR2025
|
20,000 кредитов, x3 путеводителя путешественника
|
IC66H7K4D1F3
|
20,000 кредитов, x3 путеводителя путешественника, x3 дубовый рулет
|
BZ61Z8D5Q6K1
|
20,000 кредитов, x3 путеводителя путешественника, x3 радость небожителя
|
TT33Z3K5T7V1
|
20,000 кредитов, x3 утраченный кристал, x3 пицца «Часик» (целая)
|
QI75N8V1J2G7
|
20,000 кредитов, x3 очищенный эфир, x3 коктейль «Грезавиль»
|
VCUB4T2V4L8N5
|
20,000 кредитов, x3 классическая «Услада», x3 очищенный эфир
|
WOVPRK19JGM41
|
20,000 кредитов, x3 утраченный кристалл, x3 грезный рожок
|
HSRINGAMESTOP
|
10,000 кредитов, x4 журнал приключений, x2 утраченные золотые частицы, x3 голографический билет «Сладкие мечты»
|
HAPPYSUNDAY
|
5,000 кредитов и x2 крылатый галовианский бургер
|
LIGHTTHEWAY
|
5,000 кредитов и x2 чудо-пастила
|
HSRFUGUE1225
|
x3 путеводителя путешественника, x2 радость небожителя
|
SUNDAYCALENDAR
|
x3 путеводителя путешественника и x2 классическая «Услада»
|
STARRAILTREND2024
|
x3 путеводителя путешественника и x2 мороженое с картошкой фри
|
TINGYUNISBACK
|
x2 радость небожителя и 5,000 кредитов
|
STARRAILGIFT
|
x50 звездного нефрита, x2 путеводителя путешественника, x5 бутылок газировки, 10,000 кредитов
Чтобы активировать коды в Honkai, вам для начала нужно выполнить миссию «Момент вселенского спокойствия», чтобы разблокировать почтовый ящик.
Затем вы можете либо посетить официальный сайт активации и войти в свой аккаунт, либо активировать коды в игре.
Чтобы активировать один из промокодов с помощью сайта, вам необходимо:
1. Войти на официальный сайт Honkai: Star Rail.
2. Выбрать правильный сервер и аккаунт.
3. Ввести один из промокодов, затем нажать на «Активировать».
4. Проверить свой внутриигровой электронный ящик.
Чтобы активировать коды в игре, необходимо:
1. Открыть главное меню телефона при помощи esc на ПК либо нажав на значок телефона в левом верхнем углу экрана на мобильном устройстве.
2. Выбрать значок с тремя точками, который расположен над вашим рейтингом первопроходца в верхней части экрана.
3. Нажать на «Код погашения».
4. Ввести или вставить один из кодов, затем нажать на «Подтвердить».