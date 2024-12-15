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Рабочие промокоды для Roblox на декабрь 2024 года

Александр Свиридов
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И деньги со школьных обедов тратить не надо.

Roblox — платформа для создания пользовательских игр, которая завоевала сердца миллионов игроков. Она предоставляет широкие возможности для творчества, позволяя создавать авторский контент и взаимодействовать с чужим.

Разработчики предусмотрели систему промокодов, которые открывают доступ к эксклюзивным предметам, внутриигровой валюте и различным бонусам. В этой статье мы собрали рабочие промокоды, актуальные в декабре 2024 года.

Актуальные промокоды для Roblox в декабре 2024 года

Название промокода

Награда

SPIDERCOLA

плечевой питомец Spider Cola

TWEETROBLOX

плечевой питомец The Bird Says

Актуальные промокоды для Roblox Island of Move

Название промокода

Награда

DIY

посох Kinetic Staff Back Bling

GETMOVING

очки Speedy Shades

SETTINGTHESTAGE

рюкзак Build It Backpack

STRIKEAPOSE

кепка Hustle Hat

VICTORYLAP

наушники Cardio Cans

WORLDALIVE

плечевой аксессуар Crystalline Companion

Актуальные промокоды для Roblox Mansion of Wonder

Название промокода Награда

BOARDWALK

поясной аксессуар Ring of Flames

FXARTIST

рюкзак Artist Backpack

GLIMMER

головной убор Head Slime Hat

PARTICLEWIZARD

плечевой аксессуар Tomes of the Magus

THINGSGOBOOM

поясной аксессуар Ghostly Aura Waist Item

Как активировать промокоды для Roblox

Активация промокодов для Roblox происходит на сайте. Войдите в свою учетную запись. Введите код в свободном поле, а затем подтвердите действие, нажав на кнопку Redeem. На экране появится уведомление об активации кода.

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