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Сегодня, 19:20

Новые и бесконечные промокоды для Standoff 2 в январе 2025 года

Михаил Иванов
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То, что актуально будет всегда.

В Standoff 2, как и в Counter-Strike, вся экономика завязана на скинах. А многие скины покупаются за золото, которое, в свою очередь, приобретается за реальные деньги. Впрочем, некоторые скины можно выбить и через промокоды.

Обычно разработчики Standoff 2 неохотно делятся промокодами с игроками, а большинство этих кодов имеют ограниченное число активаций. Тем не менее собрали коды, которые актуальны в январе 2025 года.

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Промокоды для Standoff 2 в январе 2025 года

GOALBOOSTER — случайная награда
FLASHBANG — Fragment бокс
HAPPYNEWYEAR — граната Rare boom Ball
SO2AKIRA — случайная награда
ENEPRLMV7SYV — скин на нож
QKDXWJHKDMLM — скин Pelagia
V2BDEGBAPJRQ — скин Polar Night
AWMV4V2GRYNS — случайная награда
DGHZT79FWDSR — случайная награда
2EAFU67YNATM — 10 ящиков из коллекции Fable
XXUQP7CMU7UY — скин M4-Revival Stattrack (на 24 часа)
JGVXJHVFJ26S — скин AWM Polar Night
ASKDKNJ3CEWF — скин на 1 день Kukri
7SBWLQ7HH6SA — скин на 1 день AKR12
D7E8VNQ8GZAP — скин на 1 день StatTrack M16
SKAJXAWQ8SJR — скин на 1 день StatTrack M16
DAJHKALUR4FQ — 10 ящиков из коллекции Empire
QHKECQRATUQH — скин на 1 день
V7JWW3T9Q6SS — скин на 1 день
7BDGIVEAWAY — 2 Chameleon бокса и 1 уровень Battle Pass
SO2FURY — граффити

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Бесконечные промокоды в Standoff 2

Если после ввода кода возникла ошибка, то, скорее всего, такой код устарел или был введен на аккаунте ранее. Попробуйте взять новый и повторить действие.

Бесконечные промокоды Standoff 2 на оружие

Название кода Что дает

ENUW4H2CKA2T

 AKR12 Railgun

A9HAW7SSYY8W

 M4 Pro

RJN986FNA8S2

 FabM Parrot

HNT7N237XSW9

 AWM Sport

2C472CMQUWEG

 M4 Lizard

HQAKC5LWD96Y

 M4 Night Wolf

KM2NSJKVDHCR

 P350 Rally

FQF2SDU5UXV2

 AWM Scratch

MRVUM6CMLZS8

 AKR Dragon

KXKYZ6YYF56M

 M40 Quake

QH8MX8TN6AB5

 FS Poison

QAKLCZ2G7YN5

 G22 Frost Wyrm

PVYWAG9BCCDL

 TEC-9 Necromancer

6X35Z3ZVXBKA

 MP5 Northern Fury

Z4VN2UNGLZLY

 FABM Flight

3X8PTNMCX2LM

 USP Pisces

ZMT6WTLVJFH3

 UMP45 Winged

UD53AXKXE5M2

 Desert Eagle Dragon Glass

DTZM2HM65E6K

 Desert Eagle Predator

Бесконечные промокоды Standoff 2 на ножи

Название кода Что дает

AB5YPY3HUQYS

 Flip Arctic

JHLSGSKTKG5S

 jKommando Reaper

KEDSRHC97LC4

 Butterfly Legacy

4VX6AG7Z5VX9

 Kunai Radiation

T7UM4GGGVP7P

 Kunai Luxury

3UXZZXZBEL9G

 Karambit Claw

BGAQU8W9NFGF

 M9 Bayonet Ancient

Бесконечные промокоды Standoff 2 на кейсы

Название кода Что дает

M933L5ZJFPGV

 Rival

L9Y9SGD25BXM

 Scorpion

eFzDJmkLNPU3

 Fable

gO72vNrqPM9X

 Empire

TKa85CKfYbt3

 Sharp

Бесконечные промокоды Standoff 2 на золото

Название кода Что дает

QKNGHNZAFXN37

 200 золота

QDLXyFpTNzX

 500 золота

QKNGHNZAFXN34

 1000 золота

GQS4P3FPJ45

 1000 золота

GOSTRP2F5J5

 5000 золота

STAND0FF995

Случайное количество золота

Как ввести промокоды в Standoff 2

Использовать коды для Standoff 2 не сложнее, чем в других играх. Эта функция доступна с самого начала игры, хотя новичкам найти ее может быть непросто.

Итак, для удобства вам следует выполнить следующие простые действия:

1. Запустите Standoff 2.
2. Затем откройте меню снаряжения, нажав на кнопку с изображением пистолета в левой части экрана.
3. После этого зайдите в «Магазин» и выберите вкладку «Промокод».
4. Введите один из кодов и нажмите «Применить».

Где появляются промокоды для Standoff 2

1. Социальные сети разработчиков в VK, Telegram, Discord, TikTok. Следите за новостями чаще всего разработчики раздают промокоды неожиданно.
2. На турнирах по Standoff 2. Промокоды раздают на официальных трансляциях.
3. Через блогеров. На YouTube-каналах крупнейших блогеров по Standoff 2 частенько проводятся турниры и конкурсы, в рамках которых можно получить промокоды.

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