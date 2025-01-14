Новые и бесконечные промокоды для Standoff 2 в январе 2025 года

Сегодня, 19:20
В Standoff 2, как и в Counter-Strike, вся экономика завязана на скинах. А многие скины покупаются за золото, которое, в свою очередь, приобретается за реальные деньги. Впрочем, некоторые скины можно выбить и через промокоды.
Обычно разработчики Standoff 2 неохотно делятся промокодами с игроками, а большинство этих кодов имеют ограниченное число активаций. Тем не менее собрали коды, которые актуальны в январе 2025 года.
GOALBOOSTER — случайная награда
FLASHBANG — Fragment бокс
HAPPYNEWYEAR — граната Rare boom Ball
SO2AKIRA — случайная награда
ENEPRLMV7SYV — скин на нож
QKDXWJHKDMLM — скин Pelagia
V2BDEGBAPJRQ — скин Polar Night
AWMV4V2GRYNS — случайная награда
DGHZT79FWDSR — случайная награда
2EAFU67YNATM — 10 ящиков из коллекции Fable
XXUQP7CMU7UY — скин M4-Revival Stattrack (на 24 часа)
JGVXJHVFJ26S — скин AWM Polar Night
ASKDKNJ3CEWF — скин на 1 день Kukri
7SBWLQ7HH6SA — скин на 1 день AKR12
D7E8VNQ8GZAP — скин на 1 день StatTrack M16
SKAJXAWQ8SJR — скин на 1 день StatTrack M16
DAJHKALUR4FQ — 10 ящиков из коллекции Empire
QHKECQRATUQH — скин на 1 день
V7JWW3T9Q6SS — скин на 1 день
7BDGIVEAWAY — 2 Chameleon бокса и 1 уровень Battle Pass
SO2FURY — граффити
Если после ввода кода возникла ошибка, то, скорее всего, такой код устарел или был введен на аккаунте ранее. Попробуйте взять новый и повторить действие.
|Название кода
|Что дает
|
ENUW4H2CKA2T
|AKR12 Railgun
|
A9HAW7SSYY8W
|M4 Pro
|
RJN986FNA8S2
|FabM Parrot
|
HNT7N237XSW9
|AWM Sport
|
2C472CMQUWEG
|M4 Lizard
|
HQAKC5LWD96Y
|M4 Night Wolf
|
KM2NSJKVDHCR
|P350 Rally
|
FQF2SDU5UXV2
|AWM Scratch
|
MRVUM6CMLZS8
|AKR Dragon
|
KXKYZ6YYF56M
|M40 Quake
|
QH8MX8TN6AB5
|FS Poison
|
QAKLCZ2G7YN5
|G22 Frost Wyrm
|
PVYWAG9BCCDL
|TEC-9 Necromancer
|
6X35Z3ZVXBKA
|MP5 Northern Fury
|
Z4VN2UNGLZLY
|FABM Flight
|
3X8PTNMCX2LM
|USP Pisces
|
ZMT6WTLVJFH3
|UMP45 Winged
|
UD53AXKXE5M2
|Desert Eagle Dragon Glass
|
DTZM2HM65E6K
|Desert Eagle Predator
Бесконечные промокоды Standoff 2 на ножи
|Название кода
|Что дает
|
AB5YPY3HUQYS
|Flip Arctic
|
JHLSGSKTKG5S
|jKommando Reaper
|
KEDSRHC97LC4
|Butterfly Legacy
|
4VX6AG7Z5VX9
|Kunai Radiation
|
T7UM4GGGVP7P
|Kunai Luxury
|
3UXZZXZBEL9G
|Karambit Claw
|
BGAQU8W9NFGF
|M9 Bayonet Ancient
Бесконечные промокоды Standoff 2 на кейсы
|Название кода
|Что дает
|
M933L5ZJFPGV
|Rival
|
L9Y9SGD25BXM
|Scorpion
|
eFzDJmkLNPU3
|Fable
|
gO72vNrqPM9X
|Empire
|
TKa85CKfYbt3
|Sharp
Бесконечные промокоды Standoff 2 на золото
|Название кода
|Что дает
|
QKNGHNZAFXN37
|200 золота
|
QDLXyFpTNzX
|500 золота
|
QKNGHNZAFXN34
|1000 золота
|
GQS4P3FPJ45
|1000 золота
|
GOSTRP2F5J5
|5000 золота
|
STAND0FF995
|
Случайное количество золота
Использовать коды для Standoff 2 не сложнее, чем в других играх. Эта функция доступна с самого начала игры, хотя новичкам найти ее может быть непросто.
Итак, для удобства вам следует выполнить следующие простые действия:
1. Запустите Standoff 2.
2. Затем откройте меню снаряжения, нажав на кнопку с изображением пистолета в левой части экрана.
3. После этого зайдите в «Магазин» и выберите вкладку «Промокод».
4. Введите один из кодов и нажмите «Применить».
1. Социальные сети разработчиков в VK, Telegram, Discord, TikTok. Следите за новостями — чаще всего разработчики раздают промокоды неожиданно.
2. На турнирах по Standoff 2. Промокоды раздают на официальных трансляциях.
3. Через блогеров. На YouTube-каналах крупнейших блогеров по Standoff 2 частенько проводятся турниры и конкурсы, в рамках которых можно получить промокоды.