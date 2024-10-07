Действующие промокоды на Genshin Impact в октябре 2024 года

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Промокоды нужны всегда и везде, в том числе и в такой онлайн-игре как Genshin Impact. В октябре 2024 года в Геншине выходит новый герой, а это значит, что промокоды точно пригодятся. Для тех, кто и дня не мыслит без этой игры, мы оставляем промокоды, которые актуальны в октябре 2024 года.
Что такое промокоды, для чего они нужны в Геншине
Промокоды — это коды, дающие ценные вещи в игре. При помощи промокодов можно бесплатно получить примогемы, какое-то количество моры и руды усиления, а также некоторое количество книг опыта искателя приключений.
Примогемы (камни истока) — это редкая, уникальная игровая валюта, которая в основном нужна для получения персонажей из молитв.
Мора — это главная игровая валюта, которая используется для повышения уровня оружия, персонажей и их талантов.
Превосходная руда усиления — материал для повышения уровня оружия.
Книга опыта (опыт искателя приключений) — предмет для повышения уровня героя.
Сверкающая хризантема — материал для возвышения персонажей из Натлана.
Священное масло — предмет, используемый для улучшения артефактов.
Еда — расходные предметы, которые можно создать с помощью готовки. При использовании воскрешают героя, восстанавливают здоровье и выносливость.
Волшебная руда усиления — материал для улучшения оружия, дающий 10 000 очков опыта оружия.
Осколок лазурита Варунада — материал для возвышения персонажа.
Семена лапы завриана — предмет, используемый для выращивания растений в личной обители.
Морское перо — материал для возвышения Муалани.
|Название кода
|Что дает в игре
|
LA5E77CLZX5V
|60 примогемов и 5 опыта искателя приключений.
|
GENSHIN51TT
|5 сверкающей хризантемы, 30 000 моры, 3 опыта героя, 5 превосходной руды усиления, 5 превосходной руды усиления.
|
DEOB21CK9Y6N
|3 сверкающей хризантемы, 10 000 моры, 10 опыта искателя приключений и 5 превосходной руды усиления.
|
SBUEMJB449D9
|3 сверкающей хризантемы, 10 000 моры, 10 опыта искателя приключений и 5 превосходной руды усиления.
|
BLAZETONATLAN
|100 примогемов, 30 000 моры, 5 священного масла, 3 опыта героя.
|
DMGJ5262H9SK
|10 000 моры, 10 опыта искателя приключений, 5 превосходной руды усиления, 5 курицы чили «Джуэйюнь», 5 жареной лапши с рыбой.
|
DT4BZD5RT5U9
|60 примогемов, 5 опыта искателя приключений.
|
EPICGENSHIN2024
|30 000 моры, 5 опыта искателя приключений, 5 волшебной руды усиления, 5 сверкающих самоцветов, 5 рецептов «Время для горячего источника», 5 рецептов «Бам-бум».
|
HHFP3517D3UN
|10 000 моры, 10 опыта искателя приключений, 5 превосходной руды усиления, 3 осколка лазурита.
|
HHHA5Z81O5UK
|20 000 моры, 15 опыта искателя приключений, 10 превосходной руды усиления.
|
JVBR8Z8EB8Z9
|10 000 моры, 10 опыта искателя приключений, 5 превосходной руды усиления, 5 курицы чили «Джуэйюнь», 5 жареной лапши с рыбой.
|
KEQES9R79R49
|10 000 моры, 10 опыта искателя приключений, 3 осколка лазурита.
|
KJBN2JM88SJ3
|10 000 моры, 10 опыта искателя приключений, 5 волшебной руды усиления, 3 осколка лазурита.
|
OHDN6KB124UF
|10 000 моры, 10 опыта искателя приключений, 5 превосходной руды усиления, 3 морских пера.
|
RNIF6H9394K8
|10 000 моры, 10 опыта искателя приключений, 5 волшебной руды усиления, курицы чили «Джуэйюнь», 5 жареной лапши с рыбой.
|
TARJ78VYG77C
|10 000 моры, 10 опыта искателя приключений, 5 волшебной руды усиления, курицы чили «Джуэйюнь», 5 жареной лапши с рыбой.
|
WORF3IEG4WP9
|10 000 моры, 10 опыта искателя приключений, 5 волшебной руды усиления, 3 лапы завриана.
|
5A2WEGTVPXFV
|10 волшебной руды усиления.
|
5SKXWYSCPEVR
|5 опыта героя.
|
GENSHINGIFT
|60 примогемов и 5 опыта героя.
|
NAJEWZTD7XD5
|60 примогемов, 5 опыта искателя приключений.
|
TTKEXYBCNWFH
|30 000 моры, 3 рецепта «Расти гора».
|
LHMJORVJ3551
|10 000 моры, 10 опыта искателя приключений, 5 превосходной руды усиления.
|
TARJ7755YWGI
|10 000 моры, 10 опыта искателя приключений, 5 волшебной руды усиления.
|
RNIFE312G5JZ
|10 000 моры, 10 опыта искателя приключений, 5 превосходной руды усиления.
|
ARIB9K9SSAOU
|10 000 моры, 10 опыта искателя приключений, 5 волшебной руда усиления, 3 лапы завриана.
|
WTXV36M1J6CO
|10 000 моры, 10 опыта искателя приключений, 5 превосходной руды усиления.
|
WB5E69749775
|20 000 моры, 9 шоколадные батончики, рыба-тигр, шашлычок.
Существует два способа активировать коды. Первый способ — ввести один из кодов в настройках игры. После того как вы его ввели, награда будет отправлена на ваш внутриигровой ящик. Ищите ее вместе с другими письмами.
Откройте меню в игре при помощи Esc на ПК или иконки Паймон на телефоне, найдите «Настройки» в виде иконки шестеренки, внутри настроек найдите меню «Учетная запись» —> «Промокод» —> «Получить». Далее в открывшемся окне введите один из кодов и нажмите на «Обменять».
Второй способ — зайдите на официальный сайт разработчика Genshin Impact, войдите в свой аккаунт, введя логин и пароль, выберите сервер Европа, вставьте один из кодов в поле «Код» и нажмите «Активировать».