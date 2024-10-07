Действующие промокоды на Genshin Impact в октябре 2024 года

Примогемов, как и моры, много не бывает.

Промокоды нужны всегда и везде, в том числе и в такой онлайн-игре как Genshin Impact. В октябре 2024 года в Геншине выходит новый герой, а это значит, что промокоды точно пригодятся. Для тех, кто и дня не мыслит без этой игры, мы оставляем промокоды, которые актуальны в октябре 2024 года.

Что такое промокоды, для чего они нужны в Геншине

Промокоды — это коды, дающие ценные вещи в игре. При помощи промокодов можно бесплатно получить примогемы, какое-то количество моры и руды усиления, а также некоторое количество книг опыта искателя приключений.

Что дают промокоды в Геншине

Промокоды для Геншин в октябре 2024 года

Название кода Что дает в игре LA5E77CLZX5V 60 примогемов и 5 опыта искателя приключений. GENSHIN51TT 5 сверкающей хризантемы, 30 000 моры, 3 опыта героя, 5 превосходной руды усиления, 5 превосходной руды усиления. DEOB21CK9Y6N 3 сверкающей хризантемы, 10 000 моры, 10 опыта искателя приключений и 5 превосходной руды усиления. SBUEMJB449D9 3 сверкающей хризантемы, 10 000 моры, 10 опыта искателя приключений и 5 превосходной руды усиления. BLAZETONATLAN 100 примогемов, 30 000 моры, 5 священного масла, 3 опыта героя. DMGJ5262H9SK 10 000 моры, 10 опыта искателя приключений, 5 превосходной руды усиления, 5 курицы чили «Джуэйюнь», 5 жареной лапши с рыбой. DT4BZD5RT5U9 60 примогемов, 5 опыта искателя приключений. EPICGENSHIN2024 30 000 моры, 5 опыта искателя приключений, 5 волшебной руды усиления, 5 сверкающих самоцветов, 5 рецептов «Время для горячего источника», 5 рецептов «Бам-бум». HHFP3517D3UN 10 000 моры, 10 опыта искателя приключений, 5 превосходной руды усиления, 3 осколка лазурита. HHHA5Z81O5UK 20 000 моры, 15 опыта искателя приключений, 10 превосходной руды усиления. JVBR8Z8EB8Z9 10 000 моры, 10 опыта искателя приключений, 5 превосходной руды усиления, 5 курицы чили «Джуэйюнь», 5 жареной лапши с рыбой. KEQES9R79R49 10 000 моры, 10 опыта искателя приключений, 3 осколка лазурита. KJBN2JM88SJ3 10 000 моры, 10 опыта искателя приключений, 5 волшебной руды усиления, 3 осколка лазурита. OHDN6KB124UF 10 000 моры, 10 опыта искателя приключений, 5 превосходной руды усиления, 3 морских пера. RNIF6H9394K8 10 000 моры, 10 опыта искателя приключений, 5 волшебной руды усиления, курицы чили «Джуэйюнь», 5 жареной лапши с рыбой. TARJ78VYG77C 10 000 моры, 10 опыта искателя приключений, 5 волшебной руды усиления, курицы чили «Джуэйюнь», 5 жареной лапши с рыбой. WORF3IEG4WP9 10 000 моры, 10 опыта искателя приключений, 5 волшебной руды усиления, 3 лапы завриана. 5A2WEGTVPXFV 10 волшебной руды усиления. 5SKXWYSCPEVR 5 опыта героя. GENSHINGIFT 60 примогемов и 5 опыта героя. NAJEWZTD7XD5 60 примогемов, 5 опыта искателя приключений. TTKEXYBCNWFH 30 000 моры, 3 рецепта «Расти гора». LHMJORVJ3551 10 000 моры, 10 опыта искателя приключений, 5 превосходной руды усиления. TARJ7755YWGI 10 000 моры, 10 опыта искателя приключений, 5 волшебной руды усиления. RNIFE312G5JZ 10 000 моры, 10 опыта искателя приключений, 5 превосходной руды усиления. ARIB9K9SSAOU 10 000 моры, 10 опыта искателя приключений, 5 волшебной руда усиления, 3 лапы завриана. WTXV36M1J6CO 10 000 моры, 10 опыта искателя приключений, 5 превосходной руды усиления. WB5E69749775 20 000 моры, 9 шоколадные батончики, рыба-тигр, шашлычок.

Как использовать промокоды в Genshin Impact

Существует два способа активировать коды. Первый способ — ввести один из кодов в настройках игры. После того как вы его ввели, награда будет отправлена на ваш внутриигровой ящик. Ищите ее вместе с другими письмами.

Откройте меню в игре при помощи Esc на ПК или иконки Паймон на телефоне, найдите «Настройки» в виде иконки шестеренки, внутри настроек найдите меню «Учетная запись» —> «Промокод» —> «Получить». Далее в открывшемся окне введите один из кодов и нажмите на «Обменять».

Второй способ — зайдите на официальный сайт разработчика Genshin Impact, войдите в свой аккаунт, введя логин и пароль, выберите сервер Европа, вставьте один из кодов в поле «Код» и нажмите «Активировать».