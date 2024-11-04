Действующие бонус-коды для «Мира танков» в ноябре 2024 года

Сегодня, 12:00
В «Мире танков», как и в любой другой онлайн-игре, есть своя внутриигровая валюта (голда) и подписка, называемая здесь премиум-аккаунтом.
И есть бонус-коды — введя их можно получить как золото, так и премиум-аккаунт, прокачка танков с которым будет в разы быстрее, чем без него.
В рамках данной заметки перечислим, какие бонус-коды для «Мира танков» действительны в ноябре 2024 года.
1. 24UNITYDAYRU — содержит один день танкового премиум-аккаунта, 2D-стиль «Триколор» и шесть эмблем «Флаг России».
2. MIRKORABLEI9LET — 1 день према + 3 надписи «Был бы флот, а гавани найдутся» + 3 эмблемы «Печать Мира кораблей» + 2D-стиль «Ослепляющий камуфляж».
3. TANKDAYRTK — 1 день према + 2D-стиль «Экипаж машины боевой».
4. MT2024TDAY — 3 дня према + 2D-стиль «В погонах с красным кантом» + 6 надписей «С днем танкиста» + 2 резерва + 100% к боевому опыту на 1 час.
5. BOOSTERCREWEXP — 1 резерв + 50% к опыту за бой на 1 час + 1 резерв + 200% к свободному опыту и опыту экипажа за бой на 1 час.
6. BONUSMIRTANKOV2024 — 50 000 серебра.
7. CREWFIREFIGHTING — 5 предбоевых инструкций «Искусство сбивать пламя».
Где и как ввести бонус-коды для «Мира танков»
Есть два варианта, как активировать бонус-коды. В первом варианте необходимо загрузить и установить лаунчер Lesta Games Center.
1. Запустите лаунчер Lesta Games Center.
2. Кликните на свой никнейм с аватаром.
3. Нажмите на «Активировать код Lesta Games».
4. Введите один из бонус-кодов.
Второй вариант подразумевает переход на официальный сайт издателя.
1. Зайдите на сайт Lesta Games.
2. Залогиньтесь или пройдите регистрацию аккаунта.
3. Нажмите на «Активировать код».
В «Мире танков» есть еще инвайт-коды, но они даются только новым игрокам, только что зарегистрировавшим аккаунт.
Инвайт-коды для «Мира танков» в ноябре 2024 года, если вы только зарегистрировались в игре
|Название кода
|Что дает
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IGRAIVMIRTANKOV
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Боевая задача «Золотой стандарт» на 1000 голды, 7 дней премиум-аккаунта, 250 000 кредитов, три танка в аренду на 7 дней — объект 274a, КВ-122, СУ-100Y, боевая задача «Быстрый старт» и купон на 15% скидки в премиум-магазине
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TANKOLET
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Боевая задача «Золотой стандарт» на 1000 голды, 7 дней премиум-аккаунта, 250 000 кредитов, танк 2-го уровня AM 39 Gendron-Somua навсегда и 10 боевых задач на x5 опыта для этого танка, аренда на 10 боев танка 4-го уровня Matilda LVT
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LESTAMIRТАНКОВ
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Боевая задача «Золотой стандарт» на 1000 голды, 7 дней премиум-аккаунта, 250 000 кредитов, танк 2-го уровня T2 Light Tank и 10 боевых задач на х5 опыта для этого танка, аренда на 10 боев танка 4-го уровня Matilda LVT
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TANKBATTLES
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Боевая задача «Золотой стандарт» на 750 голды, 7 дней премиум-аккаунта, 250 000 кредитов, танк 3-го уровня M22 Locust и 10 боевых задач на х5 опыта для этого танка, аренда на 10 боев танка 5-го уровня Ram II
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MIPТАНКОВ
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Боевая задача «Золотой стандарт» на 750 голды, 7 дней премиум-аккаунта, 250 000 кредитов, танк 3-го уровня Т-127 и 10 боевых задач на х5 опыта для этого танка, аренда на 10 боев танка 5-го уровня КВ-1 экранированный
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RUTANKS
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Боевая задача «Золотой стандарт» на 500 голды, 7 дней премиум-аккаунта, 250 000 кредитов, танк 4-го уровня Т-34 с Л-11 и 10 боевых задач на х5 опыта для этого танка, аренда на 10 боев танка 6-го уровня Т-34-85М экранированный
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MTLESTA
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Боевая задача «Золотой стандарт» на 500 голды, 7 дней премиум-аккаунта, 250 000 кредитов, танк 4-го уровня Matilda LVT и 10 боевых задач на х5 опыта для этого танка, аренда на 10 боев танка 6-го уровня Sherman VC Firefly
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TANKI
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Боевая задача «Золотой стандарт» на 250 голды, 7 дней премиум-аккаунта, 250 000 кредитов, танк 5-го уровня Т-34 экранированный и 10 боевых задач на х5 опыта для этого танка, аренда на 10 боев танка 6-го уровня Т-34-85М
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TANKITOP1RU
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Боевая задача «Золотой стандарт» на 250 голды, 7 дней премиум-аккаунта, 250 000 кредитов, танк 5-го уровня КВ-1 экранированный и 10 боевых задач на х5 опыта для этого танка, аренда на 10 боев танка 6-го уровня — объект 244