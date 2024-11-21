Что делать, если VAC не смогла проверить игровую сессию в Counter-Strike 2

21 ноября, 23:20
Иногда Counter-Strike 2 не запускается из-за различных ошибок. Одна из самых распространенных проблем возникает, когда античит Valve по какой-то причине не может убедиться в подлинности цифровой подписи файлов.
В этой небольшой статье мы расскажем, как исправить ошибку «Система VAC не смогла проверить вашу игровую сессию».
Единого способа решения проблемы нет. Ниже мы собрали самые популярные методы, которые помогают большинству игроков.
— Отключение антивируса и брандмауэра.
— Проверка целостности файлов.
— Удаление кеша загрузок.
— Активация автономного режима.
— Запуск игры от имени администратора.
— Перезапуск Steam.
— Проверка времени и даты.
— Обновление драйвера видеокарты.
Часто возникают случаи, когда античит CS 2 конфликтует с антивирусными программами. Отключите защиту в настройках на время игровой сессии.
Пользователям Windows также рекомендуется деактивировать брандмауэр в параметрах безопасности операционной системы.
Если файлы повредились, то исправить это можно с помощью специального инструмента в Steam. Откройте приложение и перейдите в библиотеку. Нажмите правой кнопкой мыши (ПКМ) по CS 2, поочередно выберите «Свойства» — «Установленные файлы». Запустите проверку целостности файлов игры.
Ошибку с невозможностью проверить игровую сессию также можно устранить с помощью удаления кеша загрузок. Для этого выполните следующие действия:
— запустите Steam и перейдите в настройки;
— в боковом меню выберите «Загрузки»;
— найдите функцию «Очистить кеш»;
— перезапустите Steam.
В клиенте Steam нажмите на одноименную вкладку в левом верхнем углу. В выпавшем меню выберите «Перейти в автономный режим». Дождитесь перезагрузки приложения, а затем в этом же месте нажмите «Войти в сеть».
Найдите исполняемый файл CS 2. Если вы не знаете как это сделать, то откройте библиотеку Steam, нажмите ПКМ по игре и выберите «Управление» — «Просмотреть локальные файлы». Далее нажмите ПКМ по файлу csgo.exe и перейдите в «Свойства». Во вкладке «Совместимость» поставьте галочку в пункте «Запускать эту программу от имени администратора». Запустите CS 2.
Банальный, но рабочий совет. Перезапустите Steam или перезагрузите ПК.
Некорректная работа античита VAC также может быть связана с неправильными временем и датой на компьютере. Проверьте установленные значения и в случае необходимости измените на правильные.
Иногда ошибка возникает из-за устаревших драйверов видеокарты. Для исправления необходимо загрузить актуальную версию драйвера с официального сайта производителя графического чипа.
— Драйверы для видеокарт от NVIDIA.
— Драйверы для видеокарт от AMD.