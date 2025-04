Выбираем лучшую ретроконсоль в 2025 году

Как перестать бояться и начать любить ретроконсоли

Технологии не стоят на месте, и из года в год одни поколения консолей сменяются другими. Современные итерации Xbox, PlayStation и Switch предлагают такие возможности, о которых раньше можно было только мечтать. Казалось бы, зачем охотиться за устройствами, которые вышли из моды несколько десятков лет назад?

Одна из причин — это эксклюзивы, которые доступны только на старых приставках. Другая — возможность снова почувствовать себя беззаботным сорванцом, проводящим летние вечера за затертым картриджем «Battletoads». Ну или просто приобщиться к «классическому» геймингу с его бескомпромиссной сложностью, пиксельной эстетикой и понятными механиками — вариант для поколения помоложе.

Мы изучили тонкости игрового рынка в России и собрали топ ретроконсолей, которые можно приобрести в 2025 году. А также подготовили несколько советов для тех, кто только начинает открывать для себя захватывающий мир ретрогейминга.

Ностальгия по пикселям: рынок ретрогейминга в 2025 году

Фото Freepik

Стоит упомянуть главную причину, по которой геймеры предпочитают скупать старые модели. Речь идет о наслаждении от коллекционирования редких (и оттого особенно ценных) вещей. В последние годы рынок консолей в России заметно подрос — все благодаря портативным устройствам и эмуляторам из Китая. И немудрено: и те и другие значительно дешевле той же пятой «плойки».

Хоть многие эмуляторы и стилизованы под ретроконсоли (приставки, которые произвели много лет назад), для истинных коллекционеров они представляют скорее сувенирную, нежели историческую ценность. Сейчас китайские аналоги легко купить — достаточно заглянуть на маркетплейсы или сайты крупных ритейлеров. А вот в случае оригинальных консолей придется попотеть. Особенно редкие экземпляры и стоят дорого, и продаются далеко не на каждом углу — где именно их брать, расскажем чуть позже.

Очевидно, что со временем устройства устаревают — не только физически, но и морально. Одно дело поставить новоприобретенную ретроприставку на полку и любоваться ею, а совсем другое — опробовать в действии. Сразу сталкиваешься с неудобствами: то разъем не подходит, то игр в коллекции маловато.

Благо на рынке существуют энтузиасты, которые модернизируют старые системы, не разрушая при этом аутентичный игровой опыт. К примеру, устанавливают современные компоненты вроде HDMI-выходов и флеш-картриджей — последние позволяют значительно разнообразить библиотеку игр.

Современный рынок в состоянии удовлетворить практически любой каприз начинающего коллекционера. Мастера помогут привести потрепанное устройство в приличное состояние: разберут и почистят от пыли, подлатают корпус, восстановят картридж или заменят конденсатор. Чтобы не попасть впросак, выбирая ретроконсоль, лучше обратиться за помощью к эксперту — тот проведет диагностику устройства и вынесет свой вердикт: брать или не брать.

Коллекционирование ретроприставок и их обслуживание — удовольствие не из дешевых. Если за базовую чистку придется выложить 1500-2000 рублей, то трудоемкие работы вроде комплексных модификаций с установкой HDMI потребуют более внушительных сумм. Да и за сами оригинальные консоли с картриджами придется «отстегнуть» немалые деньги — в зависимости от редкости, версии и состояния конкретного предмета.

Что нужно знать перед покупкой настоящей ретроконсоли

Фото Freepik

Дело в том, что рынок ретрогейминга — это территория коллекционеров, энтузиастов и специализированных площадок. Недостаточно просто зайти на популярный сайт, выбрать понравившийся агрегат и нажать на кнопку «оплатить» — здесь требуется более тщательный подход.

Вот несколько простых советов, которые уберегут вас от необдуманной покупки.

Изучите состояние корпуса. Пожелтевший со временем пластик — нормальное явление, ведь настоящая игровая ретроприставка сошла с конвейера уже очень давно. Однако трещины, сколы и следы ремонта должны вас насторожить. Если решите брать, по крайней мере это хороший повод попросить скидку.

Проверьте работоспособность устройства. Визуального осмотра недостаточно, ведь даже внешне идеальная консоль может иметь проблемы с лазером, картриджным слотом или блоком питания. Лучше подключить устройство к сети и запустить хотя бы пару игр, чем обнаружить неисправность дома.

Узнайте о региональной защите. Многие консоли 90-х имели региональную блокировку — например, японские картриджи не работали на американских приставках, и наоборот. Для российского рынка оптимальны европейские версии (PAL) или модифицированные консоли с отключенной защитой.

Проверьте комплектацию. Если покупать оригинальные контроллеры, кабели и блоки питания отдельно, это может влететь вам в копеечку.

Обратите внимание на ревизию (версию) консоли. У многих систем было несколько версий — например, ранние модели Sega Mega Drive имели более качественный звук, а поздние версии PlayStation 2 — менее надежный лазер.

Анализируйте цены на рынке. Это поможет вам не попасться на удочку ушлых продавцов, которые ставят неоправданно высокие ценники.

Остерегайтесь подделок. Зачастую отличить оригинал от фейка не так-то просто. Как говорится, скупой платит дважды: перед покупкой лучше обратиться к специалисту или попросить помощи в тематических сообществах. Так вы сможете найти полезные советы — например, о том, чем маркировка на оригинальных платах отличается от «новодела».

Где искать ретроконсоли и старые игры

Фото Freepik

Мнение о том, что в крупных российских сетях можно найти оригинальные ретроконсоли, остается распространенным заблуждением. У «М.Видео-Эльдорадо», DNS и других крупных ритейлеров вы не обнаружите подлинных NES, SNES или Sega Mega Drive. Вместо них на полках расположились современные реинкарнации — ретроэмуляторы в ностальгических корпусах.

На помощь вам придут онлайн-магазины, которые специализируются на ретроконсолях и старых играх. Не стоит забывать и про Avito — время от времени на площадке попадаются весьма ценные образцы. Есть смысл заглянуть в тематические сообщества, где можно не только найти честных продавцов, но и получить консультацию по модификациям и ремонту. А для тех, кто за живое общение, есть винтажные барахолки и блошиные рынки крупных городов. Именно там можно наткнуться на раритетные экземпляры по удивительно низким ценам.

Какие ретроконсоли востребованы в 2025 году: рейтинг лучших

1. Sony PlayStation 1

Производитель: Sony

Дата выхода: 3 декабря 1994 года

Частота процессора: 33.8688 МГц (MIPS R3000A)

Объем памяти: 2 Мб ОЗУ, 1 Мб видеопамяти

У современного и неподготовленного геймера графика игр с PlayStation 1, скорее всего, вызовет нечто среднее между смехом и приступом ужаса. Однако в свое время она казалась просто потрясающей: настоящее 3D обрабатывалось в реальном времени!

Разумеется, столь кардинальный перелом в технологиях не мог не принести с собой множество культовых проектов — от первого Metal Gear Solid до более традиционной Castlevania: Symphony Of The Night. Если вас не страшат острые углы на экране, то почему бы и не попытаться погрузиться в ту эпоху?

2. Sega Mega Drive (Genesis)

Производитель: Sega

Дата выхода: 29 октября 1988 года

Частота процессора: 7.6 МГц (Motorola 68000)

Объем памяти: 64 Кб ОЗУ, 64 Кб видеопамяти

Одна из самых популярных консолей своего времени в России, название которой сразу же вызывает приятные воспоминания у целого поколения — Mortal Kombat, Ninja Shinobi, DuckTales... 16-битная графика ощущалась как значительный апгрейд в сравнении с 8-битной Dendy. Впрочем, как и всегда, основной приманкой был геймплей. Кто часами не мутузил друг друга в Mortal Kombat 2 или 3, у того не было детства российского гика тех лет!

К слову, как и Nintendo/Dendy, многим из нас эта замечательная консоль попадалась не в виде японского оригинала, а как китайская копия с сомнительным названием вроде Sega Turbo. Зачастую к ней прилагались картриджи с безумным количеством игр вроде «999 в 1» — разумеется, большинство из них были плохими клонами нескольких настоящих проектов или попросту не работали.

3. Nintendo Famicom/Dendy

Производитель: Nintendo (оригинал)

Дата выхода: 15 июля 1983 (Famicom, Япония), 1992 (Dendy, СНГ)

Частота процессора: 1.79 МГц (Ricoh 2A03/2A07)

Объем памяти: 2 Кб ОЗУ, 2 Кб видеопамяти

Великая и ужасная Dendy, ставшая для многих из нас первым пропуском в мир видеоигр... Сколько всего посвящено этой консоли — статьи, книги, телепередачи, целые документальные сериалы. И это не должно удивлять — именно нелицензионная копия знаменитой Nintendo Famicom, добравшаяся до России спустя почти десять лет после оригинального релиза, была первой игровой консолью, действительно доступной массам.

Даже гораздо позже, в нулевых, в эпоху PlayStation 2 и PlayStation 3, было трудно найти подростка, который был бы незнаком с Mario или «Утиной охотой» (а самые продвинутые знали, как обмануть фоторецептор в контроллере-пистолете). Пожалуй, Nintendo и мечтать не могла о такой популярности спустя столько лет, пусть и в далекой северной стране.



4. PSP (PlayStation Portable)/PS Vita (PlayStation Vita)

Производитель: Sony

Дата выхода: 12 декабря 2004/17 декабря 2011

Частота процессора: 333 МГц (MIPS R4000)/2 ГГц (четырехъядерный ARM Cortex-A9)

Объем памяти: 32 Мб ОЗУ, 2 Мб видеопамяти/512 Мб ОЗУ, 128 МБ видеопамяти

Сейчас на мейнстримном рынке портативных консолей есть только один действительно важный игрок — Nintendo со своими Switch и Switch 2. Конечно, существует Steam Deck и другие портативные компьютеры, но их доля рынка сравнительно невелика. Однако так было не всегда — когда-то в путешествия брали именно приставки Sony.

Конечно, настоящим успехом была именно PSP в своих разных ревизиях — объективно лучшая портативная ретроконсоль. Vita «прожила» совсем недолго — у массового игрока попросту исчезли резоны покупать дорогую «портативку» с весьма небольшим количеством эксклюзивов в век смартфонов. Однако сейчас Vita с ее отличным в свое время экраном, поддержкой игр PSP, взломанной операционкой и переходниками под распространенные карты памяти кажется совсем неплохой покупкой.

5. PlayStation 3

Производитель: Sony

Дата выхода: 11 ноября 2006

Частота процессора: 3.2 ГГц (Cell Broadband Engine)

Объем памяти: 256 Мб ОЗУ, 256 Мб видеопамяти

Да, PlayStation 3 — это уже настоящее ретро, ведь в следующем году ей исполнится ровно 20 лет... И это может стать неплохим поводом прикоснуться к прекрасному — для тех, кто этого по какой-то причине еще не сделал. Конечно, в свое время эта приставка считалась неудачей Sony. Однако по прошествии лет стало ясно, что именно в качестве ретроконсоли она представляет немалый интерес.

Судите сами — на ней хватает эксклюзивов, которые так и не были портированы на ПК, а иногда и на более поздние консоли. Скажем, что плохого в том, чтобы поиграть в Metal Gear Solid 3 на платформе, для которой изначально и была предназначена игра? Кроме того, PlayStation 3 была последней мейнстримной приставкой, отличавшейся по-настоящему необычной архитектурой и периферией — от процессора Cell до неудачного геймпада Sixaxis. Самое то для коллекционера!

6. Sega Dreamcast

Производитель: Sega

Дата выхода: 27 ноября 1998

Частота процессора: 200 МГц (Hitachi SH-4)

Объем памяти: 16 Мб ОЗУ, 8 Мб видеопамяти

Dreamcast — это лебединая песня Sega. Отличная 3D-графика, инновационный геймпад со встроенным экранчиком, любопытные игры вроде Shenmue — все это не спасло консоль от разгромного поражения в состязании с PlayStation 1. После этого Sega ушла с рынка консольного железа — а жаль, ведь сильная конкуренция никогда не помешает.

В России Dreamcast была чем-то вроде мифа: и без того не самая популярная приставка в мире практически не появлялась на полках российских магазинов. Поэтому с ней были знакомы либо большие энтузиасты, либо весьма состоятельные люди. Что же, тем больше резонов все-таки опробовать Dreamcast в 2025 году.

7. SNES (Super Nintendo Entertainment System)

Производитель: Nintendo

Дата выхода: 21 ноября 1990

Частота процессора: 3.58 МГц (Ricoh 5A22)

Объем памяти: 128 Кб ОЗУ, 64 Кб видеопамяти

У нас в стране SNES была известна значительно меньше, чем на Западе и в Японии — сказалось доминирование приставок от Sega. Однако на самом деле 16-битная приставка от Nintendo стала невероятным успехом. Звук, графика — все это было на высоте. Но по-настоящему легендарной ее сделали игры.

The Legend of Zelda: A Link to the Past, Super Metroid и Super Mario World — легендарные игры для ретроконсолей, названия которых говорят сами за себя. В конце концов, все эти серии живут и процветают и по сей день, но только потому, что новые игры стоят на плечах своих культовых предков. Хотите почувствовать себя американским школьником из 90-х, вроде знаменитого блогера AVGN? Самое время сбегать за SNES.