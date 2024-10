Самый ожидаемый хоррор 2024 года? Каким будет Silent Hill 2 Remake

Пора проверить свои нервы на прочность.

Как известно, мы живем в век ремейков, ребутов и ремастеров. Не обошла эта мода и франшизу Silent Hill — один из самых известных видеоигровых хорроров всех времен и народов. Уже совсем скоро выходит Silent Hill 2: Remake — перезагрузка наиболее удачной части серии. Что нам известно об этой игре?

Платформы, цена, дата выхода Silent Hill 2 Remake

Silent Hill 2: Remake выходит 8 октября 2024 на ПК и PlayStation 5. Релиз на Xbox Series ожидается не раньше чем через год — в октябре 2025 года. Цены на игру вполне стандартны — 70 долларов за обыкновенную версию, 80 за Deluxe-издания с саундтреком, артбуком и смешной шляпой для главного героя.

Сделать покупку в Steam из России не выйдет — страница ремейка заблокирована в нашем регионе. Однако многочисленные магазины в Интернете уже предлагают предзаказы за 4-5 тысяч рублей.

Будет ли в Silent Hill 2 Remake русский язык

Игра получит текстовый перевод на русский язык, включая субтитры. А вот русской озвучки не предвидится — заявлены только английская и японская.

Геймплей Silent Hill 2 Remake

Разумеется, в Интернете несложно найти геймплейные ролики, ведь релиз уже скоро. Но и без них можно сказать, что игра в первую очередь нацелена на поклонников хоррора, а не классических экшенов.

Главный герой неторопливо расхаживает по мрачным декорациям от третьего лица, бьет нападающих на него монстров подручными предметами, а при возможности и стреляет в них из огнестрельного оружия.

Кто играл в ремейки Resident Evil или Alone in the Dark, тот мгновенно узнает привычную схему — влоть до паззлов, которыми разработчики стараются разнообразить происходящее. На прохождение игры уйдет от 16 до 20 часов.

Графика Silent Hill 2 Remake

Стоит ли говорить о том, что Silent Hill 2: Remake выглядит несравнимо лучше оригинала 2001 года выхода? Пожалуй, нет — это и так понятно.

А вот что стоит упомянуть, так это многочисленные претензии игроков после выхода первых трейлеров — и волосы выглядят не так, и анимации могли бы быть и получше, да и внешность классических персонажей менять не стоило...

Однако с тех пор прошло немало времени, и недавние трейлеры выглядят уже более приятно. Пожалуй, особенно хорошо разработчикам удалось сделать освещение — во многом именно оно создает атмосферу, которой славится серия.

Сюжет Silent Hill 2 Remake

Сюжет ремейка будет соответствовать сюжету оригинала, по крайней мере, в основных деталях. Разработчики собираются рассказать уже знакомую историю немного иначе, чтобы лучше соответствовать вкусам современной аудитории.

Так или иначе, игрокам все равно придется примерить на себя роль депрессивного главного героя по имени Джеймс Сандерленд. Он получает письмо от собственной жены Мэри, которая — вот незадача — трагически погибла за три года до начала игры. Письмо зовет его в городок Сайлент Хилл, и город этот совсем не прост.

Системные требования Silent Hill 2 Remake

Минимальные системные требования:

— ЦП: Intel Core i7-6700K / AMD Ryzen 5 3600

— ОЗУ: 16 ГБ

— Видеокарта: GeForce GTX 1070 Ti / AMD Radeon RX 5700

— DirectX: Version 12

— ОС: Windows 10 x64

— Место на диске: 50 ГБ

Рекомендуемые системные требования:

— ЦП: Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600X

— ОЗУ: 16 ГБ

— Видеокарта: GeForce RTX 2080 / AMD Radeon 6800XT

— DirectX: Version 12

— ОС: Windows 10 x64

— Место на диске: 50 ГБ, рекомендуется SSD