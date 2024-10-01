Ключевые персонажи и сюжет в S.T.A.L.K.E.R. 2

А вернется ли Стрелок — вопрос остается открытым.

Мелькают листы календаря — близится 20 ноября, дата выхода долгожданной S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля. Пережив аномальное число переносов, игра все-таки появится на ПК, PS5 и Xbox Series. Правда, обойдется без официального релиза в России и русской озвучки — герои будут говорить по-украински и по-английски.

Остается надеяться, что в это раз они не станут менее обаятельными. В конце концов, многие полюбили серию игр за колоритных персонажей и цепляющие фразочки, которые разлетелись на мемы. Вспомнить хотя бы старого ворчуна Сидоровича с его культовым приветствием: «Короче, Меченый. Я тебя спас и в благородство играть не буду». И смешно, и сердце сжимается от ностальгии.

Фото GSC Game World

Впрочем, если Сидорович и появится в продолжении, это станет приятным сюрпризом — пока что разработчики не спешат приоткрывать завесу тайны. Зато о сюжете и составе ключевых персонажей можно говорить с большей уверенностью, особенно после множества трейлеров и пресс-релизов, в которых раскрывались детали игры. Разбираемся, стоит ли ждать от второй части интересной истории и встретятся ли среди персонажей уже знакомые лица.

Какой сюжет в S.T.A.L.K.E.R. 2

S.T.A.L.K.E.R. 2 — это продолжение оригинальной трилогии: «Тень Чернобыля», «Чистое небо» и «Зов Припяти». Значит ли это, что неофитам лучше начинать с первой части? И да, и нет. Конечно, мир игры будет тесно связан с предыдущими частями: «Сердце Чернобыля» многое от них унаследовала — начиная от локаций и артефактов и заканчивая аномалиями и воюющими между собой фракциями.

Впрочем, разработчики заверяют, что история получилась самодостаточной: чтобы понять происходящее, не придется штудировать статью на Википедии. И все же знакомство с миром трилогии поможет лучше разобраться в хитросплетениях сюжета и в то же время получить удовольствие от узнавания, когда на экране нет-нет да и мелькнет персонаж, предысторию которого вы уже знаете.

S.T.A.L.K.E.R. 2.

События новой части происходят примерно спустя десять лет после событий «Зова Припяти» — таким образом, они будут созвучны нашему времени. Впрочем, не стоит ждать от игры рефлексии на недавние события, ведь разработчики решили сделать Зону Отчуждения герметичным, замкнутым на себе миром, которого не коснулись политические треволнения последних лет.

Хотя ход времени все же отразится на состоянии Зоны: она увеличится в размерах, солнечных дней станет больше, а природа частично восстановится после катастрофы. Также вернутся многие локации. Некоторые из них — практически в первозданном виде, другие же придут в еще большее запустение.

Важное нововведение этой части — открытый мир, в котором не будет экранов загрузки между локациями. В распоряжении игроков окажется 60 километров свободного пространства для исследования — хотя со словом «свободного» мы, пожалуй, погорячились. Скорее пространства, наполненного опасностями вроде аномалий и мутантов, которых в продолжении станет еще больше.

По традиции новая игра обзаведется новым протагонистом. В «Сердце Чернобыля» им окажется сталкер по кличке Скиф — персонаж без предыстории, которого не было в предыдущих частях. Его прошлое будет раскрываться по мере развития сюжета и затронет одну из концовок — их, кстати, планируется четыре.

В игре предусмотрен нелинейный сюжет, и принятые Скифом решения повлияют не только на судьбу отдельных персонажей, но и на будущее Зоны в целом. Похоже, в новой части ей будет угрожать серьезная опасность, а Скифу предстоит добраться до Сердца Чернобыля, которое может оказаться как артефактом, так и определенным местом в границах Зоны.

S.T.A.L.K.E.R. 2.

Главный герой окажется втянут в конфликт между фракциями и будет вынужден сделать выбор: присоединиться к одной из них или пойти своим путем. В завязке игры нам представят Скифа, только что пересекшего границу Зоны в поисках ответа на вопрос, почему артефакты за ее пределами начинают терять свою мощь.

Появление некоторых сюжетных веток обусловлено определенным выбором, так что игра рассчитана на несколько прохождений.

Ключевые персонажи S.T.A.L.K.E.R. 2

Путешествуя по Зоне, Скиф знакомится с разными персонажами. Ему встретятся как ученые и вольные сталкеры, так и представители группировок — как старых вроде «Долга» и «Свободы», так и новых типа «Искры» и «Варты».

Скиф

Главный герой игры. Его задача — разобраться, почему артефакты вне Зоны теряют свойства и попытаться обратить этот процесс вспять.

Фауст

Духовный наставник группировки «Полдень», состоящей из бывших монолитовцев. Слеп, но имеет видение будущего «Полдня».

Бродяга

Еще один бывший член Монолита, которого игроки уже встречали в «Зове Припяти». Ему посвящен целый трейлер — персонаж будет важным.

Шрам

Кого не ждали — того не ждали. Главный герой Clear Sky не просто выжил, а стал лидером группировки «Искра», в чем-то продолжающей работу «Чистого неба».

Рихтер

Опытный сталкер и член группировки «Искра».

Агата

О существовании этого персонажа известно только из слитого сюжета, да и то немного. Тем не менее это первая женщина в истории S.T.A.L.K.E.R.

Незнакомец из первого трейлера

Помните стоящего на крыше персонажа, несколько похожего на актера Роберта Паттисона? Так вот, это совершенно незнакомый мужчина. По слухам, это может быть Стрелок — он был протагонистом в «Тенях Чернобыля», антагонистом в «Чистом Небе» и второстепенным персонажем в «Зове Припяти».

Полковник Коршунов

Полковник Коршунов.

Лидер группировки «Варта», дисциплинированный военный и автор неудачной операции «Зенит», произошедшей до событий игры.

Профессор Герман

Ученый из «Зова Припяти». Проходите, проходите!

Доктор Далин