Когда и где смотреть игровую презентацию Summer Game Fest 2024

Сегодня, 16:25
Сегодня, в ночь с 7 на 8 июня, начнется презентация Summer Game Fest 2024, на которой должны показать много, много новых игр. Рассказываем, когда она начнется, где ее смотреть и какие игры могут на нее заскочить.
Summer Game Fest когда-то была конкурентом большой игровой выставки E3, которая ежегодно проходила в июне. Так как E3 уже несколько лет как официально мертва, то данная презентация стала своего рода ее заменой.
Не пропустите: игровая презентация Summer Game Fest 2024 начнется в ночь с 7 на 8 июня, а именно в 00:00 мск. Мероприятие продлится около двух часов.
Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на всех основных площадках, включая и YouTube, и Twitch, и даже TikTok.
Остальные площадки, где будет транслироваться презентация:
Twitch
TikTok
Социальная сеть X (бывший Тwitter)
Транслировать презентацию будут в том числе и на русском языке. Речь не про официальные каналы. Одним из таких каналов является YouTube-канал белорусского портала iXBT games, который регулярно освещает подобные события.
Ведущий презентации Джефф Кейли немного приоткрыл занавес предстоящего события. По его словам, свежие анонсы будут, но в основном нам покажут уже известные игры. В этот раз в презентацию включили много инди-игр.
Но куда же без известных франшиз? На презентации ТОЧНО не покажут GTA 6 или Mafia 4. Но зато зрители точно смогут увидеть Civilization 7, Monster Hunter Wilds и Metaphor: ReFantazio. Remedy Entertainment, разработчик Alan Wake 2, также будет присутствовать на мероприятии и покажет какой-то новый свой проект.
Также будут показаны трейлеры Slitterhead, Dragon Ball: Sparking! Zero, Dune: Awakening и Kingdom Come: Deliverance 2. А учитывая, что Кейли является приятелем Кодзимы, то разумно ожидать что-то и от него. Либо Death Stranding 2, либо OD — именно эти две игры студия Кодзимы разрабатывает прямо сейчас.