Когда пройдет церемония The Game Awards 2024 и что на ней покажут

У GTA 6 и Rockstar свой путь — игра, вероятно, не заглянет на мероприятие.

The Game Awards — это ежегодная церемония, на которой чествуют лучшие игры года и показывают трейлеры игр будущего.

Ведущим является Джефф Кили, известная фигура в сфере гейминга. Рассказываем, когда пройдет The Game Awards 2024 и где ее можно будет посмотреть.

Ведущий мероприятия Джефф Кили. Фото The Game Awards.

Дата и время начала The Game Awards 2024

Для россиян The Game Awards 2024 начнется 13 декабря в 3.30 мск. Мероприятие продлится больше трех часов, так что запаситесь кофе.

Кто номинирован на премию «Лучшая игра 2024 года»

За звание лучшей игры 2024 года поспорят: Elden Ring: Shadow of the Erdtree, Astro Bot, Final Fantasy 7 Rebirth, Metaphor: ReFantazio, Black Myth: Wukong и Balatro. С остальными номинациями и претендентами можно ознакомиться по ссылке.

Где посмотреть The Game Awards 2024

Посмотреть церемонию можно на всех популярных площадках, включая YouTube, Twitch, Facebook и Tik Tok. На русском языке церемонию в прямом эфире будут вести блогеры с канала iXBT.games — Виталий Казунов и Михаил Шкредов.

На церемонии будет много информации о новой Мафии.

Какие игры ближайших лет могут показать на церемонии The Game Awards 2024

Журналист Джейсон Шрайер пообещал как минимум два крутых анонса на The Game Awards 2024, которые вызовут «вау-эффект». Но ни один из них не связан с Bloodborne. Он исключил любые анонсы и новости, связанные с этой игрой.

А что по GTA 6? Игра засветилась в трейлере The Game Awards 2024, но ее появление на церемонии в качестве полноценного участника маловероятно. Только если в виде номинанта в категории «Самая ожидаемая игра 2025 года».

Rockstar, как правило, предпочитает проходить мимо любых мероприятий. Второй трейлер если и выйдет скоро, то отдельно, не в рамках данного мероприятия.

Судя по постам того же Шрайера, на The Game Awards 2024 точно покажут:

Borderlands 4 — новый трейлер, включая игровой процесс.

Hazelight Studio — анонс новой игры от разработчиков It Takes Two.

Mafia: The Old Country — «глобальное раскрытие» игры-приквела серии Mafia.

Dying Light — вероятно, расскажут что-то новое про Dying Light: The Beast.

Остальные анонсы держатся в секрете. Что ж, если пообещали сюрпризы, то ради них мы и будем сидеть ночью с красными глазами.