Когда пройдет церемония The Game Awards 2024 и что на ней покажут

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The Game Awards — это ежегодная церемония, на которой чествуют лучшие игры года и показывают трейлеры игр будущего.
Ведущим является Джефф Кили, известная фигура в сфере гейминга. Рассказываем, когда пройдет The Game Awards 2024 и где ее можно будет посмотреть.
Для россиян The Game Awards 2024 начнется 13 декабря в 3.30 мск. Мероприятие продлится больше трех часов, так что запаситесь кофе.
За звание лучшей игры 2024 года поспорят: Elden Ring: Shadow of the Erdtree, Astro Bot, Final Fantasy 7 Rebirth, Metaphor: ReFantazio, Black Myth: Wukong и Balatro. С остальными номинациями и претендентами можно ознакомиться по ссылке.
Посмотреть церемонию можно на всех популярных площадках, включая YouTube, Twitch, Facebook и Tik Tok. На русском языке церемонию в прямом эфире будут вести блогеры с канала iXBT.games — Виталий Казунов и Михаил Шкредов.
Журналист Джейсон Шрайер пообещал как минимум два крутых анонса на The Game Awards 2024, которые вызовут «вау-эффект». Но ни один из них не связан с Bloodborne. Он исключил любые анонсы и новости, связанные с этой игрой.
А что по GTA 6? Игра засветилась в трейлере The Game Awards 2024, но ее появление на церемонии в качестве полноценного участника маловероятно. Только если в виде номинанта в категории «Самая ожидаемая игра 2025 года».
Rockstar, как правило, предпочитает проходить мимо любых мероприятий. Второй трейлер если и выйдет скоро, то отдельно, не в рамках данного мероприятия.
Судя по постам того же Шрайера, на The Game Awards 2024 точно покажут:
Borderlands 4 — новый трейлер, включая игровой процесс.
Hazelight Studio — анонс новой игры от разработчиков It Takes Two.
Mafia: The Old Country — «глобальное раскрытие» игры-приквела серии Mafia.
Dying Light — вероятно, расскажут что-то новое про Dying Light: The Beast.
Остальные анонсы держатся в секрете. Что ж, если пообещали сюрпризы, то ради них мы и будем сидеть ночью с красными глазами.