Сильная и независимая: как изменилась Цири в «Ведьмаке 4»

Постарела и возмужала — и Геральт теперь не нужен.

Одним из главных (если не самым главным) анонсом церемонии The Game Awards 2024 стал полноценный анонс четвертого «Ведьмака», в прошлом известного под кодовым названием Project Polaris. Несмотря на порядковый номер, игра положит начало новой трилогии, а Цири сменит Геральта на посту протагониста.

Смотрим, как изменилась Цири по сравнению с The Witcher 3.

Цири — главная героиня новой игры. Как изменилась девушка со времен третьей части?

Долго строить теории об увиденном поклонникам долгоиграющей саги не пришлось. Вскоре после анонса CD Projekt RED выпустила ролик, в котором геймдиректор Себастиан Калемба подробно разобрал показанное в ролике.

Поскольку видео сгенерировали при помощи Unreal Engine 5, качество моделей сильно возросло. Теперь персонажи смотрятся реалистичнее некуда, и из-за этого сложно судить о том, насколько сильно «состарилась» Цирилла. Впрочем, изменения во внешности ведьмачки видны невооруженным взглядом.

Цири в The Witcher 3 (слева) и в The Witcher 4.

С момента завершения третьей части легко могло пройти как пять лет, так и несколько десятков, поскольку героиня выглядит довольно взрослой. Но, опять-таки, изменения в облике могут быть следствием обновленного дизайна.

Авторы нового «Ведьмака» не стали распространяться насчет таймлайна. При этом они отметили, что полноценная разработка игры стартовала в ноябре 2024-го. Отсюда следует, что кинематографический трейлер, скорее всего, имеет такое же отношение к реальной графике, как и памятное видео Cyberpunk 2077 с E3 2019. Поэтому внешность Цири может еще не раз поменяться.

Цири в The Witcher 4.

Но вот что любопытно. Героиня вооружена двумя мечами, носит ведьмачий медальон и, как позже отметили разработчики, уже прошла через все необходимые обряды. Убийством монстров она занимается ради денег, как и ее приемный отец.

В третьей части мы узнали об огромной силе, которую носит в себе пускай и не хрупкая, но все же молодая барышня. Куда она делась? Это следствие посещения Белого Хлада или «превращения» в ведьмачку? Пока что можно только догадываться, но вряд ли авторы оставят без внимания данный момент.

Что показали в дебютном трейлере The Witcher 4

Теперь что касается увиденного в ролике. Действие разворачивается в уединенной северной деревне Броды. На протяжении веков местные жители приносили друг друга в жертвы, считая, что это поможет защитить их края от чудовищ.

В ролике нам показывают молодую девушку Миони, которая прощается с отцом и готовится смиренно принять свою судьбу. Но тут появляется Цири и говорит, что это несправедливо. Ведь жертвой девушку избрали не Боги, а жители.

Миони из трейлера The Witcher 4.

Ведьмачка пытается спасти Миони. Она предлагает ей спеть песню, чтобы выманить чудовище и позволить Цири сразиться с ним. Миони же бросается прочь, но тут становится понятно, что лес окружен густым туманом. В логове Цири начинает слышать голоса и звуки, мешающие сконцентрироваться. Но героиня выпивает ведьмачий эликсир, использует свои способности и побеждает монстра.

Несмотря на это, жители решили не изменять традициям и убил Миони. Цири смотрит на тело девушки и замечает, что туман рассеялся. Ведьмачка надеется, что этот случай изменит мнение людей и больше им не придется убивать друг друга.

CD Projekt RED впоследствии уточнила, что будет возможность изменить судьбу Миони, поскольку в The Witcher 4 не обойдется без системы «последствий».

Цири сражается с чудовищем.

Что еще известно о Цире и «Ведьмаке 4» в целом

Поляки решили сделать Цири главной героиней The Witcher 4 после выхода The Witcher 3. Ведьмачка будет протагонистом еще двух продолжений.

Для понимания сюжета необязательно проходить прошлые части. Авторы ориентируются на молодую аудиторию, а с момента The Witcher 3 прошло 9 лет.

И хотя в трейлере Цири кажется заматеревшей, ее импульсивность никуда не делась. Разработчики подчеркнули, что прошедшая через многое героиня все равно предпочитает прислушиваться к сердцу в сложные моменты.

Цири в The Witcher 4.

Геймеры смогут изменить характер девушки и отношение к ней окружающих через вышеупомянутую вариативность при принятии решений.

Геральт появится в The Witcher 4. Персонажа вновь озвучит актер Даг Кокл, уже успевший проболтаться о своем участии в проекте раньше положенного. Какая ему при этом будет отведена роль — не уточняется.

Цири и Геральт в The Witcher 3.

В студии учли печальный урок, вынесенный из разработки Cyberpunk 2077, поэтому разработчики готовы отказаться от многих амбициозных идей. По той же причине у проекта нет даже примерного релизного окна. Хотя по сообщению инсайдеров, игра должна появиться где-то в конце 2027 года. Если это действительно так, то выхода The Witcher 4 нам еще ждать около трех лет, если не больше.