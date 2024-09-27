Какой будет Titan Quest 2 — игра, которую фанаты ждут уже 18 лет

Один из главных соперников Diablo 4.

Первая часть серии Titan Quest вышла в далеком 2006-м и завоевала множество поклонников. Конечно, фанаты жаждали продолжения! И в 2023 году оно было анонсировано на Digital Showcase — ежегодном мероприятии, посвященном предстоящим новинкам от THQ Nordic.

Старая команда распалась и производство игры доверили студии Grimlore Games, которая в свое время смогла вполне достойно продолжить серию SpellForce.

Тем не менее многих фанатов серии мучает вопрос, справится ли теперь команда с грузом возложенной на нее ответственности, сохранит ли очарование первой части? В общем, поводов для беспокойства достаточно.

Рассказываем, что на сегодня известно о долгожданном диаблоиде и чем он будет отличаться от своего предшественника.

Titan Quest 2.

Дата выхода, платформы и цена

Titan Quest 2 поступит в ранний доступ на ПК этой зимой, а полноценный релиз на ПК, PS5 и Xbox Series может состояться в 2025-м или даже в 2026-м — похоже, разработчики не собираются торопиться, чтобы выпустить качественный продукт. Скорее всего цена игры составит стандартные 40 долларов.

Системные требования

Официальных системных требований еще нет. В Steam можно узнать, что для игры понадобится как минимум 16 Гб оперативной памяти и 50 Гб места на диске, но и только. Больше подробностей будет раскрыто ближе к релизу игры.

Titan Quest 2.

Будет ли русский язык

Озвучка ожидается сразу на двух языках — немецком и английском, а вот субтитры и интерфейс получат перевод на русский.

Отличие от первой части

В целом новая часть будет верна духу и букве оригинала. Перед нами все та же классическая action-RPG с уже знакомыми механиками: выкашивай волны врагов, прокачивай персонажа и продвигайся вперед. Впрочем, разработчики решили где-то расставить акценты иначе, а где-то — подчеркнуть и развить механики, которые выгодно отличали Titan Quest от массы подобных игр.

Например, вражеские полчища, которые раньше спешили заполнить собой экран, в продолжении превратятся в менее многочисленные, но более сообразительные и хорошо скоординированные группы бойцов. Авторы хотят, чтобы игроки внимательнее подходили к сражениям, а не мчались на всех парах.

Titan Quest 2.

А вместо привычных по множеству ролевых игр классов разработчики продолжили развивать бесклассовую систему из первой части, основанную на мастерстве в той или иной области. Игрок не выбирает, стать ли ему магом или паладином — вместо этого он раскидывает очки характеристик между силой, ловкостью и знанием.

Разные сочетания порождают разные билды. Например, сочетая развитие ловкости и знаний, персонаж увеличивает урон, связанный с ядами. Кроме того, можно улучшать и отдельные навыки.

Titan Quest 2.

В продолжении внимание игроков будет поглощено не только уничтожением многочисленных монстров и развитием характеристик и навыков персонажа — в новой части сюжетная линия будет играть не менее важную роль.

При всех достоинствах Titan Quest надо признать, что редкий игрок проходил ее ради сюжета. Все, что вам нужно было знать, укладывалось в простое и лаконичное описание: ваш персонаж — античный герой, у которого есть миссия — а все остальное выяснится по пути. Похоже, Titan Quest 2 планирует положить начало новой традиции.

Titan Quest 2.

Сюжет

Кто хоть немного не знаком с древнегреческой мифологий? Непросто найти человека, который не слышал бы имен Зевса, Геракла или Минотавра. И в этом преимущество Titan Quest — события и монстры не нуждаются в представлении.

Сразу же напрашивается сравнение с недавним хитом Black Myth: Wukong. Тамошние образы, заимствованные из китайской мифологии, для нас причудливы, экзотичны и порой непостижимы. Но для китайцев и жителей других азиатских стран, знакомых с китайской культурой, они привычны и понятны.

Titan Quest 2.

Новая часть Titan Quest рассказывает новую историю — на этот раз главным антагонистом становится Немезида — известная по мифам богиня возмездия, бдящая над исполнением общественных законов и карающая провинившихся.

К этому добавляется небольшое обстоятельство — «старушка» сошла с ума и теперь «заражает нити судьбы порчей». В трейлере это выглядит буквально: нити в руках у богинь судьбы теряют золотое сияние и приобретают зловещий черный цвет, пронизывая сердца людей, мгновение спустя падающих замертво. Конечно, игроку предстоит принять на себя роль героя и защитить несчастных жертв.

Titan Quest 2.

На пути избранного встретятся рощи и языческие храмы, морские побережья и пещеры, поселения и развалины — все это выглядит по-античному стереотипно, да и саундтрек, в котором слышатся нотки традиционной греческой музыки, должен помочь игрокам проникнуться атмосферой.

В оригинале атмосфера нетленной античности была разбавлена другими культурами — Египта и Вавилона. Возможно, Titan Quest 2 пойдет по стопам своей предшественницы и расширит пространство игры за счет других территорий.

Геймплей

Недавно представители студии поделились продолжительным фрагментом геймплея. Он в Titan Quest 2, как и в оригинале, напоминает Diablo — истребление полчищ врагов, бесконечная прокачка и боссы с ценным лутом.

Впрочем, в отличие от Diablo Titan Quest 2 обойдется без процедурной генерации — все объекты в игре создаются вручную. А значит, локации станут более уникальными. Это позволит разбросать по карте маленькие секреты, будь то скрытый персонаж, который может дать вам квест, или сундук с сокровищами.

Titan Quest 2.

Создается впечатление, что игровой процесс Titan Quest 2 не пострадает от засилья ненужного лута, как это было в той же Diablo. Карты не кажутся перегруженными различным объектами вроде камней и коробок. Разработчики обещают, что лут будет тематически и логически связан с врагами, которые его бросают.

Игра сможет похвастаться открытым миром и сменой времени суток. А населяющие этот мир враги будут принадлежать к разным фракциям, каждая из которых отличается характерными способностями, тактиками и трофеями.

Titan Quest 2.

Традиционно не обойдется и без развитой механики крафтинга — для создания мощных предметов понадобится уникальный лут с некоторых противников.

Titan Quest 2 выходит в ранний доступ на ПК уже этой зимой и, по подсчетам создателей, сможет предложить пользователям всего лишь 12 часов игрового процесса. Похоже, на первых порах в ней не будет мультиплеера — разработчиков прежде всего волнует построение фундамента для качественного геймплея.