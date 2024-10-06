Все игры серии Call of Duty от худшей к лучшей

Лучшие части были выпущены еще в конце 2000-х.

Серия Call of Duty прошла долгий путь от фронтов Второй мировой до футуристичных войн будущего. И как бы сильно геймеры ни критиковали ее, она из года в год отлично продается и остается доминатором в жанре шутеров. В данном материале собрали все основные игры линейки, от худшей к лучшей.

22. Call of Duty: Vanguard

— Год выхода: 2021

— Разработчик: Sledgehammer Games

Call of Duty: Vanguard.

Спустя долгое время Call of Duty вернулась к тематике Второй мировой войны. Но лучше бы Sledgehammer Games этого не делала, поскольку качество Vanguard оказалось ниже плинтуса. Проблемная разработка, минимум нововведений в геймплее и режимах, нехватка свежего контента, слабый сюжет — в итоге получилась самая посредственная и ненавистная часть в истории серии.

21. Call of Duty: Black Ops 4

— Год выхода: 2018

— Разработчик: Treyarch

Call of Duty: Black Ops 4.

Именно Black Ops 4 стала первой игрой в серии, в которой не нашлось места сюжетной кампании. Ее не успели доделать, вместо этого сконцентрировавшись на онлайн-режимах, включая первую в истории франшизы королевскую битву Blackout. И хоть шутерная составляющая оказалась на высоте, но фанатов разочаровало отсутствие истории и странный подход к монетизации.

20. Call of Duty: Ghosts

— Год выхода: 2013

— Разработчик: Infinity Ward

Call of Duty: Ghost.

На момент релиза критики и игроки просто уничтожили Ghosts. В тайтле было ровно два светлых момента: миссия с космической станцией и собака Райли. Посредственный сюжет не рассказывал ничего интересного, зрелищные миссии отсутствовали, а устаревшая графика заметно уступала главному конкуренту в лице Battlefield 4. Спустя годы отношение к проекту смягчилось, но это не отменяет факта, что это одна из самых скучных итераций в серии.

19. Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022)

— Год выхода: 2022

— Разработчик: Infinity Ward

Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022).

Одна из самых спорных версий Call of Duty за последние годы. Это простенький боевик с сюжетом в пару строк, который берет не глубиной проработки, а зрелищными эпизодами и крутой постановкой. Расстроил и мультиплеер из-за измененной системы перков, пропавших режимов, переусложненной прокачки оружия, плохого дизайна карт и ужасного интерфейса. Складывалось впечатление, что Infinity Ward вместо решения проблем прошлых частей лишь усугубили их.

18. Call of Duty: WW2

— Год выхода: 2017

— Разработчик: Sledgehammer Games

Call of Duty: WW2.

Попытка вернуть франшизу к корням привела к появлению WW2 — приземленного шутера в декорациях Второй мировой войны. Вот только, кроме возвращения знаменитых аптечек, авторов на большее не хватило.

Глуповатый даже по меркам серии сюжет не вытягивали фактурные герои, а хорошо поставленные миссии ломались о бесконечные перестрелки с глупыми противниками. Получилось слишком стерильно и безопасно, да и многое из показанного геймеры уже давно видели в других играх и в лучшем исполнении.

17. Call of Duty: Warzone Mobile

— Год выхода: 2023

— Разработчик: Digital Legends Entertainment

Call of Duty: Warzone Mobile.

Мобильная Warzone Mobile для iOS и Android позволяет запустить на своих смартфонах Call of Duty и насладиться быстрыми сражениями на небольших картах. Тут множество знакомых уровней и синхронизированный прогресс со «старшими» версиями. К сожалению, с каждым новым обновлением жалоб на технические проблемы становится только больше.

16. Call of Duty 3

— Год выхода: 2006

— Разработчик: Treyarch

Call of Duty 3.

Дебютная Call of Duty от Treyarch прославилась обложкой, на которой изобразили солдата воюющего «не туда». В остальном авторы не подкачали, выдав добротный боевик. Впервые в серии появились QTE-элементы, прокачали искусственный интеллект врагов, добавили частичную разрушаемость и подтянули качество картинки. Расстраивали только однообразные декорации, да и сеттинг Второй мировой к тому моменту уже начал приедаться.

15. Call of Duty: Modern Warfare

— Год выхода: 2019

— Разработчик: Infinity Ward

Call of Duty: Modern Warfare.

Та самая часть, из-за которой разгорелся громкий скандал с русофобией. Сюжетная кампания получилась глупой и невнятной с простейшими кооперативными миссиями и серой псевдоморалью. А вот улучшенный мультиплеер хвалили практически за все, от посвежевшей графики до плавных анимаций и новой системы кастомизации оружия. К тому же в перезапуске Modern Warfare появилась королевская битва Warzone, позже превратившаяся в самостоятельный проект.

14. Call of Duty: Advanced Warfare

— Год выхода: 2014

— Разработчик: Sledgehammer Games

Call of Duty: Advanced Warfare.

«Call of Duty нового поколения» — именно так прозвали Advanced Warfare в момент релиза. Серия отправилась в будущее с навороченными гаджетами, экзоскелетами, двойными прыжками, невидимостью и специальным энергощитом. Вот только игра не смогла как следует раскрыть данные фишки, а предсказуемый сюжет спасает только актерский перфоманс Кевина Спейси. На фоне стагнации прошлых частей это был технологический прорыв, который, правда, быстро забылся из-за народной памяти. Ах да, еще именно отсюда пошел мем «Press F».

13. Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023)

— Год выхода: 2023

— Разработчик: Sledgehammer Games

Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023).

Третью часть перезапущенной подсерии Modern Warfare можно охарактеризовать как сочетание никакущей одиночной кампании и нормального мультиплеера. Первое неудивительно, поскольку изначально проект создавался как аддон для двойки и только потом в сжатые сроки его переделали в полноценную часть. А вот сетевые режимы и зомби получились весьма неплохими.

12. Call of Duty: Warzone 2.0

— Год выхода: 2022

— Разработчик: Infinity Ward

Call of Duty: Warzone 2.0.

Как уже говорилось выше, Warzone 2.0 заменила оригинальную королевскую битву 2020 года. Авторы добавили новые карты и режимы, переработали искусственный интеллект врагов и предусмотрели кроссплатформенный прогресс с Warzone Mobile и Modern Warfare II. И хоть не все нововведения пришлись по душе поклонникам, многие игроки с удовольствием проводят здесь свое время.

11. Call of Duty: Infinite Warfare

— Год выхода: 2016

— Разработчик: Infinity Ward

Call of Duty: Infinite Warfare.

Игра нереализованных возможностей — именно так можно охарактеризовать Infinite Warfare. Это одна из самых экспериментальных частей, сильно перетряхнувшая проверенные формулы. Политическая фантастика про противостояние землян с марсианскими колонистами.

Тут полно перестрелок в невесомости и на разных планетах, наполненный футуристичными образцами арсенал, робот-напарник и сражения космических кораблей. Вот только выжать из всего этого можно было куда больше.

10. Call of Duty: Modern Warfare 3 (2011)

— Год выхода: 2011

— Разработчики: Infinity Ward, Sledgehammer Games

Call of Duty: Modern Warfare 3 (2011).

Третья часть оригинальной подсерии Modern Warfare получилась самой зрелищной. Чего только стоит миссия с масштабной битвой в Нью-Йорке, поставленная с голливудским масштабом. Да, в MW 3 не нашлось места геймплейным нововведениям. Но зато авторам, несмотря на проблемное производство, удалось завершить трилогию на высокой ноте. Да и онлайн-режимы не подкачали.

9. Call of Duty

— Год выхода: 2003

— Разработчик: Infinity Ward

Call of Duty 1.

Игра, давшая начало знаменитой франшизе. Команда Infinity Ward во главе с Винсом Зампеллой смогла создать лучший военный шутер начала нулевых и с ходу отправить в нокаут главного конкурента в лице Medal of Honor. Сюжет состоял из четырех кампаний, позволявших принять участие в известных сражениях Второй мировой войны. Отсутствие цельного сюжета компенсировалось качественной постановкой, большим количеством разнообразных экшен-сцен и шикарной стрельбой. Даже спустя двадцать лет выглядит все это впечатляюще.

8. Call of Duty: Black Ops 3

— Год выхода: 2015

— Разработчик: Treyarch

Call of Duty: Black Ops 3.

В третьей части подсерии Black Ops авторы попытались в сложный сюжет про войну будущего с нотками киберпанка и философии. Внезапно получилось свежо, оригинально, атмосферно, мрачно и жестоко, особенно на фоне предыдущих игр.

Сюжетную кампанию можно было пройти в кооперативе, а перед каждой миссией требовалось настраивать киберимпланты героев. Мультиплеер полностью передавал особенности сеттинга, прибавив в динамике с двойными прыжками и бегом по стенам.

7. Call of Duty: World at War

— Год выхода: 2008

— Разработчик: Treyarch

Call of Duty: World at War.

Одна из последних частей Call of Duty первой волны, чьи события разворачивались во время Второй мировой. В двух сюжетных кампаниях рассказывалась мрачная и жестокая история, посвященная ужасам войны.

Кроме давящей атмосферы к достоинствам проекта можно отнести разнообразные задания, постановочные сцены, приятный мультиплеер и дебютировавший зомби-режим, позже ставший обязательным для всей франшизы.

6. Call of Duty: Black Ops Cold War

— Год выхода: 2020

— Разработчики: Raven Software, Treyarch

Call of Duty: Black Ops Cold War.

Продолжение подсерии Black Ops создавалось для консолей нового поколения, из-за чего каждый аспект в игре выглядит крайне технологично. События переносятся во времена холодной войны, превращая шутер в шпионский триллер.

Одна стелс-миссия даже выполнена в духе Hitman. И хоть кампания получилась короткой, она впечатляла своими поворотами и разветвленным финалом. Достойным получились и мультиплеерные режимы, включая Warzone.

5. Call of Duty: Black Ops

— Год выхода: 2010

— Разработчик: Treyarch

Call of Duty: Black Ops.

В 2010 году студия Treyarch решила превратить шутер про Вторую мировую войну в напряженный шпионский триллер. Поклонники Call of Duty внезапно обнаружили, что в их любимой игре могут быть крутой сюжет с заговорами, предательствами и неожиданными поворотами. Все задания и уровни тщательно продуманы и проработаны, из-за чего все проходится на одном дыхании. Не стоял на месте и мультиплеер, также сделавший уверенный шаг вперед.

4. Call of Duty 2

— Год выхода: 2005

— Разработчик: Infinity Ward

Call of Duty 2.

Для Call of Duty 2 разработчики из студии Infinity Ward применили рецепт идеального сиквела. Они взяли все достоинства оригинального тайтла и прокачали их до максимума. В результате появились крутая картинка и разнообразный арсенал, а также увеличились масштабность, эпичность и зрелищность.

Но главное, добавили автоматическую регенерацию здоровья, что с годами стало обязательным элементом в шутерах. Всех этих новшеств хватило, чтобы «двойку» с теплотой вспоминали даже спустя двадцать лет.

3. Call of Duty: Black Ops 2

— Год выхода: 2012

— Разработчик: Treyarch

Call of Duty: Black Ops 2.

Команда Treyarch справилась с очень сложной задачей, а именно создать продолжение, которое в разы превосходит оригинал. Второй Black Ops не только сохранил все достоинства, но и прибавил во всех аспектах: зрелищности, разнообразии, динамичности, масштабности. А нелинейный сюжет с шестью финалами произвел неизгладимое впечатление на фанатов серии. Дополнялось все шикарным сетевым и зомби-режимом, где все было отточено до мелочей.

2. Call of Duty 4: Modern Warfare

— Год выхода: 2007

— Разработчик: Infinity Ward

Call of Duty 4: Modern Warfare.

По сути, именно после выхода Modern Warfare франшиза Call of Duty закрепилась в роли доминирующей силы в своей нише. Разработчики превратили боевик про Вторую мировую в блокбастер голливудского уровня.

Авторы перенесли время действия в современность и прописали качественную историю с харизматичным злодеем. А еще данная часть популяризировала в массах мультиплеерные шутеры, добавив к стрельбе множество новых фишек.

1. Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009)

— Год выхода: 2009

— Разработчик: Infinity Ward

Call of Duty: Modern Warfare 2.

Одна из самых народно-любимых частей франшизы. Проект прославился своей эпичностью, эффектными миссиями и адреналиновыми перестрелками, скандальной «Ни слова по-русски» и шокирующим предательством Шепарда.

Геймплей в онлайне стал еще более ураганным и получил огромное количество свежего контента. Игра разделила историю серии на «до» и «после».