Все части God of War: от худшей игры к лучшей

Та из редких серий, где откровенно плохих игр не было.

За свою долгую историю спартанец Кратос обзавелся большой группой фанатов. Сложно было не полюбить брутального воина, в самой жестокой манере уничтожающего древнегреческих и скандинавских богов.

В честь выхода God of War Ragnarok на компьютерах распределили все игры франшизы от худшей к лучшей.

9. God of War: Ascension (2013)

God of War: Ascension.

После эпичного финала с уничтожением олимпийских богов Santa Monica решила рассказать о прошлом Кратоса, о событиях, предшествовавших основной трилогии. Вот только Ascension ощущалась даже не топтанием на месте, а движением вниз.

Игровой процесс представлял собой кастрированную версию третьей части с теми же механиками, но с меньшими возможностями. А еще геймеры столкнулись не только со скучными противниками и незапоминающимися боссами, но и с плохой оптимизацией. Не вызвало ажиотажа и главное нововведение в виде мультиплеера, поскольку он страдал от слабой проработки.

8. God of War: Betrayal (2007)

God of War: Betrayal.

Единственная часть серии, которая не выходила на консолях PlayStation. А все из-за странного решения издательства, захотевшего God of War на мобильных телефонах. При этом Betrayal сохранила все основные черты франшизы: зрелищные комбо, обязательные QTE и харизматичного Кратоса.

По меркам мобильного гейминга того периода это был настоящий проект ААА-уровня. Игра приятно игралась, управление удобное, неплохо выглядела, сохранила дух серии. Но из-за сжатых сроков разработки и технических ограничений, особенно недостатка памяти, многие фишки пришлось вырезать. Да и ограничение одной платформой не способствовало ее популярности.

7. God of War: Chains of Olympus (2008)

God of War: Chains of Olympus.

Приквел к первой части God of War изначально создавался для PSP и только потом обновленную версию выпустили на PS3. Несмотря на все ограничения портативной консоли, авторы выжали максимум из железа. В результате фанаты получили отличную графику и отточенный геймплей, от которого было сложно оторваться.

Получилось приятное приключение в Царстве мертвых, радовавшее разнообразными врагами, интересными ситуациями, плавными анимациями и бодрой боевой системой. Из недостатков выделялись слабый сюжет, короткая продолжительность и непропускаемые катсцены. Но в целом это хорошее ответвление, раскрывающее новые детали основной истории.

6. God of War: Ghost of Sparta (2010)

God of War: Ghost of Sparta.

Данный спин-офф выходил на PSP, а сюжетно служил мостиком между первой и второй God of War. В целом игру можно охарактеризовать как более проработанную версию Chains of Olympus.

Тут и увлекательный сюжет, раскрывающий человечную сторону Кратоса, и зрелищная боевка, и новые способности, и подтянутая картинка, и плавные анимации, и приятные визуальные эффекты. А постановка внутриигровых роликов выполнена на высочайшем уровне. Неудивительно, что многие считают ее лучшей не номерной частью франшизы.

5. God of War: Ragnarok (2022)

God of War: Ragnarok.

Перезапуск 2018 года настолько высоко задрал планку качества, что студия Santa Monica даже не пыталась превзойти его. Вместо этого они выпустили достаточно «безопасное» продолжение, где исправили немногочисленные шероховатости, подправили достоинства и постарались придать масштабности событиям.

На выходе игроки получили зрелищные сражения с богами и монстрами скандинавского пантеона, встречу с Тором и Одином, неплохие побочные активности, красивый и детализированный мир. Это крепкий проект с множеством плюсов, способный увлечь на многие часы. Но он не смог переплюнуть предыдущую часть ни по общей проработке, ни по уровню нововведений.

4. God of War (2005)

God of War 2005.

Игра, с которой собственно и началась франшиза «Бога войны». Первый God of War вышел в 2005 году и сразу влюбил в себя критиков и геймеров. Достоинств у проекта хватало: простая, но понятная история, харизматичный протагонист, брутальный геймплей, отличная картинка и эпичность, что лезла из каждого кадра.

Это был не просто слешер в сеттинге древнегреческой мифологии, а настоящий спектакль с запредельным уровнем жестокости. Каждая встреча с врагами превращалась в кровавое месиво, где Кратос с упоением рубил всех встречных противников. Адреналиновые схватки разбавлялись головоломками, позволявшими отдышаться и набраться сил для следующей стычки.

3. God of War 3 (2010)

God of War 3.

Оригинальная трилогия о похождениях Кратоса завершилась на действительно высокой ноте и ни разу не разочаровала поклонников. Авторы хоть и не стали ничего кардинально менять, а продолжили планомерно развивать идеи предшественников, итоговый результат все равно получился выдающимся.

Благодаря улучшенной картинке, качественной постановке и выверенному повествованию God of War 3 установила новую планку зрелищности и эпичности в играх. На месте все, чем запомнилась франшиза «Бога войны»: кровавые и зрелищные битвы, разнообразные враги, богатый набор приемов и атак, запутанные головоломки, простой и понятный сюжет о мести. Ну а отдельные эпизоды, как с тем же Посейдоном или Зевсом, впечатляют даже сейчас.

2. God of War 2 (2007)

God of War 2.

Если первый God of War заложил фундамент, а третий довел до совершенства уже готовую вселенную, то именно вторая часть запустила франшизу в космос. Разработчики совершили огромный прогресс, прокачав практически каждый игровой элемент. После этого стало понятно, что успех Кратоса не был случайным и что спартанец пришел в индустрию развлечений всерьез и надолго.

Разработчики из Santa Monica доработали геймплей, добавили ряд новых механик, увеличили количество боссов, улучшили визуал, нагнали масштабности и пафоса. Сюжет хоть и стал интереснее, но все еще выступал лишь оправданием для очередной кровавой схватки с мифическими противниками. Тайтл заслуженно носит звание одной из лучших игр своего поколения консолей.

1. God of War (2018)

God of War 2018.

Когда анонсировали продолжение и перезапуск God of War в одном флаконе, геймеры вряд ли ожидали, что серия изменится настолько сильно. Ведь разработчики не ограничились изменениями в сеттинге и стиле повествования, добавлением новых механик и подтянутой графикой. Авторы сменили масштабность и эпичность на камерную, но отлично проработанную историю про сложные взаимоотношения Кратоса с сыном Атреем и противостояние с Бальдром.

Огромное количество времени и сил было потрачено на то, чтобы раскрыть главного героя как личность, подробнее рассказать о его переживаниях. Кратос, некогда жаждавший только крови врагов, превратился в остепенившегося героя, желающего мирной жизни. Это мощный блокбастер, делающий упор на сюжет, увлекающий отточенным геймплеем и графикой. Заслуженное первое место.