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Вот уже почти три десятилетия лысый киллер с штрихкодом на затылке разными изощренными способами устраняет своих жертв.
Каждый геймер знает, что если Агент 47 получил заказ на кого-то, то несчастный уже заранее обречен. Собрали все игры Hitman, от худшей к лучшей.
Данный проект выходил только на смартфонах и геймплейно копировал Sniper Challenge. Главный герой занимал определенную снайперскую позицию и старался эффективно устранить заказанных персон. Получился простенький таймкиллер, пусть и без намека на уже привычную глубину и проработанность.
Небольшой тайтл, который изначально создавался для смартфонов, но затем был портирован на компьютеры и консоли. Разработчики GO превратили Hitman в своеобразные шахматы, где игрок передвигал протагониста по расчерченному полю, скрывался от врагов и выполнял задание. Как эксперимент, что разбавил основную серию, получилось неплохо, но не более того.
Sniper Challenge можно назвать легкой тренировкой перед Absolution. Здесь всего один уровень, на котором требовалось устранить жертву из снайперской винтовки. И эту единственную опцию авторы постарались углубить, как могли.
Приходилось соблюдать тайминги и действовать аккуратно, ведь беспорядочная стрельба приводила к провалу миссии. Воспринимать ее как полноценную игру все еще не получается, но как разогрев перед чем-то большим — вполне неплохо.
Изначально Absolution задумывался как мягкий перезапуск серии. Вот только в попытке освежить геймплей авторы превратили Hitman в стандартный стелс-шутер. Да, с большим выбором способов убрать цель, но с линейными миссиями, способностью видеть сквозь стены и упором на шаблонный сюжет.
Это неплохая игра, но она слишком выбивается на фоне других игр серии. В итоге вместо продолжения Absolution анонсировали полный перезапуск франшизы.
Третья Hitman создавалась по всем правилам хороших продолжений. Авторы просто исправили мелкие косяки и доработали уже работавшие механики. Вот только складывается ощущение, что к этому моменту у студии закончились свежие идеи, а новую часть серии надо было обязательно выпустить.
В результате Contracts ощущается топтанием на месте. Даже сюжет превратился в повторение историй из прошлых игр. Неудивительно, что даже сами разработчики говорили о том, что получилось далеко не то, что задумывалось.
Завершение трилогии World of Assassination получилось эффектным. Лысый киллер занимался тем же, чем и в прошлых итерациях: устранял цели разными способами. И хоть разработчики выполнили свою работу на высшем уровне, ведь выглядел и игрался проект просто отлично, вновь добиться вау-эффекта у IO Interactive не получилось. Уж слишком минимальными были отличия от Hitman 2.
Игра, которая не только положила начало серии, но и стала шагом вперед для всего жанра. Именно она познакомила геймеров с Агентом 47 и его «эффективными» методами решения проблем, а также заложила правила франшизы.
Для своего времени тайтл выделялся необычным геймплеем, ведь вместо открытых перестрелок герой предпочитал действовать скрытно и никак не отсвечивать свое присутствие. Увы, в 2024 году первый Hitman выглядит слишком устаревшим.
Возрождение серии, давшее начало трилогии World of Assassination. После не самой удачной Absolution разработчики вернули серию к корням. Но вместо копирования старых механик авторы добавили песочнице комплексности и обернули все это в современный визуал. Эпизодическая структура игры добавила студии большей гибкости, позволив быстро устранять недостатки и добавлять свежий контент.
По сравнению с оригиналом второй Hitman сделал огромный шаг вперед по всем направлениям. Авторы отполировали все механики до почти идеального состояния и устранили мелкие недочеты. Получился почти идеальный Hitman с неплохим сюжетом, проработанными уровнями и огромной вариативностью.
Также именно тут впервые появилась та самая рейтинговая система, позволявшая игрокам зарабатывать разные титулы. Все это мотивировало перепроходить задания в поисках самых изощренных способов устранить цель.
Пожалуй, именно во второй части перезапуска серия Hitman достигла вершины своего развития. Здесь каждый элемент отточен до идеала, а все задуманные идеи доведены до ума. Локации превратились в запутанные головоломки, подталкивавшие игроков изучать и пробовать что-то новое.
К проработанному геймплею добавилась еще и масштабность уровней, что стало приятной новинкой. О величии проекта говорит тот факт, что даже на десятое перепрохождение можно найти новые варианты действий.
Именно Blood Money можно назвать концентрированным Hitman, тем, чем игры про сорок седьмого и должны быть. Изначально тайтл задумывался как финальная точка в приключениях лысого киллера, поэтому авторы выложились на максимум.
Здесь прекрасно абсолютно все, от крутого сюжета и сбалансированного геймплея до шикарных уровней и обилия интересных ситуаций. Местные локации хочется изучать до последнего пикселя, чтобы найти новые оригинальные варианты выполнения заказа. И даже несмотря на приличный возраст, играется эта часть бодро даже в конце 2024 года. Заслуженное первое место. Согласны?