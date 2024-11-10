Все игры серии The Elder Scrolls: от худшей к лучшей

И Skyrim, и Morrowind достойны первого места в равной степени, но король должен быть один.

Целых шесть лет назад вышел коротенький тизер The Elder Scrolls 6. С того момента не появилось практически никакой информации о состоянии проекта. Поэтому поклонникам вселенной «Древних Свитков» только и остается, что разбавить ожидание прохождением прошлых частей.

Для вашего удобства мы распределили все игры линейки от худшей к лучшей.

11. The Elder Scrolls: Blades (2020)

В 2020 году Bethesda попыталась перенести «Древние Свитки» на мобильные устройства. Но вместо масштабного приключения у студии получилась Blades. Проект лучше всего описывается словами «урезанная» или «кастрированная», а единственный плюс в виде условно-бесплатной модели распространения полностью нивелировался обилием недостатков.

The Elder Scrolls: Blades.

Открытый мир заменили хаб-локацией, где нужно было строить свою деревню. Подземелья для вылазок превратились в одинаковые коридоры без намека на оригинальность. Графика в статике смотрелась неплохо, но в динамике качество резко проседало. Окончательно вгоняли в уныние упрощенная боевка и магия, микротранзакции и нудный гринд. Если уж хочется портативных The Elder Scrolls, то лучше опробовать Skyrim на консоли Nintendo Switch, чем это.

10. An Elder Scrolls Legend: Battlespire (1997)

Изначально Battlespire создавалось как дополнение к Daggerfall, поэтому над ней трудилась небольшая команда. Но вскоре штат разросся, а DLC решили превратить в полноценный линейный экшен с прокачкой. В качестве основы авторы использовали вырезанный из основной игры режим зачистки подземелий.

An Elder Scrolls Legend: Battlespire.

Но результат показал ошибочность этого решения. Проект не мог предложить ничего интересного. Скучная история, однообразные уровни, куцая ролевая система, неинтересные головоломки, неудобное управление, обилие багов — всего этого с запасом хватило, чтобы о Battlespire забыли даже преданные фанаты.

9. The Elder Scrolls Adventures: Redguard (1998)

Данный спин-офф можно назвать братом-близнецом Battlespire. Это еще одно ответвление Daggerfall, в котором разработчики экспериментировали с формулой. В попытке создать собственную линейку приключенческих игр Bethesda получила невнятное нечто в духе Tomb Raider и Prince of Persia.

The Elder Scrolls Adventures: Redguard.

Геймеры не оценили деревянное управление и скучный сюжет. Неудивительно, что последовал провал, а все причастные предпочли забыть о существовании игры.

8. The Elder Scrolls Travels (2003-2006)

Игры, входившие в подсерию Travels, выходили эксклюзивно на мобильных устройствах. Из них Stormhold, Dawnstar и Oblivion Mobile работали на платформах J2ME и BREW, а оценить Shadowkey смогли только владельцы N-Gage. Поэтому эти тайтлы так и не обзавелись множеством поклонников.

The Elder Scrolls Travels.

Несмотря на скромные возможности, авторы умудрились запихнуть на телефоны множество контента, простенькие диалоги, несколько рас и даже подземелья. Но из-за технических ограничений геймплей получился топорным, а графика — мыльной. К тому же их сложно воспринимать в качестве полноценных частей.

7. The Elder Scrolls: Arena (1994)

Игра, давшая начало франшизе, разрабатывалась в долгих мучениях. Авторы несколько раз меняли концепцию, что отобразилось даже в названии. Несмотря на подзаголовок Arena, здесь нет ни одной арены. И пусть громким хитом проект нельзя назвать, но его историческую ценность сложно переоценить.

The Elder Scrolls: Arena.

Для своего времени это было действительно уникальное творение, которое удивляло огромным фэнтэзийным миром, глубиной ролевого отыгрыша, свободой действий, сменой дня и ночи, NPC с собственным распорядком дня. Нашлись и минусы — например, сломанный баланс. Но они не сильно повлияли на восприятие. К сожалению, Arena очень плохо состарилась и визуально, и геймплейно, хотя ничто не мешает оценить ее бесплатно с сайта разработчиков.

6. The Elder Scrolls: Legends (2017)

Были времена, когда все безумно фанатели по коллекционным карточным играм, а каждая уважающая себя студия пыталась выпустить свою ККИ в надежде урвать кусочек хайпа. Среди них также затесалась Bethesda, поручившая сторонним командам придумать что-то по вселенной The Elder Scrolls.

The Elder Scrolls: Legends.

Однако Legends пополнила число неудачников, которым так и не удалось потеснить с вершины Hearthstone. С технической стороны все выполнено на высоком уровне: все экарточки стильно нарисованы, анимации и звук приятные, баланс выверенный. Но привлечь аудиторию не получилось и онлайн так и остался скромным. В 2019 году компания приняла решение прекратить все работы над новым контентом, а сервера окончательно отключат 30 января 2025 года.

5. The Elder Scrolls 2: Daggerfall (1996)

Daggerfall скоро исполнится целых 30 лет, но он до сих пор входит в число самых масштабных игр в истории. Местный мир не просто огромный, а ОГРОМНЕЙШИЙ! Гигантские уровни были усеяны множеством точек интереса, передвигаться между которыми можно было как на своих двоих, так и через быстрое перемещение.

The Elder Scrolls 2: Daggerfall.

Геймплей прибавил в комплексности за счет множества новых механик и возможностей. Во вторых «Свитках» можно учить новые языки, взять кредит, спросить дорогу у NPC и много другого. Именно здесь появились такие знаковые для серии вещи как гильдии, прокачка навыков при их использовании, процедурно сгенерированные задания и пещеры. За амбиции пришлось расплачиваться обилием багов, за что игру в шутку прозвали Buggerfall. Это важная веха в становлении франшизы, но все еще далекая от идеала.

4. The Elder Scrolls Online (2014)

То, о чем долгие годы фанаты вселенной могли только мечтать, стало реальностью 10 лет назад. Усилиями ZeniMax Online Studios серия The Elder Scrolls переродилась в формате MMORPG. Первые годы ушли на обкатку и поиск баланса, чтобы по итогу превратиться в одного из лучших представителей жанра на текущий момент.

The Elder Scrolls Online.

TES Online отлично работает и как одиночная игра, и как кооперативное приключение. Игроков ожидает огромное количество контента, раскрывающее местный лор. Из-за упора на онлайновую составляющую пришлось пожертвовать некоторыми элементами, но достоинства полностью перекрывают минусы.

3. The Elder Scrolls 4: Oblivion (2006)

Даже сейчас, в 2024-м, Oblivion с легкостью завлекает на десятки и даже сотни часов. Главная заслуга в этом принадлежит увлекательнейшим заданиям, причем как основным, так и второстепенным. Так, квесты гильдий из простеньких поручений в духе «принеси-подай» превратились в сложные миссии, объединенные сквозным сюжетом и полные юмора и мрачности.

The Elder Scrolls 4: Oblivion.

Дополняется все удобной навигацией, проработанной боевой системой и атмосферным саундтреком. Вот только вся эта красота соседствовала с множеством недостатков. Подземелья были похожи как две капли воды, NPC вели себя нелепо, а спорный автолевелинг многим до сих пор снится в кошмарах. Именно тут игровой процесс взял курс на упрощение. Это не понравилось хардкорным фанатам, но позволило привлечь новую аудиторию.

2. The Elder Scrolls 3: Morrowind (2002)

В 2002 году Bethesda выпустила масштабную ролевую игру, которая задала новый стандарт качества в жанре. Morrowind в равной степени впечатляла как проработанным сюжетом, так и геймплейными фишками.

История увлекала с самого начала и держала в напряжении вплоть до финала, а местные возможности впечатляют даже сейчас. Ведь далеко не в каждом ААА-проекте можно войти практически в любое здание на карте.

The Elder Scrolls 3: Morrowind.

Другая ключевая особенность The Elder Scrolls 3 кроется в необычном сеттинге — как будто действие игры происходит на неизведанной планете. На смену стандартному фэнтэзи пришли причудливые локации с огромными грибами и живописными пустошами, по которым перемещаются на гигантских блохах.

И изучать разные уголки этого мира, пользуясь только подсказками в журнале, одно удовольствие. Благодаря модам недостатки устраняются, и игра подтягивается до современных стандартов, но устаревший визуал не скроешь.

1. The Elder Scrolls 5: Skyrim (2011)

Можно долго критиковать Bethesda за упростившийся геймплей, за скомканный главный квест, за укороченные задания фракций. Но именно TES 5 стала квинтэссенцией «Древних Свитков», вобрав в себя все самое лучшее из прошлого. Разработчики отполировали формулу ролевой игры в открытом мире до идеала, что позволило им много лет с успехом продавать различные переиздания.

The Elder Scrolls 5: Skyrim.

Именно Skyrim вывел серию на принципиально новый уровень популярности. Перечислять его достоинства можно очень долго. Это и красивые локации, вдохновленные скандинавскими нотками, и огромное количество активностей, и зрелищная боевая система, и свобода действий, и культовый саундтрек.

Благодаря многочисленным фанатским модификациям Skyrim буквально можно настроить под себя. С уверенностью можно заявить, что второй такой игры не существует, а его феномен еще долго будут изучать.