Во что поиграть в День Победы: лучшие видеоигры о Второй мировой войне

Чтобы до конца проникнуться атмосферой того времени.

День Победы можно провести за просмотром парада или военного фильма, почитать мемуары великих полководцев или запустить игры, посвященные данной тематике. Благо подобных проектов выходило великое множество. Чтобы вам было легче выбирать, собрали 10 лучших игр о Второй мировой войне.

1. Company of Heroes

Фото Company of Heroes

Стараниями студии Relic Entertainment вышла одна из главных стратегий о Второй мировой. Company of Heroes была одной из прорывных RTS своего времени, в которой сочетались как продуманный геймплей, так и атмосферная подача.

Проходить сложные задания было действительно интересно благодаря разнообразным механикам. Приходилось учитывать такие параметры, как здоровье солдат, мораль и укрытие, что непосредственно влияли на прохождение. Все это сочеталось со знакомым сюжетом, раскрывавшим все ужасы войны.

2. Wolfenstein 2: The New Colossus

Фото Wolfenstein 2: The New Colossus

Вот уже больше тридцати лет спецагент Би Джей Блажкович неустанно сражается с фашистами. Особенно поклонников порадовала трилогия от Machine Games, где главного героя закидывает в альтернативное будущее с победившим Третьим рейхом и ему приходится переквалифицироваться в бойца Сопротивления.

В The New Colossus идеи и механики, заложенные в предыдущей части, нашли планомерное развитие. В итоге прохождение превращается в зрелищное истребление вражеских солдат, а также запоминается необычными миссиями и ситуациями, как, например, с инвалидным креслом.

3. Call of Duty 2

Фото Call of Duty 2

Современные геймеры могут и не знать, что франшиза Call of Duty начиналась с фронтов Второй мировой. И если первая часть заложила фундамент, то продолжение вывело серию на новый уровень. Авторы основательно поработали над кинематографичностью, динамичностью и разнообразием ситуаций.

Всего доступно почти три десятка миссий, которые проводятся от лица советского, британского и американского воинов. Многие задания основаны на реальных событиях, позволяя игрокам ощутить масштабность происходивших военных действий. А еще именно тут отказались от надоедливой полоски здоровья, заменив ее на автоматическую регенерацию в укрытии.

4. Ил-2 Штурмовик

Фото Ил-2 Штурмовик

«Ил-2 Штурмовик» — культовый авиасимулятор, знакомый каждому любителю жанра. Геймеры могут принять участие в разных воздушных сражениях, случившихся с 1938 по 1946 год. Всего предусмотрено несколько режимов как для одиночного прохождения, так и для совместных вылетов с друзьями.

Даже сейчас проект впечатляет уровнем проработки деталей, включая реалистичное управление, модели транспортных средств, симуляцию физики и повреждений. К проекту прилагается большое количество дополнений, добавляющих в том числе огромное количество боевой техники и в деталях воссоздающих баталии, случившиеся в небе Второй мировой.

5. Hearts of Iron 4

Фото Hearts of Iron 4

Студия Paradox известна своими глобальными стратегиями, погружающими игроков в разные периоды человеческой истории. За крупнейший военный конфликт XX века отвечает франшиза Hearts of Iron, четвертая часть которой считается лучшей в серии.

Игрокам предстоит взять под свой контроль одно из существовавших в те времена государств, пережить с ним тяжелые времена и переписать известную историю. События стартуют незадолго до начала глобального конфликта и длятся до 1948 года. Ну а если стандартные сценарии вам наскучат, то можно зарубиться в мультиплеере или установить разнообразные модификации.

6. Brothers in Arms: Road to Hill 30

Фото Brothers in Arms: Road to Hill 30

В шутере Brothers in Arms предстоит ознакомиться с французским театром боевых действий. Вся история разворачивается в Нормандии, вокруг битв за Карентан и «высоту 30». Главная ценность Road to Hill 30 кроется в отличном сюжете, основанном на реальных воспоминаниях ветеранов и архивных документах.

Но кроме историчности и реализма проект примечателен своим игровым процессом. Геймеру нужно вжиться в роль командира подразделения, чтобы раздавать приказы своим подчиненным, а также планировать свои действия на основе анализа трехмерной карты местности. Достоверно воспроизведенные тактики боев соседствуют с эффектными скриптовыми сценками и роликами.

7. Battlefield 1942

Фото Battlefield 1942

Серия Battlefield также начиналась на виртуальных полях Второй мировой. Вместо сюжетной кампании игроки могли опробовать себя как в боях с ботами, так и в онлайн-баталиях. Именно здесь появились все основные элементы, которыми в будущем прославится франшиза, — например, сражения за контрольные точки.

Но главная фишка проекта крылась в огромном разнообразии боевой техники. Тут встречались разные виды самолетов, машин, танков, кораблей. Все это, а также простое управление и огромные открытые карты, основанные на реальных местах сражений, и позволили обзавестись хорошими оценками от игроков.

8. Commandos: Behind Enemy Lines

Фото Commandos: Behind Enemy Lines

Вышедшее в 1998 году творение Pyro Studios фактически породило новый жанр, основанный на смешении тактики и стратегии. События Behind Enemy Lines разворачиваются в Европе времен Второй мировой войны. Игрок управляет отрядом диверсантов, которые выполняют секретные миссии в тылу врага.

Каждый боец в группе уникален. И чтобы пройти уровень, придется комбинировать их умения, просчитывать действия противников и следить за тем, чтобы героев не раскрыли раньше времени. Разнообразие уровней, высокая сложность и проработанный геймплей повышали реиграбельность тайтла.

9. Sniper Elite 4

Фото Sniper Elite 4

В Sniper Elite 4 предстоит играть за Карла Фейрберна, которого можно описать как местную версию Агента 47. Главный герой — элитный снайпер, занимающийся точечным уничтожением противника, диверсиями в тылу и добычей ценной информации. Авторы основательно поработали над баллистикой, режимом скрытности и камерами, позволяющими эффектно устранять противников.

И все это происходит в красивых пейзажах итальянского полуострова, от средиземноморского побережья до горных монастырей. Интересный сюжет подстегивает дополнительной мотивацией. Ведь от того, получится ли у протагониста устранить новое оружие, зависит исход всей Второй мировой.

10. В тылу врага 2

Фото В тылу врага 2

Вторая часть творения от Best Way получилась не менее шедевральной. Разработчики заметно подтянули качество всех основных элементов игры, начиная с модели повреждений и физики, заканчивая визуальными эффектами и звуком. Благодаря этому и без того проработанный геймплей расцвел новыми красками.

Среди достоинств выделялись аутентичные локации, мощный ИИ врагов, реальные образцы боевой техники. Ставка делалась на тактическую составляющую, а контролировать приходилось не большие подразделения, а отдельные юниты.