В России могут запретить S.T.A.L.K.E.R. 2. Насколько это реально и что ждет геймеров

Пока россиян только предупреждают.

До релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 остается неделя с небольшим. Неудивительно, что проектом с украинскими корнями вновь заинтересовались в правительстве РФ.

В том, что выход многострадального шутера не пройдет для россиян гладко, можно было не сомневаться после блокировки официального сайта игры.

Однако сейчас дела куда серьезнее, и за пробу запретного плода к геймерам из РФ могут быть применены «самые суровые меры». Во всяком случае, такой расклад не исключают первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин вместе с адвокатом и правозащитником Михаилом Мушаиловым.

Разбираемся в столь нестандартной для игровой индустрии ситуации.

S.T.A.L.K.E.R. 2.

GSC Game World и выстрел в колено

Для начала напомним о том, как складывалась драма между GSC Game World и российскими пользователями, составляющими основной костяк фанатов серии «Сталкер». Активная стадия разработки совпала с СВО на Украине, вынудившей команду сменить дислокацию. Это привело не только к многочисленным переносам, но и предсказуемо русофобской позиции в отношении жителей РФ.

Во-первых, разработчики заявили о прекращении приема предзаказов на S.T.A.L.K.E.R. 2 от российских геймеров. Далее последовало известие об удалении русскоязычной озвучки, играющей немалую роль в той самой атмосфере постсоветского пространства, которой так славится серия. При этом русские субтитры, согласно инсайдерской информации, трогать не стали.

S.T.A.L.K.E.R. 2.

Во-вторых, GSC Game World что тогда, что сейчас призывает аудиторию донатить на помощь ВСУ. Данное обстоятельство, по всей видимости, и послужило причиной блокировки официального сайта на территории РФ.

И еще один важный момент. Хотя отношения между Россией и Украиной были натянутыми задолго до событий 24 февраля 2022 года, разработчики еще в 2021-м обмолвились о том, что не будут использовать игру как рупор политической повестки. Возможно, с тех пор их планы поменялись.

Почему S.T.A.L.K.E.R. 2 могут запретить

Поводом для горячих обсуждений послужил комментарий Горелкина:

«Я считаю, что S.T.A.L.K.E.R. 2 имеет все шансы оказаться официально запрещенной на территории России. Не думаю, правда, что это произойдет на основании лишь того факта, что разработчики видеоигры поддерживают ВСУ. Но не исключаю, что, если после ее выхода в игровом контенте обнаружится противоправная информация (экстремизм, оправдание терроризма, разжигание межнациональной розни и т.д.), будут приняты самые суровые меры».

В той же статье приводится и комментарий Михаила Мушаилова:

«Если лицо надлежащим образом уведомлено из открытых источников, что денежные средства с приобретения игры пойдут на нужды Вооруженных сил Украины, то боюсь, что покупателями могут заинтересоваться силовые ведомства. Ваша неосведомленность будет разбиваться в пух и прах о результаты контрразведывательной и оперативно-разыскной деятельности. Из них, вполне возможно, будет следовать, что вы все знали, понимали, с кем-то обсуждали, найдется парочка секретных свидетелей — и все, вы приехали».

Будут ли «отлавливать» тех, кто скачает пиратскую копию («Сталкер 2» выйдет в GOG — следовательно, утечет на торренты в тот же день) или сыграет в творение GSC через Game Pass — хороший вопрос. Ведь в первом случае разработчики не получают денег, как и во втором, где вы лишь платите за наличие подписки, обеспечивая доступ к обширной подборке разношерстных проектов.

S.T.A.L.K.E.R. 2.

«Я бы порекомендовал поменять свои предпочтения в играх, чтобы не изменить предпочтения в местах пребывания», — подытожил Мушаилов.

Реакция игроков на вышесказанное

Мнения геймеров из разных уголков Рунета пока что носят ироничный характер. Мол, зачем делить шкуру неубитого медведя, если игра еще не вышла и о наличии в ней русофобского и иного запрещенного контента можно лишь гадать.

— «Покупать не собираюсь, раз закон против, но про пиратство они ничего не сказали».

— «Григорович получил самых «лучших» маркетологов и пиарщиков на территории РФ».

— «Только вчера купил предзаказ, а тут уже такой патч вышел».

— «Я когда недавно об этом в комментариях написал, надо мной посмеялись».

Вспоминаем другие примеры запрещенных или снятых с продажи в России игр

Инцидентов, когда за покупку игры потенциально грозил срок, еще не было. А вот примеров запрещенных к продаже на территории РФ проектов хватало.

Одной из первых ласточек стала Call of Duty: Modern Warfare 2 со скандальной миссией на территории аэропорта, где работающий под прикрытием оперативник мог расстреливать мирных граждан.

По словам издательства Activision, эпизод призван показать бесчеловечность антагониста, но реакция даже на Западе была неоднозначной. При этом перед началом миссии игра предупреждала геймера о наличии шокирующего контента и предлагала пропустить задание. В российской версии, изданной 1C, эпизод и вовсе вырезали, а версии для Xbox 360 и PS3 попросту не вышли, сославшись на техническую невозможность блокировки данной миссии.

Call of Duty: Modern Warfare 2.

Даже в те времена, когда правительство куда более снисходительно относилось к видеоиграм, встал вопрос о запрете MW2 из-за призывов к осуществлению экстремистской деятельности. Инциатором разбирательства выступил депутат от ЛДПР Валерий Селезнев, но специалисты Научно-исследовательского центра судебной экспертизы не согласились с его доводами.

История повторилась в 2019-м, когда авторов Modern Warfare обвинили в русофобии и изображении российских военных как «абсолютного зла». И хотя запрета от властей не было, российское отделение PlayStation сняло игру с продаж.

Для разнообразия можно вспомнить еще и эпизодическую адвенчуру Tell Me Why, ключевой особенностью которой стало присутствие первого в истории игр трансгендерного персонажа. В ту пору движение ЛГБТ еще не было признано в РФ экстремистским, и опять-таки никаких официальных запретов на продажу игры в нашей стране было. Однако Microsoft приняла такое решение.