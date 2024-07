20 игр с PlayStation, которые либо уже вышли, либо только выйдут на ПК

В консолях становится все меньше смысла.

За последние несколько лет Sony портировала на ПК большую часть ключевых эксклюзивов с PS4 и PS5. Многие считают, что такими действиями компания попросту убивает интерес к своим консолям, но останавливаться на достигнутом японский гигант явно не намерен.

Предлагаем ознакомиться с играми, изданными PlayStation и ныне доступными в Steam, либо готовящимся к портированию на ПК. Жаль только, что купить их напрямую жители России не могут из-за санкций.

Heavy Rain (с 2019 года на ПК)

Heavy Rain стала первым по-настоящему дорогостоящим проектом французской студии Quantic Dream. В прошлом контора отметилась странной Omikron: The Nomad Soul и более известной широкой аудитории Fahrenheit. Именно с оглядкой на последнюю и создавалась Heavy Rain.

Триллер с минимумом геймплея, выполненный на высшем (по меркам PS3, где игра вышла изначально) техническом уровне, рассказывал историю маньяка на детей, оставлявшего на месте преступлений фигурки оригами. По его следам шли четверо персонажей, каждого из которых ждало несколько развязок.

Вариативность очаровывала, как и подход к реализации нарратива. Не забывайте, что на дворе стоял 2010-й, и засилья «кинца» тогда еще было. Еще бы толковый сюжет прикрутили, но увы... с этим у Heavy Rain были большие проблемы, которые люди в массе своей осознали сильно позже.

Beyond: Two Souls (с 2019 года на ПК)

Да, сейчас ни для кого не секрет, что проекты Quantic Dream кишат десятками, если не сотнями сюжетных дыр. Heavy Rain была чертовски технологичной и нетипичной для тогдашней индустрии, а до эпохи игр Telltale оставалось еще несколько лет. Поэтому особо впечатлительная аудитория простила «маэстро интерактивных драм» уйму нелепостей в повествовательной части.

К оценке Beyond: Two Souls люди подходили уже более беспристранно, поэтому скрыть глупый сценарий за ширмой из великолепной графики и актерского тандема Уиллем Дефо и Эллен Пейдж не вышло. История о девочке с необычными способностями вышла очень неровной. Регулярные флэшбек-сегменты из детства собрали в себя, кажется, все пошлые клише подростковых драм про проблемы отцов и детей, непростые отношения со сверстниками.

А вот события, разворачивавшиеся в настоящем, вышли вполне сносными. Во многом из-за засилья мистики, с помощью которой можно легко объяснить многие нелепости. Но в любом случае Beyond: Two Souls стала самым низкооцененным проектом Quantic Dream.

Detroit: Become Human (с 2020 года на ПК)

В Detroit: Become Human Дэвид Кейдж окончательно расписался в своем неумении писать толковые сценарии, в которых логика происходящего не была бы пущена в котел имени зрелищности. Поверить в историю взбунтовавшихся андроидов, обладающим богатым внутренним миром и сознанием, едва отличимым от людского, может разве что человек без зачатков критического мышления.

Но если все же попытаться абстрагироваться от неумело завуалированной аллегории на борьбу темнокожих за свои права, мы получим чертовски красивый и держащий в напряжении научно-фантастический триллер. Ошибки в QTE могут стоить жизни персонажей, а по количеству доступных развилок «Детройт» перещеголял все прошлые проекты Quantic Dream вместе взятые.

Death Stranding Director's Cut (с 2022 года на ПК)

После скандального разрыва с Konami самому главному «гению» игровой индустрии не пришлось долго сидеть без дела. Эксцентричного геймдизайнера с радостью «приютила» PlayStation, на деньги которой была создана Death Stranding — пожалуй, самая странная ААА-игра последнего десятилетия.

Кодзиме, долгое время не выходившему за рамки серии Metal Gear, пришлось с нуля придумать новую (и, само собой, предельно странную) вселенную и иной геймплей. К последнему в итоге возникло больше всего вопросов. Симулятор курьера «Яндекс Доставки» в мрачном футуристическом мире, как его прозвали в русскоязычном игровом сегменте. Да еще и сделанный за огромные деньги.

Хидео дали разгуляться на полную, а тот на правах фаната кино нашпиговал свое детище звездами не последней величины. Все это резко выделяло проект на фоне плеяды прочих ААА-тайтлов, но с геймплеем не вышло. Многие сочли его неинтересным из-за засилья однообразных активностей и «пустого» мира.

Впрочем, несмотря на неоднозначное восприятие, в Sony явно остались довольны сотрудничеством с Кодзимой, иначе вряд ли дали бы свет на создание сиквела.

God of War (с 2022 года на ПК)

God of War 2018-го стала одновременно сиквелом и перезапуском. Santa Monica превратила зрелищный слэшер в менее зрелищный, но куда более глубокий приключенческий экшен в условно-открытом мире. Некогда прямолинейный экшен щедро разбавили головоломками и засильем кат-сцен.

Не всем это понравилось, да и Кратоса, сбавившего градус брутальности и пытающегося быть примерным папочкой для сына Атрея, многие приняли в штыки. Впрочем, впечатляющие продажи и высокие оценки говорили сами за себя, и фанатов у обновленной God of War набралось куда больше, чем хейтеров.

Marvel's Spider-Man Remastered (с 2022 года на ПК)

Долгое время за игры про Человека-паука отвечала Activision, и подконтрольные ей студии редко радовали качеством проделанной работы. Поэтому когда франшиза отошла к Sony, та отдала ее на откуп проверенной Insomniac Games.

Риск оправдал ожидания, и вышедшая в 2018-м Marvel's Spider-Man получилась высокотехнологичным и прекрасно поставленным ААА-проектом. Именно такого давно заслуживал дружелюбный сосед, хотя без нюансов, конечно же, не обошлось.

Ряд игроков обвинил разработчиков во вторичности по отношению к Batman: Arkham. Плюс игра изобиловала откровенно «мусорной» побочкой и непонятно для чего добавленными головоломками, ломающими темп игры. Но это, что называется, мелочи — коммерческий успех и признание критиков говорят сами за себя. Далее последовал спин-офф про Майлза Моралеса и сиквел, слитый ПК-билд которого сейчас активно дорабатывают энтузиасты.

Marvel's Spider-Man Miles Morales (с 2022 года на ПК)

Marvel's Spider-Man (2018) стала одним из самых прибыльных эксклюзивов PS4, а PS5 требовался лонч-тайтл, способный продемонстрировать возможности новой консоли. И, конечно же, крайне важно, чтобы этот проект был не просто бенчмарком, но еще и хорошей игрой. Поскольку у Insomniac уже был «скелет» такой игры, изобретать велосипед разработчики не стали.

Занятно, что проект куда меньшего калибра и вроде как слепленный на скорую руку во многом превзошел своего предшественница. Прежде всего, из-за меньшей продолжительности — история получилась более насыщенной за счет сокращения побочных активностей. Да и подход к реализации последних был уже более избирательным, и откровенный «мусор» решили убрать.

Returnal (с 2023 года на ПК)

Returnal — первый ААА-рогалик, который выглядит как типичный Sony-эксклюзив, но при этом предлагает совсем нетипичную механику с петлей времени и практически полным «обнулением» прогресса в случае гибели героини, потерпевшей крушение на неизвестной планете. Также интересной особенностью геймплея послужили элементы, позаимствованные у буллет-хеллов. Поэтому геймеру то и дело предстоит уклоняться от целого града летящих в него пуль.

Многие, конечно, ворчали — мол, лучше бы сделали обычное одиночное приключение. Но в конечном счете проект все равно стал успешным. И особенно удивительно, что за его разработкой стояла студия Housemarque, прежде занимавшаяся преимущественно аркадными тайтлами.

Horizon Zero Dawn (с 2020 года на ПК)

Несмотря на негодование ряда игроков, Sony поставила крест на серии Killzone и потребовала от студии Guerrilla Games переключиться на создание новой франшизы. Как покажет время — крайне успешной, ибо игры в открытом мире уже лет 10 как в моде. К тому же Horizon Zero Dawn резко выделялась на фоне прочих представителей жанра необычным сеттингом.

Действие игры разворачивалось в будущем, но откатившемся до первобытных времен. Несмотря на типичные для жанра проблемы, вроде засилья неинтересных побочек, игра покорила сердца миллионов своим лором и крепким экшеном.

Horizon Forbidden West (с 2024 года на ПК)

Поскольку Horizon Zero Dawn стала большим финансовым успехом, никто не сомневался в выходе сиквела. И он увидел свет в начале 2022-го, став типичным продолжением успешного проекта. Графику подтянули, механики докрутили. А что еще, спрашивается, надо? Не велосипед же с квадратными колесами.

Жаль только, что в сиквеле разработчики не смогли устоять перед добавлением пресловутой повесточки, без которой нынче не обходится практически ни одна игра. Но таковы реалии современной индустрии. И если не обращать на это внимание, то Horizon Forbidden West подарит массу удовольствия.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection (с 2022 года на ПК)

Uncharted стала тем самым проектом, который позволил Sony переманить львиную часть аудитории. PS3 стартовала неважно — сказалось и отсутствие крутых эксклюзивов, и уступавшая по графике Xbox 360 мультиплатформа. Но в Naughty Dog работают настоящие профи. Им удалось совладать со строптивой архитектурой консоли и выдать настоящую конфетку для глаз.

Но Uncharted — не только красивая, но и чертовски увлекательная игра. Разработчики объединили в ней перестрелки в стиле Gears of War и акробатики из Tomb Raider, хоть и сильно упрощенную. А историю авантюриста Нейтана Дрейка, явно списанного с Индианы Джонса, подали в юмористическом ключе. В результате на свет появилась одна из самых успешных франшиз PlayStation.

Правда, первые три части отчего-то на ПК решили не выпускать и ограничились лишь двумя последними играми в серии.

Final Fantasy VII Remake Intergrade (с 2021 года на ПК)

За последние лет пять ремейки культовой классики стали одним из ведущих трендов, но никто еще не подходил к их созданию с большим размахом, чем Square Enix. Оригинальная Final Fantasy VII вышла на трех дисках — правда, в большей степени из-за присутствия в игре огромного количества CGI-роликов. Ремейк же решили разбить аж на три игры, две из которых уже увидели свет.

Тэцуя Номура, один из геймдиректоров проекта, не так давно обмолвился о том, что хочет поскорее поставить точку во всей этой истории, которая заняла много сил и времени. Да и сами геймеры встретили Rebith куда более прохладно, чем первую часть трилогии. Возможно, для Square Enix это станет уроком, и впредь компания не взваливать на свои плечи столь амбициозные задачи.

Но как бы там ни было, компания подарила нам одно из лучших переосмыслений культовой классики, сильно перелопатив былой сюжет и механики, а не просто отделавшись перелопаченной графикой.

Ratchet & Clank: Rift Apart (с 2023 года на ПК)

Ремейк первой Ratchet & Clank стал большим хитом, пускай и не привнесшим в жанр ничего нового. Это был своего рода ультимативный платформер, вобравший в себя все лучшие наработки как самой Insomniac, так и прочих команд. Поэтому сиквел не заставил себя ждать. И это тот случай, когда разработчики все сделали правильно, развив былые механики и сильнее разнообразив сеттинг.

Также Ratchet & Clank: Rift Apart послужила неплохой демонстрацией возможностей PS5. Знаменитые порталы с мгновенным перемещением между мирами, реализовать которые, со слов Insomniac, удалось лишь благодаря «сверхбыстрому SSD». Ну и уровень детализации тоже возрос.

Sackboy: A Big Adventure (с 2022 года на ПК)

Сэкбой — главный герой серии платформеров LittleBigPlanet, выполненной в 2.5D. Со временем интерес аудитории к этой истории подстих, и PlayStation решила возродить ее в новом формате. Sackboy: A Big Adventure — традиционный 3D-платформер, довольно веселый и... чересчур детский что ли? Если отталкиваться от отзывов, то многим игра показалась слишком легкой и пресной. Платформер как платформер, не способный удивить ни графикой, ни геймплеем.

Конечно, в ситуации, когда жанр по большей части пребывает в спячке, будешь рад и таким играм. Но все-таки разработчикам следовало подойти к созданию Sackboy: A Big Adventure с большим креативом, а не выдавать сборник клише жанра.

Days Gone (с 2021 года на ПК)

Days Gone стала первым за долгое время по-настоящему крупным проектом Bend Studio. Во времена первой PlayStation талантливые разработчики успешно зарекомендовали себя серией шпионских экшенов Syphon Filter, но с тех пор Sony отчего-то доверяла им лишь всякую «мелкашку».

Увы, отсутствие опыта в играх с открытым миром сказалось на качестве Days Gone. Кампания получилась слишком затянутой из-за большого количества наспех сделанной побочки. В каком-то смысле у разработчиков вышел более масштабный вариант Dead Rising — со знакомыми толпами зомби, но в открытом мире. Да и к сюжету команда подошла с куда большим трепетом.

Оценки в прессе, как и продажи, оказались недостаточно высокими, и Sony поставила крест на продолжении, несмотря на запрос от аудитории.

The Last Of Us 1 (с 2023 года на ПК)

The Last of Us — общепризнанный шедевр и обладательница ряда престижных наград. Несмотря на ряд шероховатостей в геймплее, игра растопила миллионы сердец трогательной историей непростых взаимоотношений девочки Элли и вечно хмурого контрабандиста Джоэла, выживающих посреди постапокалипсиса.

Ремейк же стал объектом ряда споров, поскольку Naughty Dog просто переделала все ассеты на движке второй части и не стала заморачиваться с модификацией геймплея. А он был далеко не образцовым даже по меркам 2013 года.

На фоне Resident Evil 2 от Capcom, переосмыслившей оригинал эпохи PS1, The Last Of Us выглядела проектом дорогим, но все же сделанным с ленцой.

Ghost of Tsushima Director's Cut (с 2024 года на ПК)

Бытует мнение, что передать дух Японии способны лишь сами японцы, а все попытки гайдзинов замахнуться на чужую культуру обречены на провал. Что же, Ghost of Tsushima от авторов inFamous доказала обратное. Экшен о самурае, выдержанный в лучших традициях фильмов Акиры Куросавы, получился замечательным и с эстетической, и с геймплейной точек зрения.

Проект стал настолько успешным, что его даже решили перенести на широкие экраны. Причем режиссером значится не абы кто, а Чад Стахелски, известный по серии «Джон Уик». Также, по слухам, в разработке находится сиквел.

God of War Ragnarok (выйдет осенью на ПК)

Чего аудитория обычно ждет от сиквелов ААА-проектов, получивших признание? Развития удачных идей и исправления недостатков, не правда ли? И в этом смысле God of War Ragnarok получилась совсем не образцовым продолжением. Геймплейные механики действительно докрутили, а игровой мир расширили, порадовав аудиторию куда более разнообразным сеттингом.

С другой стороны, главных героев превратили в хнычущих подростков, которые максимально нелепо сопротивляются своей судьбе и естественному ходу вещей. К середине кампании от всего этого шапито уже начинало откровенно подташнивать. А еще Santa Monica решила уделить больше внимания Атрею и щедро разбавила основную кампанию сегментами с участием пацана. Жаль только, что геймдизайн в этих уровнях родом из середины нулевых и вызывает не меньшее раздражение, чем сюжет про сборище эмо-боев.

Конечно, статуса одной из лучших игр последних лет у God of War Ragnarok это не отнимает, поскольку геймплей увлекает на протяжении добрых 70% хронометража. Да и в техническом плане экшен вышел что надо. Но от продолжения хита 2018-го хотелось шага вперед, а не назад.

Final Fantasy XVI (выйдет на ПК)

В последние годы Square Enix стала отходить от канонов японских ролевок и делать больший акцент в сторону экшена. С ремейком FF7 это сработало, а вот 16-ую часть аудитория приняла неоднозначно. Несмотря на отличный сюжет и лор, многие ортодоксальные фанаты остались недовольны такой расстановкой приоритетов.

Впрочем, мы живем в такое время, когда границы между традиционными RPG и ролевыми экшенами размыты настолько, что иной раз непонятно, с чем имеешь дело. Очевидно одно — продажи оказались сильно ниже ожиданий Square Enix, и к созданию Final Fantasy XVII компания может подойти совершенно иначе.

Ждать ее, возможно, придется дольше обычного, поскольку в 2024-м японский гигант заявил о концентрации на выпуске меньшего количества проектов.

Until Dawn (выйдет на ПК в конце 2024 года)

Until Dawn стала путевкой в высшую лигу для Supermassive Games, прежде выступавшей в качестве эдакого «подмастерья». Интерактивный хоррор во многом смахивал на работы Quantic Dream, но при этом предлагал большую вариативность действий, порой приводящих к совершенно непредсказуемым последствиям.

Это не банальный выбор между короткой и длинной дорогой, а подчас неочевидные решения, способные выйти боком в самый неподходящий момент. Допустим, вы отказались дать своей подружке оружие. Пройдет время, ее настигнет монстр и... за этим последует смерть, ведь обороняться ей попросту было нечем.

До финала вообще мог не дожить никто из персонажей, а сама история, в отличие от нелепых философствований Кейджа, стала отличным оммажем подростковым слэшерам. Поэтому нарочито идиотские поступки персонажей воспринимались естественными, ведь как еще должна себя вести кучка тинейджеров?