Рейтинг всех частей Sid Meier's Civilization: от худшей к лучшей

Культовая стратегия, не знающая себе равных.

Во время июньской презентации Summer Game Fest 2024 была анонсирована седьмая номерная часть серии Sid Meier's Civilization. И это отличный повод вспомнить всю серию и разложить ее от худшей к лучшей. И никаких дополнений, только полноценные релизы, которые тянут на самостоятельный проект.

9. Sid Meier's Civilization Revolution (2008)

Sid Meier's Civilization Revolution.

Данный проект был попыткой перенести игру для компьютеров на консоли и мобильные устройства. Для этого авторы оптимизировали знакомый игровой процесс и интерфейс под соответствующие устройства.

Однако, несмотря на оптимизм самого Сида Мейера, итоговый результат получился плохим. Механики заметно упростились, некоторые элементы убрали, графика стала мультяшной, модельки постоянно сливались на карте, а для многопользовательского режима не нашлось места. В итоге игроки получили проект, лишь отдаленно похожий на Civilization.

8. Sid Meier's Civilization IV: Colonization (2008)

Sid Meier's Civilization IV: Colonization.

Sid Meier's Civilization IV: Colonization — это ремейк одноименной игры 1994 года. Как и в предшественнике, игрокам предстояло взять под контроль европейских поселенцев Нового Света, чтобы при помощи дипломатии, торговли и войны привести свою фракцию к процветанию.

Геймплейная основа оставалась хорошо знакомой, за исключением небольших различий. Так, каждая нация обладала собственными особенностями и могла выбирать одного из двух лидеров. Древо исследований заменили на избрание Континентального конгресса, дававшего определенные бонусы. Но в целом проект ощущался как сильно обрезанная версия Civilization IV, которая по уровню проработки не тянула на полноценный релиз.

7. Sid Meier's Civilization: Beyond Earth (2014)

Sid Meier's Civilization: Beyond Earth.

Ответвление Beyond Earth перенесло события игры с Земли в космические просторы. Разработчики взяли игромеханический каркас пятой части и разбавили все декорациями Альфа Центавры. А чтобы игра не выглядела просто копиркой, они упростили и изменили определенные детали.

Исторические фракции заменили различными группировками и корпорациями, со своими достоинствами и недостатками. В качестве перманентной угрозы выступали агрессивные обитатели местной планеты, а развитие осуществлялось в ветвистой паутине технологий. А еще тут на выбор было представлено три философских пути, по которому шло развитие государства. Однако, подобно Colonization, тайтл все равно ощущался ограниченной версией Civilization.

6. Sid Meier's Civilization (1991)

Sid Meier's Civilization 1991.

На момент своего релиза Civilization была весьма новаторским проектом. Легендарный геймдизайнер Сид Мейер взял за основу настольную игру и соединил ее с элементами симуляторов, 4Х стратегий и варгеймов. Геймеры впервые получили возможность управлять разными аспектами жизни государства и провести человечество по разным этапам истории.

Однако сейчас тайтл представляет лишь историческую ценность, как начало успешной франшизы. Многие ее механики были базовыми, без давно привычных улучшений, придающих геймплею ту самую глубину и интерес.

Достаточно сказать, что победить противника можно только двумя способами. К тому же отсутствовала поддержка модификаций и наблюдались проблемы с балансом, из-за чего снижалась реиграбельность. Но даже так, отрицать огромное влияние первой части на всю игровую индустрию невозможно.

5. Sid Meier's Civilization VI (2016)

Sid Meier's Civilization VI.

Разработчики Civilization VI действовали по давно отлаженной концепции: доработка уже имеющихся механик, слегка разбавленная добавлением новых элементов. В качестве основного нововведения теперь выступала механика оправдания войны, хорошо знакомая по глобальным стратегиями от Paradox.

Из других изменений стоит отметить районирование и спецификация городов, исчезающих при достижении лимита рабочих, разные приоритеты государств, религиозный тип победы, новую систему ресурсов. Вот только «шестерка» все равно ощущается не как отдельная часть серии, а как немного прокаченная версия «пятерки». К тому же для полноценного игрового опыта необходимо прикупить множество дополнений, что и подпортило итоговое впечатление.

4. Civilization II (1996)

Civilization II.

Продолжение примечательно не только тем, что в его названии нет имени Сида Мейера, но и улучшениями, впоследствии ставшими визитной карточкой серии. Команда MicroProse значительно доработала игровой процесс, исправила ошибки, переработала юнитов, добавила изометрический вид и готовые сценарии.

Все эти изменения благоприятно повлияли на глубину геймплея, заметно прибавившем в стратегии и тактике. А для охвата большей аудитории игру портировали на консоли. Но, хоть многие нововведения прижились и нашли место в продолжениях, по своей сути это была все еще очень простая игра, которая к тому же продалась более скромным тиражом.

3. Sid Meier's Civilization V (2010)

Sid Meier's Civilization V.

Очередная итерация попыталась внести изменения в сложившийся годами геймплей. И если некоторые новшества легли как влитые, то другие не очень понравились поклонникам франшизы. И речь не только про гексагональное поле, пришедшее на смену квадратным ячейкам, но и другие элементы.

Городам разрешили защищаться, ресурсы стали конечными, продажу технологий закрыли, сократили древо технологий, а на одной ячейке теперь может находиться только один юнит. Графически все выглядит в разы симпатичнее.

В целом, Civilization V стала понятнее и доступнее для новичков, а геймплей больше напирает на боевку и лишился многих утомительных активностей. Это хорошая часть серии, которая, правда, не сделала значимого прогресса.

2. Sid Meier's Civilization III (2001)

Sid Meier's Civilization III.

Первая часть серии, за чье создание отвечала студия Firaxis Games. Разработчики не только исправили упущения предшественников, но и значительно переработали сам геймплей, добавив множество новых механик. Именно тут появились ярко выраженные границы государств, увеличилась роль культуры, дипломатии, торговли и ресурсов, а каждая нация получила свои особенности с бонусами.

Теперь игроки могли самостоятельно включать и отключать определенные условия победы для каждого сценария, количество которых значительно увеличилось. Также появились разные условия победы, благодаря чему играть можно было так, как удобно тебе, а искусственный интеллект действительно навязывал соперничество. Неудивительно, что многими фанатами серии «тройка» считается самой продуманной и сбалансированной, где нет ничего лишнего.

1. Sid Meier's Civilization IV (2005)

Sid Meier's Civilization IV.

Все новшества «четверки» можно охарактеризовать как маленький шаг по меркам игровой индустрии, но огромный скачок в рамках франшизы Civilization. Достаточно сказать, что разработчики перенесли проверенные временем элементы в полноценное 3D, прокачали детализацию и улучшили онлайн-режим.

Местный игровой процесс доведен до идеала, ведь каждая механика отточена, баланс выправлен, а мелкие недочеты окончательно исправлены. Геймплей заметно освежился за счет мировых религий, особых юнитов, именуемых великими людьми. Появился опыт, уровни и способности. К тому же модернизированный ИИ заставлял изрядно попотеть даже опытного игрока. Именно в Civilization IV франшиза достигла своего пика, вобрав в себя все достоинства прошлых частей и доведя формулу до совершенства.