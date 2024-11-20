Какие группировки есть в S.T.A.L.K.E.R. 2

«Долг» и «Свобода» за прошедшее с момента первой части время стали значительно слабее.

Одним из главных элементов мира S.T.A.L.K.E.R. были группировки, отличавшиеся друг от друга идеологией, составом и экипировкой.

Во второй части разработчики как вернут знакомые фракции, так и введут новые. Рассказываем об известных группировках из S.T.A.L.K.E.R. 2.

Одиночки, или вольные

Одиночки и вольные сталкеры. Фото GSC Game World

По сути, одиночки — никакая не группировка в классическом понимании этого слова. Это самые обычные сталкеры, что предпочли быть независимыми. Они собирают артефакты в одиночку или маленькими, но непостоянными группами.

Из-за этого обстоятельства у вольных нет унифицированного снаряжения. Поэтому сталкеры используют разнообразные виды комбинезонов и оружия, по которым можно понять, перед вами бывалый или неопытный. Но все же наиболее ходовыми образцами считаются «Заря» и Калашниковы, а новички зачастую обходятся обычными куртками и двустволками. Их основной лагерь находится в «Залесье».

«Долг»

Долг.

Хорошо знакомая по прошлым частям S.T.A.L.K.E.R. группировка, чьи члены считают, что защищают мир от различных порождений Зоны, от аномалий до артефактов и мутантов. Поскольку «Долг» основали бывшие военные, в нем царит строгая дисциплина, а идейно накачанные бойцы хорошо организованы.

Они выделяются издалека благодаря своим черным защитным комбинезонам со вставками красного цвета. Арсенал постоянно пополняется у военных, поэтому фракция оснащена отечественными образцами оружия, где выделяются «Гром-С14» и «ЛАВИНА». Иногда помогают армии в вылазках.

К моменту начала событий сиквела фракция переживает явный кризис, утратив значительную часть былого влияния и могущества.

«Свобода»

Свобода. Фото ap-pro.ru

В Heart of Chornobyl вернутся и заклятые враги «Долга». Старые добрые анархисты из «Свободы» все еще верят, что Зона должна быть свободной территорией.

Вот только года не прошли незаметно, и во второй части идеология группировки претерпела изменения в сторону коммерции и свободного рынка, что привело к ослаблению клана. Лагерем «Свободы» служит завод «Росток».

Снаряжение представляет собой облегченные версии экипировки военных. «Свободовцы» носят комбинезоны маскировочного камуфляжа, украшенные шевроном с головой волка. Вооружены они в основном зарубежными видами оружия, а еще среди них много снайперов с СВДм-2 и СВУмк-2.

МСОП

МСОП. Фото Вестник «Того Самого Сталкера

В прошлых итерациях франшизы за охрану внешних рубежей Зоны и проведение масштабных операций отвечали военные. Теперь они называются МСОП, что расшифровывается как Международные силы охраны Периметра. Они состоят из армейских частей разных стран, прошедших особые тренировки.

Задачи остались прежними: охрана закрытой территории Чернобыльской Зоны, ее окрестностей, крупных научных объектов и проведение военных операций. Их базы расположены в локации «Южный» и в районе автовокзала в Припяти.

В предыдущих частях серии их можно было узнать по армейским бронежилетам маскировочной расцветки, советскому и российскому оружию. Особые подразделения оснащались тяжелыми бронекостюмами «Берилл-5М» и «Булат» и более серьезными пушками. Но сейчас, учитывая интернациональный состав, можно ожидать более разнообразное снаряжение.

Ученые

Ученый (в оранжевом костюме) в сопровождении сталкеров. Фото Кадр из S.T.A.L.K.E.R. 2

Ученые работают в мобильных бункерах, которые защищаются военными, а их деятельность хорошо финансируются государством и частными лицами. Хотя для помощи в экспериментах обычно предпочитают нанимать вольных сталкеров.

Их яркие оранжевые защитные костюмы способны выдержать воздействие различных аномалий и позволяют подолгу находиться в опасном районе.

НИИЧАЗ

Доктор Далин.

НИИЧАЗ, или Научно Исследовательский Институт Чернобыльской Аномальной Зоны, объединил под своим крылом талантливых ученых с Большой земли, которые с безопасных мест занимаются изучением и покорением Зоны.

Отличает самоуверенность, презрительное отношение к другим исследователям и сталкерам, а также готовность идти на любые жертвы ради науки. Их руками и мускулами выступает «Варта», а руководит всем доктор Далин.

«Варта»

Лидер «Варты», полковник Коршунов.

Группировка, которая в прошлых частях серии S.T.A.L.K.E.R. не появлялась. Дебютанты выступают в качестве своеобразной полиции, обеспечивающей порядок и безопасность НИИЧАЗ. Главная цель «Варты» кроется в установке контроля над опасностями Зоны, чтобы ученые могли свободно изучать ее.

Лидер «Варты» полковник Коршунов набрал высококвалифицированных наемников и превратил их в настоящую армию. Благодаря мощному финансированию от частных фондов и заинтересованных организаций его бойцы вооружены самым современным оружием, облачены в наилучшую броню, хорошо обучены и организованы. База фракции находится на западе «Химзавода».

«Полдень»

Бродяга.

Еще одна новенькая группировка, основанная бывшим монолитовцем Бродягой из «Зова Припяти». Вероятнее всего, фракция состоит из таких же бывших членов «Монолита», отошедших от пси-воздействия после отключения пси-установок.

Теперь они превратились в «санитаров Зоны», совершая рейды для сбора радиационных отходов. По слухам, история будет крутиться вокруг раскола группы и борьбы между Фаустом и Бродягой. Располагаются на «Диком острове».

Что касается самого «Монолита», охранявшего центр Зоны и поклонявшегося Исполнителю Желаний, то про него ничего не упоминается. По слухам, группировка распалась, а затем рассеялась среди одиночек и «Полдня».

«Искра»

Сталкер Рихтер. Один из участников группировки «Искра».

Группировка возникла из научно-оперативной исследовательской группы «Искра» из «Зова Припяти». В нее входят сторонники нестандартных и даже экстремальных методов исследования Зоны и проверки на прочность любых теорий, даже антинаучных. Располагают сетью мобильных бункеров и полевыми группами.

За все это их прозвали «правильным Чистым небом». Несмотря на то что они косвенно подчиняются НИИЧАЗ, фактически они противостоят друг другу. По слухам, их лидером выступает Шрам, протагонист второй части. База разместилась в лагере НТЦ «Малахит», недалеко от лаборатории X17

«Пламя»

«Пламя» появилось в результате внутреннего раскола «Свободы». Радикально настроенные анархисты обвинили остальных в мягкости и отходе в коммерцию, после чего покинули ряды последней и основали собственный клан. Они мечтают об идеальном государстве, где не будет никаких форм угнетения и слежки.

Ради этого они используют решительные и жестокие методы воздействия на ситуацию в Чернобыльской Зоне. Первоначально они расположились на болотах, на территории лагеря «Икар». Но вскоре туда пришла «Варта», которая и выбила анархистов на дальние рубежи, в «Лесничество».

Бандиты

Один из бандитов. Фото Кадр из S.T.A.L.K.E.R. 2

Представители криминального мира Зоны, которые запомнились всем своими фразами и цитатами. Их банды состоят из разношерстного сброда, от мелкой шпаны до серьезных преступников, живущих грабежом одиночек.

Снаряжение у них соответствующее: куртки с вшитыми броневыми пластинами, кожаные плащи, балаклавы и легкое оружие, реже автоматы и дробовики. Основным местом концентрации выступает «Свалка».