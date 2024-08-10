За что дадут аирдроп в Hamster Kombat

Подготовка к данному событию явно затянулась.

Как вывести деньги с Hamster Kombat — наверное, самый популярный вопрос этого лета, на который нет точного ответа. Когда можно будет это сделать — знают, пожалуй, только сами создатели этого приложения. Потому что не было ни аирдропа, предвестника листинга, ни самого выхода монеты HMSTR.

Единственное, что продвинуло проект к событию, которого все ждут, это начало премаркет-торговли монетой Hamster Kombat на биржах Bybit и OKX.

Впрочем, поговорка «готовь сани летом, а телегу зимой» актуальна и для «Хомяка». Рассказываем, что нужно сделать, чтобы попасть в число тех, кто получит аирдроп.

За что дадут аирдроп в Hamster Kombat

Если перейти в самый последний раздел Hamster Kombat, называемый как AirDrop, то мы увидим список из критериев, которые повлияют на распределение монет. Для начала нужно привязать кошелек TON, если вы до сих пор этого не сделали.

Процесс создания кошелька прост и происходит прямо в Telegram. После того как кошелек создан, необходимо связать его с вашим аккаунтом в Hamster Kombat. Это позволит в будущем перевести заработанные монеты на ваш кошелек.

Далее — про критерии. Собственно, в разделе AirDrop есть подраздел — Points. Там указано шесть критериев, которые повлияют на получение дропа.

Критерии для дропа.

Прибыль в час. Развивайте свой пассивный заработок, ежедневно собирая комбо, а также прокачивая уровень как старых карточек, так и только появляющихся.

Пассивный доход.

Задания. Каждый день во вкладке Задания (предпоследняя вкладка перед AirDrop) появляются новые видео. Там же находится ежедневная награда за вход в приложение. Как бы плохо YouTube не работал в России, но придется смотреть все ролики, выходящие на канале Hamster Kombat. За каждый ролик дают 100 тысяч монет. Можно включать их фоном, пока занимаетесь полезными делами.

Задания.

Друзья. Они же рефералы. Многие просто не хотят и не знают как приглашать друзей, но есть близкие, друзья, знакомые. Можно взять их телефоны и перейти по своей реферальной ссылке. Необязательно, чтобы приглашенные играли в Hamster Kombat, достаточно лишь их наличия в ваше приложении.

Рефералы.

Достижения. Во вкладке рядом со скинами есть раздел Достижения. Иным словом это ачивки, которые выдаются за определенное количество собранных карт, за определенное количество купленных скинов, за количество приглашенных друзей. И чем больше достижений будет открыто на аккаунте, тем лучше.

Достижения.

Подписка на канал в Телеграме. Самый легкий пункт, который, вероятно, выполнили уже все. На канале игры в Telegram уже 53 миллиона подписчиков.

Подписка на канал в Телеграме.

Ключи. Как их можно заработать, не нам рассказывать. Вы и так наверняка это знаете, тут только два пути — прохождение мини-игры со свечами и залипание в мобильных играх из раздела Playground, где каждые 30 секунд вылетает реклама.

Ключи.

Можно облегчить себе жизнь и воспользоваться ботом по генерации этих ключей. Так и нервы будут в порядке, и время сэкономите.

А нужно ли повышать уровень в Hamster Kombat

Уровень в критерии для дропа не внесли. А значит смысла в нем пока нет. Может быть, разработчики разбавят раздел новыми критериями, но позже, и тогда уровень там появится, но пока вкладывать монеты в развитие персонажа как будто бы не стоит — лучше вложить их на прокачивание пассивного заработка.

Так когда будет листинг в Hamster Kombat

Сначала листинг обещали в июне, потом в июле, а сейчас нет даже примерной даты, когда «Хомяк» выйдет на крипто-рынок. На дорожной карте проекта запуск токена и AirDrop отмечается на карте в виде предстоящего события.

Из предстоящих событий авторы уже ввели достижения и представили задачи AirDrop. Далее планируется запуск игровой платформы. И, видимо, появляющиеся в Hamster Kombat мобильные игры — это оно и есть. И уже после полноценного запуска игровой платформы последует создание и запуск токена.

Когда состоится AirDrop — мы лишь можем гадать. Но учитывая, что в достижениях появилась ачивка, которая звучит как «соберите 500 карт», то ждать этого события предстоит еще очень долго. Ибо в игре сейчас, если что, нет и 200 карт.