Одной из главных причин популярности «Геншина» стали яркие персонажи. Каждый играбельный герой выделяется внешностью и набором уникальных способностей, сочетание которых становится основой боевой системы — игра позволяет моментально поменять одного персонажа из команды на другого.
Кого-то привлекает подобная механика сражений, в то время как другие ждут выхода внешне привлекательных персонажей — в любом случае игрок захочет получить их в свою коллекцию. Сегодня мы расскажем обо всех играбельных героях в Genshin Impact и способах их получить.
Общее о персонажах в Genshin Impact
В Genshin Impact ввели уже 80 играбельных персонажей. 81-й станет доступен в конце апреля, а до конца года список пополнят еще несколько. Игра обновляется каждые 6 недель, и почти всегда патч вводит новых героев.
Все персонажи четко разделены по двум боевым параметрам:
— оружие (катализатор, лук, копье, одноручный или двуручный меч),
— стихия (пиро — огонь, гидро — вода, анемо — воздух, гео — земля, крио — лед, электро и дендро — природа).
Перед боем вам предстоит собрать целую команду из персонажей, выбрав из своей коллекции четырех наиболее подходящих друг другу персонажей. Хорошо, если стихии будут хорошо сочетаться и давать реакции. Например, гидро + крио замораживает врагов, а пиро + анемо рассеивает урон по площади, а оружие будет различаться, что поможет в разных игровых ситуациях.
Помимо этого, каждый персонаж исполняет одну из привычных геймерам ролей: кто-то наносит большую часть урона, другие лечат или дают щит, третьи раздают баффы или воздействуют на врага. В отличие от стихии и оружия тут игроки не ограничены: при желании саппорта можно собрать все в урон.
Теперь же перейдем к главному — как набрать в свой отряд героев, которые и будут сражаться с сюжетными боссами и полчищами монстров в подземельях?
Есть заблуждение, что для игры в Genshin Impact нужно много и часто донатить — на деле это не совсем так. Пусть разработчики и хотят вытянуть немного денег с вашей банковской карты, многие получают удовольствие без каких-то вложений.
Нескольких играбельных персонажей можно получить бесплатно по ходу прохождения, и уже этой команды хватит, чтобы закрыть почти весь контент в игре, начиная от сюжетной линии и заканчивая сложными данжами.
Первого персонажа мы получаем в самом начале игры — это Путешественник, главный герой Genshin Impact. Перед стартом вы сможете выбрать женскую (Люмин) или мужскую (Итер) модель персонажа, в остальном он/она мало чем отличается от других героев и может выполнять те же функции в бою.
Кроме того, Путешественник может менять стихию в зависимости от того, в каком регионе он находится. Это позволит вам решить любые головоломки и загадки, а также получить вариативность в сражениях — пусть даже бегать за стандартного персонажа десятки часов быстро надоест.
В ходе прохождения первых сюжетных заданий вы получите еще трех персонажей, которые укомплектуют вашу первую команду:
— Эмбер: стихия — пиро, оружие — лук;
— Лиза: электро, катализатор;
— Кэйа: крио, одноручный меч.
Чуть позже каждый игрок получает еще несколько бесплатных персонажей. После знакомства с баннерами вам точно выпадет гео-двуручница Ноэлль.
Сян Лин (пиро-копейщица) и Коллеи (дендро-лучница) можно получить за прохождение первых этажей Витой бездны — подземелья на острове рядом с Мондштадтом. Закрыть это не так просто, но спустя 10-15 часов игры реально.
Также разработчики часто дарят персонажей за прохождение временных событий. Например, в обновлении 4.0 можно было получить еще двух героев — владеющую стихией воздуха мечницу Линнет (получают все игроки выше 25-го ранга) и пиро-однорука Беннета. Чтобы его получить, нужно было выполнить задание «Мегасхватка меков», которое уже недоступно.
О будущих акциях пока ничего не известно. Но, например, на китайский Новый год в феврале авторы Genshin Impact раздавали на выбор одного из персонажей региона Ли Юэ (вдохновлен Поднебесной) с редкостью четыре звезды. А раз в два патча проходит событие с бесплатным персонажем.
За прохождение заданий можно получить только четырехзвездочных героев — остальных придется «выбивать» с помощью «молитв» из баннеров.
Открыть баннер один раз можно за 160 примогемов. Это донатная валюта, но ее также можно получить за различные задания в игре: прохождение сюжета и дополнительных квестов, временных ивентов, решение загадок, открытие сундуков и так далее — то есть почти за все.
Игроки подсчитали, что если пройти весь контент одного патча, то за шесть недель без доната можно сделать 70-90 молитв. Этого хватит, чтобы получить одного легендарного персонажа или одно пятизвездочное оружие, а также несколько «четырехзвездок», которые падают с вероятностью 10%.
Естественно, на старте игроки получают намного больше. Новички исследуют мир, проходят сюжет и могут выбить почти всех героев, которых захотят. Остается лишь выбрать подходящий баннер — их в игре сразу несколько.
Семь из более чем 40 легендарных персонажей можно получить в обычном баннере. Он доступен всегда и не привязан к текущей версии игры, а его содержание практически не меняется, но туда добавлено слишком много разных героев и оружия, поэтому получить что-то определенное очень трудно.
Опытные игроки также считают, что в стандартный баннер попадают не самые сильные персонажи, поэтому сливать сюда примогемы не стоит. Для таких молитв у вас будет дополнительная валюта, которую нельзя потратить ни на что другое.
Пятизвездочные персонажи, доступные в стандартном баннере:
Джинн: стихия — анемо, оружие — одноручный меч
Дилюк: пиро, двуручный меч
Дэхья: пиро, двуручный меч
Кэ Цин: электро, одноручный меч
Мона: гидро, катализатор
Тигнари: дендро, лук
Ци Ци: крио, одноручный меч
Также доступны все персонажи с редкостью в четыре звезды:
Барбара: гидро, катализатор
Беннет: пиро, одноручный меч
Бэй Доу: электро, двуручный меч
Горо: гео, лук
Диона: крио, лук
Дори: электро, двуручный меч
Ка Мин: пиро, двуручный меч
Кавех: дендро, катализатор
Кандакия: гидро, копье
Кирара: дендро, одноручный меч
Коллеи: дендро, лук
Куки Синобу: электро, одноручный меч
Кэйа: крио, одноручный меч
Лайла: крио, одноручный меч
Лиза: электро, катализатор
Линнет: анемо, одноручный меч
Мика: крио, копье
Нин Гуан: гео, катализатор
Ноэлль: гео, двуручный меч
Розария: крио, копье
Рэйзор: электро, двуручный меч
Сара: электро, лук
Сахароза: анемо, катализатор
Саю: анемо, двуручный меч
Син Цю: гидро, одноручный меч
Синь Янь: пиро, двуручный меч
Сян Лин: пиро, копье
Тома: пиро, копье
Фарузан: анемо, лук
Фишль: электро, лук
Фремине: крио, двуручный меч
Хэйдзо: анемо, катализатор
Чунь Юнь: крио, двуручный меч
Шарлотта: крио, катализатор
Шеврез: электро, копье
Эмбер: пиро, лук
Юнь Цзинь: гео, копье
Янь Фэй: пиро, катализатор
Яо Яо: дендро, копье
Кроме того, четырехзвездочных персонажей можно получить в магазине за еще один тип валюты — она появляется у вас в процессе открытия баннеров. Это может помочь, когда вам нужен конкретный герой или его созвездия — улучшения, которые активируются при повторном выпадении персонажа.
В разные месяцы года там можно купить следующих героев:
январь/июль — Фишль и Сян Лин
февраль/август — Бэй Доу и Ноэлль
март/сентябрь — Нин Гун и Син Цю
апрель/октябрь — Рэйзор и Эмбер
май/ноябрь — Беннет и Лиза
июнь/декабрь — Кэйа и Барбара
Самых сильных персонажей получить непросто. Большинство пятизвездочных персонажей доступны только в баннерах события, которые меняются каждые три недели. За один патч попарно проходит четыре разных баннера.
С 2 по 22 апреля начинается вторая половина версии 4.5 — сегодня молитвы Тиори и Итто заменят «рераны» (повторный баннер, который уже был раньше) Невилетта и Кадзухи. Затем этих персонажей несколько патчей никак нельзя будет получить.
Баннеры закончатся 23 апреля перед релизом нового патча, а вот кто будет доступен дальше — неизвестно. Разработчики объявят об этом за несколько дней до релиза, но среди пятизвездочных персонажей точно будет Арлекино.
В марте в Genshin Impact добавили новый тип молитв, куда попадают различные пятизвездочные персонажи и оружие. Туда включают как стандартных героев, так и «ивентовых», которых раньше приходилось ждать много месяцев.
Вот так выглядел этот баннер в 4.5: его полностью посвятили героям из Мондштадта. Чтобы получить что-то конкретное, достаточно выбрать курс на него — и тогда он точно выпадет если не с первой, то со второй попытки.
Эта молитва позволяет гарантированно получить персонажей из «стандарта». Там, напомним, такой возможности нет, всегда выпадает случайная.
Кроме того, туда попадают «ивентовые» персонажи, которые появлялись в молитве событий не менее трех раз. В ближайших патчах (до конца 2024 года) в «региональном» баннере могут появиться следующие персонажи:
Гань Юй: крио, лук
Е Лань: гидро, лук
Тарталья: гидро, лук
Чжун Ли: гео, копье
Ху Тао: пиро, копье
Кокоми: гидро, каталист
Аято: гидро, одноручный меч
Аяка: крио, одноручный меч
Райдэн: электро, копье
Еимия: пиро, лук
Сайно: электро, копье
Туда же могут попасть стандартные персонажи — Ци Ци, Кэ Цин, Тигнари и Дэхья.
Других ивентовых легендарных героев придется ждать дольше. Когда тот или иной герой будет доступен, точно неизвестно, но чем дольше его не было, тем больше шанс увидеть персонажа в следующем патче.
Сейчас игроки ориентируются на этот список:
Шэнь Хэ (последнее появление в баннере — март 2023 года)
Нилу (апрель 2023 года)
Аль-Хайтам (июнь 2023 года)
Странник (август 2023 года)
Лини (август 2023 года)
Ризли (октябрь 2023 года)
Фурина (ноябрь 2023 года)
Бай Чжу (ноябрь 2023 года)
Навия (декабрь 2023 года)
Сянь Юнь (февраль 2024 года)
Нахида (февраль 2024 года)
Яэ Мико (февраль 2024 года)
Сяо (февраль 2024 года)
Тиори (март 2024 года)
Итто (март 2024 года)
Вполне логично предположить, что в следующем обновлении 4.6 разработчики могут добавить молитвы Шень Хэ, Нилу или Альт-Хайтама.
В то же время ждать Яэ Мико, Итто или Тиори в ближайших патчах не стоит — вероятнее всего новички смогут получить их только в течение 2025 года.
В конце концов есть еще один особенный персонаж в Genshin Impact, которого получить новые игроки не смогут никогда. Это Элой, знакомая геймерам по серии игр Horizon. Она появилась в проекте от HoYoverse в рамках коллаборации с Sony и была подарком игрокам в одном из ранних патчей. Впрочем, многие считают персонажа неудачным и очень слабым, так что не велика потеря.