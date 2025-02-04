Текущие промокоды для Genshin Impact в феврале 2025 года

Примогемы заверните, да побольше!

Как получить бесплатные плюшки в Genshin Impact? В частности, примогемы, которые нужны для выбивания пятизвездочных персонажей, и несколько тысяч мор для развития персонажа. Кажется, без промокодов не обойтись.

Перечислили текущие рабочие промокоды в феврале 2025 года.

Промокоды для Genshin Impact в феврале 2025 года

Название промокода Что дает в игре GS54MTX685 30 000 мор, x3 осколка бирюзы Вайюда, x3 руководства по трансценденции, x3 остроумия героя, x5 волшебная руда усиления HNYM49IX9PDS x60 примогемов, x5 опыта искателя приключений WEAV365PI953 10 000 мор, x3 ягоды квенепы, x10 опыта искателя приключений, x5 волшебная руда усиления GENSHINGIFT x50 примогемов, x3 остроумия героя

Как активировать промокоды в «Геншине»

Активировать коды можно через сайт игры, но если ваш персонаж достиг как минимум 10-го ранга приключений. Войдите в учетную запись.

Если вы не можете вспомнить, какой адрес электронной почты привязан к вашей учетной записи, перейдите в раздел «Настройки», нажав на значок шестеренки в главном меню, затем выберите «Учетная запись» в нижней части списка. Выберите «Центр пользователей», чтобы открыть веб-страницу с вашим номером пользователя и привязанным адресом электронной почты.

После входа в систему с помощью правильного адреса электронной почты или связанной учетной записи выберите регион сервера, на котором вы играете, введите имя своего персонажа, а затем введите один из промокодов, который вы хотите активировать в Genshin Impact. Если все получится, появится всплывающее окно «Активация прошла успешно».

После активации кода предметы появятся во внутриигровой почте. Вернитесь в игру и выберите символ буквы в главном меню, чтобы открыть внутриигровой ящик, затем нажмите «Получить» или «Получить все», чтобы получить награды.